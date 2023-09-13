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Суднобудівний завод Севастополя вночі атаковано ракетами та безпілотними катерами. Пошкоджено два кораблі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Голова окупаційної влади Севастополя підтвердив, що вночі 13 вересня було завдано ракетного удару по суднобудівному заводу. 24 людини зазнали поранень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські Telegram-канали.

Зазначається, що мешканці Севастополя чули щонайменше 7 потужних вибухів. 

"Орієнтовно 20 хвилин тому на Севастополь було здійснено атаку наших ворогів. ППО відпрацювало. У районі Кілен-балки зараз пожежа не на цивільному об'єкті, за попередньою інформацією спалах стався через ракетну атаку", — написав Развожаєв у своєму телеграм-каналі.

Згодом він повідомив, що пожежа сталася на південному майданчику Севастопольського морського заводу. 

На відео, які були опубліковані у соцмережах, видно, що на території заводу сталося щонайменше три потужні вибухи.

Згодом у міноборони РФ заявили, що Севастополь було атаковано ракетами та безекіпажними катерами.

"Сьогодні вночі ЗСУ завдали удару десятьма крилатими ракетами по судноремонтному заводу ім. С. Орджонікідзе у місті Севастополі та трьома безекіпажними катерами по загону кораблів Чорноморського флоту на переході морем. Засобами протиповітряної оборони збито сім крилатих ракет, патрульним кораблем "Василь Биків" знищено всі безекіпажні катери. Внаслідок попадання крилатих ракет противника отримали пошкодження два кораблі, які перебувають на ремонті", - йдеться в повідолменні.

Суднобудівний завод Севастополя вночі атаковано ракетами та безпілотними катерами. Пошкоджено два кораблі 01
Суднобудівний завод Севастополя вночі атаковано ракетами та безпілотними катерами. Пошкоджено два кораблі 02
Суднобудівний завод Севастополя вночі атаковано ракетами та безпілотними катерами. Пошкоджено два кораблі 03
Суднобудівний завод Севастополя вночі атаковано ракетами та безпілотними катерами. Пошкоджено два кораблі 04

Автор: 

пожежа (4311) ракети (4004) Севастополь (553)


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Топ коментарі
+77
Последняя фотка - зачетная! *** вам, а не Крым!
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13.09.2023 06:17
+56
У Севастополі цивільним об'єктом може бути лише громадський туалет. І те лише тоді, коли в ньому немає московитських військових.
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13.09.2023 06:39
+48
Севастополь-це Україна...хотім бамбім.не хотім - не бамбім
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13.09.2023 06:21
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Сторінка 2 з 2
У разважаєва щось з визначеннями , втім як і в усій кацапсько-фашистській шоблі. Підніміть свої букварі по яким вас учили -там написано -ворог це той, хто прийшов на твою землю. А ще ваш головний князь "александер невской" казав "кто к нам с мечем придет..." цю фразу закінчите коли український меч відрубає вам вашу фашистську голову.
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13.09.2023 08:13 Відповісти
Цю фразу в уста "о. невського" вложив режисер С. Ензейштен та радянський письменник Петро Андрійович Павленко (1899-1951), і вперше з'явилися вони у його кіносценарії «Олександр Невський», а автентично ця фраза звучала так:
«Тоді говорить йому Ісус: Поверни меч твій у його місце, бо всі, хто взяв меч, загинуть мечем» (Євангеліє від Матвія, гл. 26, ст. 52).
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13.09.2023 08:33 Відповісти
Це не ціль розказувати русні про їхню аутентичність. Якби вони побачили того справжнього монголотатарського О. Невського ,а не красеня в виконанні актора Черкасова ,то ефект пропаганди зійшов би на нівець. Тому нехай ковтають те ,до чого звикли.
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13.09.2023 09:22 Відповісти
Олександр здав свого брата монголам коли дізнався що той разом з Данилом готує повстання проти монголів. Ось такий святий захисник. Тому він би гордився своїми москалями.
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13.09.2023 09:08 Відповісти
Це точно!
Практично вся європейська історична думка зводиться до того, що "…саме колабораціонізм Олександра по відношенню до монголів, зрада ним братів Андрія і Ярослава в 1252 році стали причиною встановлення на Русі іга Золотої Орди".

"…Александр сделал судьбоносный выбор между Востоком и Западом в пользу Востока. Пойдя на союз с Ордой (як незрозуміло сказано, адже пішов-то до Орди в рабство, ставши Золотоординським Улусом. - В.Б.), он предотвратил поглощение Северной Руси (майбутній московії. - В.Б.) католической Европой и тем… спас русское православие". / Журнал "Батьківщина" №11, 1993 рік, стр.30./
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13.09.2023 09:46 Відповісти
Маск включил Старлинк
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13.09.2023 08:20 Відповісти
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13.09.2023 08:21 Відповісти
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13.09.2023 08:39 Відповісти
Ета камни, камни, клянусь мамой. Вон тут подпись и печать - Попандопуло
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13.09.2023 10:00 Відповісти
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13.09.2023 08:52 Відповісти
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13.09.2023 08:54 Відповісти
У Маска там приступ эпилепсии не начался случаем от такой новости? Головой об пол не бьётся в ужасе,с шапочкой из фольги по дому не бегает?
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13.09.2023 08:56 Відповісти
У Маска вся жопа с синяках от пентагоновских ботинок.
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13.09.2023 09:09 Відповісти
Маск глобально Старлінк вирубив майже на годину коли пішли фотки прильотів.

Дограється хлопчик.
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13.09.2023 09:15 Відповісти
Фото года
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13.09.2023 09:00 Відповісти
Сразу видно, что в Вашингтоне Маску успешно прочистили обкуренные мозги.
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13.09.2023 09:02 Відповісти
поэтому он выключил старлинк
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14.09.2023 02:11 Відповісти
Красно дякую ГУР МО, ГШ ЗСУ та всіх дотичних служб та осіб, що зробили цей ранок. Слава Україні!
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13.09.2023 09:05 Відповісти
Камни с неба заказывали? Так эта, распишитесь в получении. Вот тут и артикул имеется "Камни неотесанные. 5 штук. Упаковщик №4"
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13.09.2023 09:29 Відповісти
ПВО отработало на ПЬЯТЬ!)))...Хаймарсы они сбивают!))))))
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13.09.2023 09:31 Відповісти
Як це, що ніхто не виклав фото з ,,морячком" танцюючім.
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13.09.2023 09:38 Відповісти
Так кажуть що він здох вже давно, не знаю чи правда, але така інфа проскакувала
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13.09.2023 11:47 Відповісти
кто хербит бомсонес?
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13.09.2023 09:47 Відповісти
Приємна новина!
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13.09.2023 10:05 Відповісти
Спокойно русне будет только на том свете (но это не точно) 🤡
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13.09.2023 10:44 Відповісти
Довіряю тілько Конашенко! Развожаєву
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13.09.2023 11:40 Відповісти
НІ!
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13.09.2023 11:41 Відповісти
Ти дурне? Чи на зарплаті?
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13.09.2023 12:03 Відповісти
"Зачахни, пліснява зелена". Бот з погонялом "мурлонд" - біситься. Раісіціцькамовні боти патрешева багато слів в коментарях не пишуть. Бухгалтер ботоферми пригожина у Пітері нараховує тролю гонорар 11 руплєй 60 копійок за вкид на українськи мережи незважаючи на те, скільки слів у коментарі.

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13.09.2023 12:23 Відповісти
"З десяти ракет по Севастопольському заводу попали три. З трьох катерів поразили ворожі об'єкти - нуль". Увага! Бот рахує гроши!!!На цій сторінці в розділі коментарів ПРАЦЮЄ зайвохромосомний бот патрушева з ФСБ з погонялом «мурланд». «Косіт» під патріота України! Мову не знає, тому використовує перекладач ГУГЛа, на чому він і палиться.

Луб'янська методичка у розділі «Як писати коментарі» рекомендує тролям з Лахти використовувати на українських сайтах слова та словосполучення такого характеру: «БРЕД!», «КУКУХА ПОЕХАЛА!», «ПРИНИМАЙ ГАЛОПЕРИДОЛ», «ЛЕЧИТЬСЯ НАДО В ПСИХУШКЕ», «ЧЁЙ-ТО ТЫ КУРИШЬ?», «НУ, ТЕБЯ И ШТЫВАЕТ», «ЗАКУСЫВАТЬ НАДО», «ДАЛЬШЕ МОЖНО НЕ ЧИТАТЬ» и др.

Пітерські тролі зазвичай використовують у своїх «есе» тюремну «феню». Щоб чітко висловити свою думку, їм достатньо не більше десяти слів: Дебил», «Кретин», «Козел», «Ширка», «Телка», «Бабло» и «Бухло». Інші висловлювання писати непристойно з поваги до жінок.

Коефіцієнт інтелекту IQ у працівників московитської ботоферми приблизно на рівні мийника машин - «Мотороли», а словниковий запас навіть менше, ніж у Еллочки-людожерки. У їхніх коментарях легко проглядаються ознаки агресії, кремлівської істерії та безліч помилок.
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13.09.2023 12:20 Відповісти
чмот, немає в Українські мові слова "переварюють"
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13.09.2023 14:00 Відповісти
Кацап -
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13.09.2023 14:07 Відповісти
... а поміркувати..))) ...10 крилатих..це 10 Су-24М... )))... Три-чотири вирогідно... Десять... ні!!)))
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13.09.2023 12:43 Відповісти
... ну то я і пропоную поміркувати..))) Десять крилатих.... ))) ... інформація від смердячих... що більшу частину вони збили... ))) і продовжуємо міркувати... 10 Су-24М... ))) А потім згадуємо п*ять Петриотів, знищених кацапами під Києвом... Десяток знищених Хаймарсів... 350 українськіх літаків ... і Конашенкова.. ** все цели поражены высокоточными ударами!!** То ж я пропоную МІРКУВАТИ... .. а не гадати на гущі..та ще й використовуючи дані смердячих..!!!
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13.09.2023 13:26 Відповісти
Почекаєм, через пару днів буде більш достовірна інформація.
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13.09.2023 13:29 Відповісти
.. не буде ніякої достовірної інформації ні завтра.. ні через неділю.. ні через рік. Це я стосовно скільки випустили і скільки попало... Куди попало... то точно взнаємо... А от чим... хай буде таємницею... Добре те...що Ви зрозуміли напрямок мислення....))
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13.09.2023 13:36 Відповісти
Приезжай и покажи на местности как надо воевать, мамалыжник буев.
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13.09.2023 12:53 Відповісти
Гойда!
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13.09.2023 12:17 Відповісти
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13.09.2023 12:19 Відповісти
Кацапня , як там вам спиться в українському Криму під звуки бавовни ?

відчувається розрив ср@ ки аж до вух

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13.09.2023 12:48 Відповісти
Реп мовою окупантів :

Нєт пріятнєє "бавовни"
Чєм пердак ***** і шойги

Нєт прєкраснєє картіни
Чєм саван кадиркі-псіни !
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13.09.2023 13:09 Відповісти
Пару камінців з неба прилетіло. брешуть, ніяких ракет. Совпадєніє.
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13.09.2023 13:39 Відповісти
Красота хоч картини малюй
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13.09.2023 13:58 Відповісти
сідай Корво, можеш скуштувати лизака у формі півника.
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15.09.2023 10:35 Відповісти
хірургічна точність!
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13.09.2023 14:26 Відповісти
приятно конечно. но хотелось бы уже прочитать, что там жертвы есть и всё такое. дохлых кацапов посмотреть под чаёк) пора расширять наши горизонты
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13.09.2023 15:22 Відповісти
кстати прочитал пожежа на спермозаводе) и даже не удивился, это ж кацапы) кто их знает там)
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13.09.2023 15:23 Відповісти
Run!!!!
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13.09.2023 15:57 Відповісти
Ой а че случилося то? Никогда такого не было и вот опять!
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13.09.2023 21:29 Відповісти
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