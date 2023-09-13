Російські загарбники вкотре атакували південь Одещини, є постраждалі
Вночі в Одеській області тривога тривала 4,5 години. Окупанти атакували регіон шахедами, які пускали хвилями.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.
Дрони-камікадзе спочатку атакували порт Рені, а потім Ізмаїльський.
"На жаль, є влучання. Зафіксовані пошкодження припортової та іншої цивільної інфраструктури. Триває ліквідація наслідків. Рятувальники приборкують пожежу", - написав Кіпер.
Відомо про 6 постраждалих цивільних осіб. Три людини у важкому та троє у середньому стані важкості доставлені до лікарні, їм надається вся необхідна допомога.
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Зачем изрбретать велосипед.