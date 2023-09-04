Кім Чен Ин планує зустрітися з Путіним цього місяця, - NYT
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Лідер КНДР Кім Чен Ин планує цього місяця зустрінеться з російським диктатор Володимиром Путіним, щоб обговорити постачання зброї.
Про це повідомляє The New York Times, передає Цензор.НЕТ.
Під час зустрічі диктатори мають обговорити постачання зброї з КНДР до Росії.
"Путін хоче, щоб Кім погодився відправити Росії артилерійські снаряди і протитанкові ракети, а Кім хотів би, щоб Росія надала Північній Кореї передові технології для супутників і атомних підводних човнів", - пише видання.
Також повідомляється, що лідер КНДР шукає продовольчу допомогу для своєї збіднілої країни.
Кім поїде з Пхеньяну, ймовірно, на бронепоїзді, до Владивостока, де він зустрінеться з Путіним. Також видання припускає, що лідер КНДР може поїхати до Москви, однак це не точна інформація.
Будь ласка, зачекайте...
Талибы хоть и вполне вменяемые люди, по версии Лаврова, но оружия россии не дали.
Та зброю північно корейську.
До листопада +200 000 мобілізованих.
Одне стає ясно, що весь цивілізований світ імпотенти, які не хочуть бачити очевидного. Те що жменька старих шизиків терористів, залякало весь світ і робить, що заманеться.
А в одному ящику в вагоні посередині потяга їхала така собі маленька Бомбочка.
І тільки но потяг затягнув цей вагон на середину мосту, так одразу - ба-бах! - і вибухнула Бомбочка, а із нею всі ті снаряди і міни разом із вагоном, потягом і цілим мостом.
Після цього ремонтували чорти той міст, ремонтували, але всі ті ремонти були марними й не їхали більше на війну в Україну снаряди і міни.
Та й війна невдовзі скінчилась, бо пітьми не стало - розвіялась-розпалась, чорти порозбігались.
І зажили тоді люди щасливо й радісно.
Ось така вона була, та маленька Бомбочка, що не хотіла війни в Україні.
Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты.
Кстати Ким Чен Ын очень любит когда все при его виде плачут от счастья
Интересно Путлер поддержит эту традицию
друзікорєша останню гопоту світу та взагалі людожерські режими.
*****! Це успіх! КНДР та росія - брати навіки!
Чекаємо на обмін ґамбасадорами з ІГІЛ!