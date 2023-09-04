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КНДР (570) Путін (21440) Росія (47244) Кім Чен Ин (133)

Кім Чен Ин планує зустрітися з Путіним цього місяця, - NYT

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

чен,кім,ин

Лідер КНДР Кім Чен Ин планує цього місяця зустрінеться з російським диктатор Володимиром Путіним, щоб обговорити постачання зброї.

Про це повідомляє  The New York Times, передає Цензор.НЕТ. 

Під час зустрічі диктатори мають обговорити постачання зброї з КНДР до Росії. 

"Путін хоче, щоб Кім погодився відправити Росії артилерійські снаряди і протитанкові ракети, а Кім хотів би, щоб Росія надала Північній Кореї передові технології для супутників і атомних підводних човнів", - пише видання.

Також повідомляється, що лідер КНДР шукає продовольчу допомогу для своєї збіднілої країни.

Кім поїде з Пхеньяну, ймовірно, на бронепоїзді, до Владивостока, де він зустрінеться з Путіним. Також видання припускає, що лідер КНДР може поїхати до Москви, однак це не точна інформація.

Читайте також: Байден готовий зустрітись із Кім Чен Ином, - Кірбі
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Топ коментарі
+12
Пампушка дуже зла на ***** , бо раніше він займав місце самого поганого хлопця на земної кулі , а тепер якесь ***** це місце в нього відібрало.
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04.09.2023 21:52
+10
Один кон чен ий їде до іншого кон чен ого
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04.09.2023 21:51
+7
О пєрдоган може пишатися, в одній компанії з конченими террористами ))
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04.09.2023 21:51
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Один кон чен ий їде до іншого кон чен ого
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04.09.2023 21:51 Відповісти
О пєрдоган може пишатися, в одній компанії з конченими террористами ))
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04.09.2023 21:51 Відповісти
Гімно до гімна. Клуб недодиктаторів - *********.
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04.09.2023 21:55 Відповісти
Пампушка дуже зла на ***** , бо раніше він займав місце самого поганого хлопця на земної кулі , а тепер якесь ***** це місце в нього відібрало.
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04.09.2023 21:52 Відповісти
Ну вот дождались. После Ердогана, который показал что ***** опять стал рукопожатые, сейчас потянутся все остальные гниды к ***** на поклон
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04.09.2023 21:56 Відповісти
Еще пускай наши придурки согласятся подписать с ****** *сделку* и тогда все увидят что ***** уже не только рукопожатый а и с ним договаривается даже сама Украина. и тогда будет полный п***дец. Поетому ***** до сраки то зерно и те копейки которые он с него получит. Ему главное повод опять попасть в высокие круги мирового общества, а Украину сделатьнедогосударством за которое решать будут большие дяди приезжая в кремль
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04.09.2023 22:13 Відповісти
Це личко школяра-дебіла заставляє тільки мовчки розвести руками.
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04.09.2023 21:57 Відповісти
Там на очереди талибы и сомалийкие пираты ждут встречи и передачи оружия россии.
Талибы хоть и вполне вменяемые люди, по версии Лаврова, но оружия россии не дали.
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04.09.2023 21:59 Відповісти
Это по нему Байден скучал, что он не приедет на G-20?
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04.09.2023 22:01 Відповісти
Лайно до лайна завжди тягнеться.
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04.09.2023 22:02 Відповісти
Гы. Кадыров и Ын просто как братья близнецы стали))) глазки узкие, рожи жиром заплыли)
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04.09.2023 22:07 Відповісти
А чому такі веселі коменти, люди, скоро на фронті побачите вузькопиких рузькіх.
Та зброю північно корейську.
До листопада +200 000 мобілізованих.
Одне стає ясно, що весь цивілізований світ імпотенти, які не хочуть бачити очевидного. Те що жменька старих шизиків терористів, залякало весь світ і робить, що заманеться.
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04.09.2023 22:15 Відповісти
Хм, кацапи і передові технології. Це що, анекдот?
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04.09.2023 22:24 Відповісти
Їхав собі потяг, котились по колії поміж маньчжурських сопок у напрямку до мосту "дружби" на кордоні з пітьмою вагони з великими ящиками. А у ящиках тих - сірі й довгі снаряди та чорні пузаті міни. Це вони для гармат армії пітьми прямували, щоби відлуння від вибухів війни в України не затихало ні на мить.



А в одному ящику в вагоні посередині потяга їхала така собі маленька Бомбочка.



І тільки но потяг затягнув цей вагон на середину мосту, так одразу - ба-бах! - і вибухнула Бомбочка, а із нею всі ті снаряди і міни разом із вагоном, потягом і цілим мостом.



Після цього ремонтували чорти той міст, ремонтували, але всі ті ремонти були марними й не їхали більше на війну в Україну снаряди і міни.



Та й війна невдовзі скінчилась, бо пітьми не стало - розвіялась-розпалась, чорти порозбігались.



І зажили тоді люди щасливо й радісно.



Ось така вона була, та маленька Бомбочка, що не хотіла війни в Україні.
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04.09.2023 22:29 Відповісти
Два кінчених ****** поміряються особистими валізками з добривами.
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04.09.2023 22:35 Відповісти
Dic mihi, quis amicus tuus sit, et tibi dicam, quis sis.
Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты.

Кстати Ким Чен Ын очень любит когда все при его виде плачут от счастья

Интересно Путлер поддержит эту традицию
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04.09.2023 23:05 Відповісти
всреча в бронепоезде или в бункере?
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04.09.2023 23:17 Відповісти
У Кима есть шанс подружиться с остальными странами.
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04.09.2023 23:40 Відповісти
Це рівень. Це ***** рівень, їбатися-посміхатися. У розсосісії були усі шанси увійти до клубу поважних країн євроамериканської та азійської цивілізацій. Натомість обрали у друзі корєша останню гопоту світу та взагалі людожерські режими.
*****! Це успіх! КНДР та росія - брати навіки!
Чекаємо на обмін ґамбасадорами з ІГІЛ!
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05.09.2023 09:15 Відповісти
Встрєтілісь два одіночества, встрєтілісь два бронєпоєзда.
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05.09.2023 09:33 Відповісти
 
 