Патріарх РПЦ Кирил закликав своїх прихожан йти на війну

Глава РПЦ патріарх Кирил закликав росіян йти на війну проти України. За словами путініста, сьогодні перед Росією стоїть завдання вийти переможницею з тієї боротьби, яку проти неї розв’язали "сили зла".

Про це йдеться на пропагандистському сайті російської православної церкви, інформує Цензор.НЕТ.

Виступаючи в Олександро-Невській лаврі в Санкт-Петербурзі, російський патріарх заявив, що сьогодні Росії необхідна мобілізація всіх сил, у тому числі військових, політичних та церковних. У зв’язку з цим він закликав наслідувати приклад полководця Олександра Невського і стати на "захист батьківщини" (тобто піти вбивати українців).

"Сьогодні перед Росією стоїть найголовніше завдання: вийти переможницею з тієї боротьби, яка зараз проти нас розв’язана силами зла. Сьогодні потрібна мобілізація всіх: війська, політичних сил. І, звичайно, Церква має бути мобілізована - насамперед для того, щоб творити молитву за нашу владу, воїнство, але також для того, щоб бути там, на передньому краї", - йдеться у "проповіді" патріарха РПЦ Кирила.

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За словами глави РПЦ, на фронті загинули вже п’ять військових священників. Московський патріарх також вважає, що православні росіяни мають захищати Росію не лише від зовнішніх, а й від внутрішніх ворогів.