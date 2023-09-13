Суднобудівний завод Севастополя вночі атаковано ракетами та безпілотними катерами. Пошкоджено два кораблі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Голова окупаційної влади Севастополя підтвердив, що вночі 13 вересня було завдано ракетного удару по суднобудівному заводу. 24 людини зазнали поранень.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські Telegram-канали.
Зазначається, що мешканці Севастополя чули щонайменше 7 потужних вибухів.
"Орієнтовно 20 хвилин тому на Севастополь було здійснено атаку наших ворогів. ППО відпрацювало. У районі Кілен-балки зараз пожежа не на цивільному об'єкті, за попередньою інформацією спалах стався через ракетну атаку", — написав Развожаєв у своєму телеграм-каналі.
Згодом він повідомив, що пожежа сталася на південному майданчику Севастопольського морського заводу.
На відео, які були опубліковані у соцмережах, видно, що на території заводу сталося щонайменше три потужні вибухи.
Згодом у міноборони РФ заявили, що Севастополь було атаковано ракетами та безекіпажними катерами.
"Сьогодні вночі ЗСУ завдали удару десятьма крилатими ракетами по судноремонтному заводу ім. С. Орджонікідзе у місті Севастополі та трьома безекіпажними катерами по загону кораблів Чорноморського флоту на переході морем. Засобами протиповітряної оборони збито сім крилатих ракет, патрульним кораблем "Василь Биків" знищено всі безекіпажні катери. Внаслідок попадання крилатих ракет противника отримали пошкодження два кораблі, які перебувають на ремонті", - йдеться в повідолменні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
«Тоді говорить йому Ісус: Поверни меч твій у його місце, бо всі, хто взяв меч, загинуть мечем» (Євангеліє від Матвія, гл. 26, ст. 52).
Практично вся європейська історична думка зводиться до того, що "…саме колабораціонізм Олександра по відношенню до монголів, зрада ним братів Андрія і Ярослава в 1252 році стали причиною встановлення на Русі іга Золотої Орди".
"…Александр сделал судьбоносный выбор между Востоком и Западом в пользу Востока. Пойдя на союз с Ордой (як незрозуміло сказано, адже пішов-то до Орди в рабство, ставши Золотоординським Улусом. - В.Б.), он предотвратил поглощение Северной Руси (майбутній московії. - В.Б.) католической Европой и тем… спас русское православие". / Журнал "Батьківщина" №11, 1993 рік, стр.30./
Дограється хлопчик.
Луб'янська методичка у розділі «Як писати коментарі» рекомендує тролям з Лахти використовувати на українських сайтах слова та словосполучення такого характеру: «БРЕД!», «КУКУХА ПОЕХАЛА!», «ПРИНИМАЙ ГАЛОПЕРИДОЛ», «ЛЕЧИТЬСЯ НАДО В ПСИХУШКЕ», «ЧЁЙ-ТО ТЫ КУРИШЬ?», «НУ, ТЕБЯ И ШТЫВАЕТ», «ЗАКУСЫВАТЬ НАДО», «ДАЛЬШЕ МОЖНО НЕ ЧИТАТЬ» и др.
Пітерські тролі зазвичай використовують у своїх «есе» тюремну «феню». Щоб чітко висловити свою думку, їм достатньо не більше десяти слів: Дебил», «Кретин», «Козел», «Ширка», «Телка», «Бабло» и «Бухло». Інші висловлювання писати непристойно з поваги до жінок.
Коефіцієнт інтелекту IQ у працівників московитської ботоферми приблизно на рівні мийника машин - «Мотороли», а словниковий запас навіть менше, ніж у Еллочки-людожерки. У їхніх коментарях легко проглядаються ознаки агресії, кремлівської істерії та безліч помилок.
відчувається розрив ср@ ки аж до вух
Нєт пріятнєє "бавовни"
Чєм пердак ***** і шойги
Нєт прєкраснєє картіни
Чєм саван кадиркі-псіни !