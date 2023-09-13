Суднобудівний завод Севастополя вночі атаковано ракетами та безпілотними катерами. Пошкоджено два кораблі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Голова окупаційної влади Севастополя підтвердив, що вночі 13 вересня було завдано ракетного удару по суднобудівному заводу. 24 людини зазнали поранень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські Telegram-канали.

Зазначається, що мешканці Севастополя чули щонайменше 7 потужних вибухів.

"Орієнтовно 20 хвилин тому на Севастополь було здійснено атаку наших ворогів. ППО відпрацювало. У районі Кілен-балки зараз пожежа не на цивільному об'єкті, за попередньою інформацією спалах стався через ракетну атаку", — написав Развожаєв у своєму телеграм-каналі.

Згодом він повідомив, що пожежа сталася на південному майданчику Севастопольського морського заводу.

На відео, які були опубліковані у соцмережах, видно, що на території заводу сталося щонайменше три потужні вибухи.

Згодом у міноборони РФ заявили, що Севастополь було атаковано ракетами та безекіпажними катерами.

"Сьогодні вночі ЗСУ завдали удару десятьма крилатими ракетами по судноремонтному заводу ім. С. Орджонікідзе у місті Севастополі та трьома безекіпажними катерами по загону кораблів Чорноморського флоту на переході морем. Засобами протиповітряної оборони збито сім крилатих ракет, патрульним кораблем "Василь Биків" знищено всі безекіпажні катери. Внаслідок попадання крилатих ракет противника отримали пошкодження два кораблі, які перебувають на ремонті", - йдеться в повідолменні.







