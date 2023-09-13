Російські загарбники вкотре атакували південь Одещини, є постраждалі

Вночі в Одеській області тривога тривала 4,5 години. Окупанти атакували регіон шахедами, які пускали хвилями.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

Дрони-камікадзе спочатку атакували порт Рені, а потім Ізмаїльський.

"На жаль, є влучання. Зафіксовані пошкодження припортової та іншої цивільної інфраструктури. Триває ліквідація наслідків. Рятувальники приборкують пожежу", - написав Кіпер.

Відомо про 6 постраждалих цивільних осіб. Три людини у важкому та троє у середньому стані важкості доставлені до лікарні, їм надається вся необхідна допомога.

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