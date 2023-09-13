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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Патріарх РПЦ Кирил закликав своїх прихожан йти на війну

рпц,кирил,кирило,патріарх

Глава РПЦ патріарх Кирил закликав росіян йти на війну проти України. За словами путініста, сьогодні перед Росією стоїть завдання вийти переможницею з тієї боротьби, яку проти неї розв’язали "сили зла".

Про це йдеться на пропагандистському сайті російської православної церкви,  інформує Цензор.НЕТ.

Виступаючи в Олександро-Невській лаврі в Санкт-Петербурзі, російський патріарх заявив, що сьогодні Росії необхідна мобілізація всіх сил, у тому числі військових, політичних та церковних. У зв’язку з цим він закликав наслідувати приклад полководця Олександра Невського і стати на "захист батьківщини" (тобто піти вбивати українців).

"Сьогодні перед Росією стоїть найголовніше завдання: вийти переможницею з тієї боротьби, яка зараз проти нас розв’язана силами зла. Сьогодні потрібна мобілізація всіх: війська, політичних сил. І, звичайно, Церква має бути мобілізована - насамперед для того, щоб творити молитву за нашу владу, воїнство, але також для того, щоб бути там, на передньому краї", - йдеться у "проповіді" патріарха РПЦ Кирила.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На російському форумі "Армія-2023" продемонстрували надувний храм з екіпажем бойових попів. ВIДЕО

За словами глави РПЦ, на фронті загинули вже п’ять військових священників. Московський патріарх також вважає, що православні росіяни мають захищати Росію не лише від зовнішніх, а й від внутрішніх ворогів.

Автор: 

Кирил (452) РПЦ (511)


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Топ коментарі
+42
Папа римська ставіт лайк.
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13.09.2023 07:41
+41
Зате в Україні й досі більше 8 тисяч приходів цієї сатанинської церкви, в яку дружно ходять українці навіть в західних областях...
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13.09.2023 07:45
+29
Думаю, им надо храмы совместить с военкоматами.
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13.09.2023 07:40
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13.09.2023 07:35 Відповісти
з Z-свастикою на лбу
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13.09.2023 07:44 Відповісти
Нинішній патріарх Російської православної церкви (РПЦ) https://www.dw.com/uk/patriarch-kyrylo/t-19045549 Кирило , а в миру - Володимир Михайлович Гундяєв, був у 1970-ті роки представником московського патріархату при Всесвітній раді церков у Женеві - і працював на колишню радянську службу зовнішньої розвідки КДБ під псевдонімом "Михайлов". Про це написали https://www.dw.com/uk/pozivnij-mihajlov-glava-rpc-kirilo-pracuvav-na-kdb-u-svejcarii-zmi/a-64620462 журналісти швейцарських газет Tages-Anzeiger (Sonntags Zeitung) та Le Matin Dimanche Бернгард Оденаль та Сільван Бессон, вивчивши документи поліції з федерального архіву Швейцарії.
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13.09.2023 07:39 Відповісти
І з Джуною Гундяєва познайомив Андропов. В Росії не можна зробити кар'єру, не співпрацюючи з КДБ. Актриса Гурченко - тому яскравий приклад.
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13.09.2023 11:00 Відповісти
и ведь не боится, что ему предложат идти на...уй.
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13.09.2023 07:39 Відповісти
Шо та онуфрійці, ще тримаються за рпц?
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13.09.2023 07:39 Відповісти
Я чомусь не здивований ...
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13.09.2023 07:40 Відповісти
Думаю, им надо храмы совместить с военкоматами.
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13.09.2023 07:40 Відповісти
і кремлеторій поруч
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13.09.2023 07:47 Відповісти
мавзаторий.
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13.09.2023 07:57 Відповісти
І створити ЧВК "Хрестоносці". )))
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13.09.2023 11:11 Відповісти
Землі иому мало -- може колись наісться
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13.09.2023 07:41 Відповісти
Папа римська ставіт лайк.
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13.09.2023 07:41 Відповісти
"10. https://poslannia-gralia.org/thou-shalt-not-covet-thy-neighbors-house-nor-his-farm-nor-his-cattle-nor-anything-that-is-his/ Не жадай дому свого ближнього, ні його двору, ні його худоби, нічого, що належить йому! "
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13.09.2023 08:40 Відповісти
Гундяєв - типовий лжепророк. Його функція - допомагати Звірові (Путіну) творити "чудеса". Тому й так.
Ви щось чули про звернення Епіфанія і Шевчука до Варфоломій і Папи Римського про визнання Путіна Антихристом, а Гундяєва лжепророком? Тому "православні піонери" - це рівень розуміння ********* жрецями культу Христа того, що зараз відбувається.
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13.09.2023 10:56 Відповісти
Предстоятель https://lb.ua/tag/10169_pomisna_pravoslavna_tserkva_ukraini.html ПЦУ https://lb.ua/tag/17075_mitropolit_epifaniy_dumenko.html Епіфаній звернеться до https://lb.ua/tag/6801_patriarh_varfolomiy_.html Вселенського Патріарха та предстоятелів помісних церков з проханням притягнути https://lb.ua/tag/305_patriarh_kirilo.html Кирила (Гундяєва) до канонічної відповідальності та позбавлення його патріаршого престолу.

Таке рішення https://www.pomisna.info/uk/document-post/postanovy-arhiyerejskogo-soboru-vid-24-travnya-2022-r/ ухвалили на Архієрейському соборі ПЦУ 24 травня.
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13.09.2023 11:01 Відповісти
Та скільки ж можна цими поповськими ігрищами займатися?!
Підсрачниками гнати РПЦшних попів гнати за парєбрік. Хто буде пручатися - в обмінний фонд.
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13.09.2023 11:18 Відповісти
Краще би Епіфаній з Шевчуком відправились на пошуки ******** версії Христа (сто років назад ним був Ленін, а в часи другої світової - Ейнштейн). В них є Книга, в якій про це написано, тому вони мають шукати і знайти свого Головного Боса і беззаперечно виконувати його вказівки. Хіба не так?
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13.09.2023 11:22 Відповісти
То Епіфаній звертався до Вселенського Патріархата?
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13.09.2023 12:55 Відповісти
А хто Головний Бос у жреців культу Христа? Точно не Вселенський Патріарх і не Папа Римський.
Православні піонери - це коли люди чимось займаються, але не розуміють чим.
Сталін, думаю, розумів, ким був Ленін. Цікаве питання, чи розумів Ленін, ким він був.
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13.09.2023 17:00 Відповісти
А який сенс звертатися до Вселенського Патріарха, якщо ПЦУ визнали тільки грецькі церкви, а всі інші чекають, чи скрутять Україну, як це було 100 років назад.
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13.09.2023 17:05 Відповісти
Не люблю сперечатися з тими, хто не визнає фактів, а накидає нові питання.
Питання:
"Ви щось чули про звернення Епіфанія і Шевчука до Варфоломій і Папи Римського про визнання Путіна Антихристом, а Гундяєва лжепророком?"
Відповідь:
Предстоятель https://lb.ua/tag/10169_pomisna_pravoslavna_tserkva_ukraini.html ПЦУ https://lb.ua/tag/17075_mitropolit_epifaniy_dumenko.html Епіфаній звернеться до https://lb.ua/tag/6801_patriarh_varfolomiy_.html Вселенського Патріарха та предстоятелів помісних церков з проханням притягнути https://lb.ua/tag/305_patriarh_kirilo.html Кирила (Гундяєва) до канонічної відповідальності та позбавлення його патріаршого престолу.
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13.09.2023 17:14 Відповісти
"Притягнути до канонічної відповідальності" - це одне, а визнати Путіна Антихристом, а Гундяєва лжепророком - зовсім інше. Я читав, що що Епіфаній заявив, що Путін має ознаки Антихриста, але це - як український прогноз погоди: "без істотних опадів". Тобто, можна їхати на "шашлики" у травні.
І це - ще не все. Жреці культу Христа мають нам всім показати ********* Христа, а не займатись пропагандою вбивства, яке трапилось понад дві тисячі років тому.
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13.09.2023 18:17 Відповісти
По факту хресна хода двох ватниць у Римі, балачки про канонічну відповідальність і православні піонери є стелею можливостей ******** жреців культу Христа. Ніяого іншого вони не зроблять. Цнй факт я і визнаю.
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13.09.2023 18:40 Відповісти
І з Путіним вийшло майже так саме, як і з Гітлером: зібралися прихильники Звіра і висунули його у вожді. Тільки Гітлер йшов знизу, а Путіна висунули верхи.
А що попи? Вони навіть визначення цьому явищу дати не можуть.
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13.09.2023 19:06 Відповісти
Гундяй-так бєрі сваю жирную жопу і нєсі єйьо в акопи на пєрєдавую...
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13.09.2023 07:43 Відповісти
Зате в Україні й досі більше 8 тисяч приходів цієї сатанинської церкви, в яку дружно ходять українці навіть в західних областях...
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13.09.2023 07:45 Відповісти
Спілкувався з людьми з волонтерського центра, на форумах в інеті, з сусідами. Усі ненавидять рашистів, допомогають зсу. Як почали ото кубло рпцшне у лаврі ворушити та попів московськіх по країні ловити... як почали деякі о ці мої знайомі верещати, мов неправильно це! Я аж на сраку впав.... як неправильно?! Отака вона подвійна мораль у придурків нашіх.
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13.09.2023 08:00 Відповісти
Це вже не мораль. Це шизофренія, роздвоєння особистості.
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13.09.2023 08:16 Відповісти
Він там багато чого наговорив. І про Олександра Невського, який добровільно пішов васалом до монгольського хана, і про Петра Першого, який, нібито, не прорубав вікно до Європи, а насправді врятував росію та росіян від згубного впливу Європи.
А якщо згадати відкриття пам'ятника сталіну в Костромі (десь із місяць тому) і виступ там московського попа, то це взагалі падіння у прірву - "Так, сталін убив багатьох священиків, але водночас він дав нашій церкві нових великомучеників.
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13.09.2023 07:48 Відповісти
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13.09.2023 07:51 Відповісти
Беріть надувний храм, і вперед с пісней, суки
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13.09.2023 07:52 Відповісти
Я взагалі багато чого з цією владою не розумію.
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13.09.2023 07:56 Відповісти
Який же щирий кацап цей кирило!
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13.09.2023 07:57 Відповісти
Кончений..*****..який не вире ..вернише воно...знае...,не трогай Бога...*****....гроши *****...не поможут...
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13.09.2023 07:57 Відповісти
Демон в рясе, гореть ему в аду
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13.09.2023 07:58 Відповісти
Сатаніарх

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13.09.2023 08:04 Відповісти
Да нет. Там он тоже будет на командной должности. Гореть будут его прихожане
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13.09.2023 08:06 Відповісти
молитва за жопу бункерного
ось кому служать

де там папа римський зі своїм вихвалянням параши
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13.09.2023 08:03 Відповісти
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13.09.2023 08:04 Відповісти
Релігія (не путати з вірою у Бога), як і історія, може інтерпретуватися під будь-яким кутом...Було б бажання...
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13.09.2023 08:10 Відповісти
Саме час прийняти закон про заборону діяльності церков московського патріярхату на усій тениторії України. Чи ще не на часі???
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13.09.2023 08:15 Відповісти
Гребаний мішка япончик, а чому сам сциш, приклад покажи. На українській землі, тобі здохлому, і, твоїм *********, у зруйнованих твоїми же орками шахт, місця всім вистачить. Ви не достойні бути поховані по людськи, бо ви не люди, ви нелюди.
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13.09.2023 08:17 Відповісти
В мене є стійке відчуття,що християнство-це найбільш кровожерлива релігія з усього подібного маразму,придуманого людством.Під прапорами цієї течії було вбито і закатовано десятків мільйонів людей по всьому світу.Навіть Вуду нервово курить в стороні.А тепер,фанати всього цього-фас на мене.
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13.09.2023 08:20 Відповісти
Християнство, - це лише один з трьох різновидів аврамічного культу, заснованого на людиноненависницькій ідеї єдинобожжя (монотеїзму). Юдаїзм та іслам, - те ж саме, тільки вигляд збоку.
По факту - це релігійний нацизм. В політичному нацизмі є одна виняткова раса, у релігійному нацизмі, - один винятковий бог. Всі інші мають бути або знищені, або упокорені через прийняття єдиного виняткового бога.

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13.09.2023 09:13 Відповісти
Нинішнє християнство - це версія вчення про Христа часів Римської імперії. Інакшої там бути і не могло. У древніх Єгипті і Шумері все було інакше. І це українці - тумбу-юмбу, бо своєї версія про пришестя Христа вони не придумали.
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13.09.2023 11:09 Відповісти
В Христаянстві - є сестри милосердя і хрестові походи , є інквізиція та ізуїтьскі школи звідки вийшла ******* наука . Є підставити щоку ,а є зуб за зуб .
Робити висновки аналізуючи лише , якусь одну частину явища та ігноруючи іншу - це сектантскье мислення
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13.09.2023 10:17 Відповісти
Духовненько, по кацапски!
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13.09.2023 08:22 Відповісти
То же мне, Искандер Кирилл двурогий !
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13.09.2023 08:23 Відповісти
Дурний чотряка
Срасія була би ціліша, якби свої роги в Україну не пхали.
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13.09.2023 08:29 Відповісти
Це майже виключні випадки, коли суб'єкт усвідомлює своє призначення.
Можливо, їх призначенням було розвалити, що лишилося, до біса.
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15.09.2023 18:51 Відповісти
эххх-х... знали бы тупорылые винторогие-свинорылые кацапы, что вытворял с их предками Александр Невский и кому служил
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13.09.2023 08:29 Відповісти
Патріарх РПЦ Кирил закликав своїх прихожан йти на війну

Конкуруюча з Ватіканом контора - РПЦ МП, кличе на війну, а папа з Риму закликає до миру - в кожного своя партитура...
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13.09.2023 08:38 Відповісти
Какой он патриарх,кто автор текста,наверное выпускник питерской шарашки имени андропова,у нас таких много шатается по средствам информации,гундяй главарь,босс,смотрящий,агент,шеф,но никак не патриарх.
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13.09.2023 08:38 Відповісти
Другий рік війни... Не можуть звільнити землі України від РПЦ МП.
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13.09.2023 08:40 Відповісти
Объявите его террористом, за призыв убивать Украинцев. А тех кто его поддерживает спонсором террористов
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13.09.2023 08:41 Відповісти
Просто бізнес - в Росії ці православні бізнес попи, давно тримають за собою величезну частину ринку ритуальних послуг. Відповідно їм фінансово вигідно заривати росіян в землю. Жаль що самі росіяни давно уже стали рабсеянами, і цього не розуміють. А якщо і розуміють, то все одно дружньо ідуть на ешафот, "Во славу Путина и Гундяева!"
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13.09.2023 08:43 Відповісти
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13.09.2023 08:43 Відповісти
УПЦ МП на протяжении всей своей истории ведет беспощадную войну против государственности Украины, против всего украинского. Главная сатана московского патриархата патриарх Кирилл призвал кацапов идти на войну против Украины. Этот призыв также обращен до московского патриархата, который находятся на территории Украины. То есть в Украине находиться, активно действующая террористическая организация, цель которой война изнутри против Украины. Поэтому не допустимо дольше не обращать внимания на московский патриархат на территории Украины. Необходимо срочно Верховной раде на законодательном уровне признать московский патриархат террористической организацией и запретить его деятельность на территории Украины.
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13.09.2023 08:47 Відповісти
Ну что, еще кто то будет говорить что РПЦ вне политики? Теперь у Украины есть законное право арестовывать и судить членов РПЦ как террористов.
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13.09.2023 08:49 Відповісти
маю україномовну помірно патріотичну знайому, котора сраку лиже московським попам. такіє дєла
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13.09.2023 09:07 Відповісти
Не знає терорист-сатаніст і вбивця Кирило історію московитів, бо Олексашка Нєвський служив орді і знищував московитів. Закликає вийти переможницею із "силами зла", які ніби на них напали. Дурню, то це ви напали на Україну і вбиваєте, як військових, так і мирних, серед яких жінки і діти. Це ви реальнак сила зла, країна дурнів, сатаністів і терористів.
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13.09.2023 09:10 Відповісти
Чи має право церква втручатися в справи держави? Ні. Їх справа - служити голові своєї церкви і готувати себе і оточення до смерті.

Крім того, заборонено вбивати і задіювати шкоду - чи не головні засади Християнства.

Але РПЦ не має Томосу. Тобо вони сами себе назвали церковними посадовцями. І з цього зрозуміло, що РПЦ - сєкта. Причому дивна сєкта - вони працюють всупереч своїх правил.
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13.09.2023 09:14 Відповісти
Московський паханат політруків
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13.09.2023 09:24 Відповісти
Це вже не церква.
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13.09.2023 09:24 Відповісти
Воно і не було церквою це утворення
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13.09.2023 10:09 Відповісти
Треба на державному рівні піднімати питання визнання РПЦ екстремістською організацією і створити їй статус у міжнародному праві як у Аум Синрике
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13.09.2023 09:41 Відповісти
а потім мене питають "як ти можеш не вірити в богів", а ось так.
всі прихожани будь-яких церков - ви дебіли які вірять у чарівні боби.
найбільше воїн і смертей було викликано саме церквами "ва імя хоспада", це розуміють всі, хто хоч трохи знає історію.
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13.09.2023 09:54 Відповісти
А нічьо шо "сіла зла, развязавшая вайну протів расії", сидить в бункері в Кремлі?
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13.09.2023 09:55 Відповісти
Тут більше питань до прихожан цього сатанату в Україні та фсбу що крищує філіали рпц
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13.09.2023 10:08 Відповісти
Тобто сили зла,це українці котрі захищають свої домівки від сил добра?!!!!?Оце так поворот,не розуміємо ми яке щастя нам несуть рускія люді,попи мацкви,й поліція Росії,а ще чучмеки з гір,дагі з Махачкали,осятіни,тувіни,калмикі,які вже навчать нас українців що таке дружба народів та антифашизм,ото вже навчать так навчать.
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13.09.2023 10:23 Відповісти
Типовий рузький сатанат, як і їх приспішники з упц мп.
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13.09.2023 10:26 Відповісти
На ніх напалі. Збоченець.
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13.09.2023 10:51 Відповісти
Для нас це - погана новина. Вони на забій таки зібралися відправити 0,5 млн рабів Ху@ла. Ділимо цю цифру на п'ять і отримаємо кількість вбитих і поранених українських воїнів.
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13.09.2023 11:16 Відповісти
чи можна пропустити можливість послати гундяя нах! показати підару фак і плюнути фашистській свинособаці в рило? - ні, не можна.
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13.09.2023 11:19 Відповісти
заклик убивати українців це злочин.

перебувати у екуменічних, статутних та юридичних стосунках зі злочинцем це самому бути злочинцем.

російська церква, що ховається під вивіскою українська православна церква і є кублом російськомовних недоносків повинна бути заборонена.
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13.09.2023 14:53 Відповісти
 
 