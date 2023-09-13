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Новини Агресія Росії проти України
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Російські загарбники вкотре атакували південь Одещини, є постраждалі

дрони,шахеди

Вночі в Одеській області тривога тривала 4,5 години. Окупанти атакували регіон шахедами, які пускали хвилями.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

Дрони-камікадзе спочатку атакували порт Рені, а потім Ізмаїльський.

"На жаль, є влучання. Зафіксовані пошкодження припортової та іншої цивільної інфраструктури. Триває ліквідація наслідків. Рятувальники приборкують пожежу", - написав Кіпер.

Відомо про 6 постраждалих цивільних осіб. Три людини у важкому та троє у середньому стані важкості доставлені до лікарні, їм надається вся необхідна допомога.

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Автор: 

безпілотник (4101) Одеська область (3186) порт (2039) дрони (4624)


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А если скопировать Шахед и запускать их сотнями обратно?
Зачем изрбретать велосипед.
показати весь коментар
13.09.2023 06:30 Відповісти
нашо копіювати? Є "бобер", є AQ-400, є "рубака"... просто треба не яйцепіздінгом займатись, а фінансувати і масштабувати те, що вже розроблено. І тоді можно буде сотнями запускати. Ці "велосипеди вже давно винайдені.
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13.09.2023 06:50 Відповісти
 
 