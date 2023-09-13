Патріарх РПЦ Кирил закликав своїх прихожан йти на війну
Глава РПЦ патріарх Кирил закликав росіян йти на війну проти України. За словами путініста, сьогодні перед Росією стоїть завдання вийти переможницею з тієї боротьби, яку проти неї розв’язали "сили зла".
Про це йдеться на пропагандистському сайті російської православної церкви, інформує Цензор.НЕТ.
Виступаючи в Олександро-Невській лаврі в Санкт-Петербурзі, російський патріарх заявив, що сьогодні Росії необхідна мобілізація всіх сил, у тому числі військових, політичних та церковних. У зв’язку з цим він закликав наслідувати приклад полководця Олександра Невського і стати на "захист батьківщини" (тобто піти вбивати українців).
"Сьогодні перед Росією стоїть найголовніше завдання: вийти переможницею з тієї боротьби, яка зараз проти нас розв’язана силами зла. Сьогодні потрібна мобілізація всіх: війська, політичних сил. І, звичайно, Церква має бути мобілізована - насамперед для того, щоб творити молитву за нашу владу, воїнство, але також для того, щоб бути там, на передньому краї", - йдеться у "проповіді" патріарха РПЦ Кирила.
За словами глави РПЦ, на фронті загинули вже п’ять військових священників. Московський патріарх також вважає, що православні росіяни мають захищати Росію не лише від зовнішніх, а й від внутрішніх ворогів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ви щось чули про звернення Епіфанія і Шевчука до Варфоломій і Папи Римського про визнання Путіна Антихристом, а Гундяєва лжепророком? Тому "православні піонери" - це рівень розуміння ********* жрецями культу Христа того, що зараз відбувається.
Таке рішення https://www.pomisna.info/uk/document-post/postanovy-arhiyerejskogo-soboru-vid-24-travnya-2022-r/ ухвалили на Архієрейському соборі ПЦУ 24 травня.
Підсрачниками гнати РПЦшних попів гнати за парєбрік. Хто буде пручатися - в обмінний фонд.
Православні піонери - це коли люди чимось займаються, але не розуміють чим.
Сталін, думаю, розумів, ким був Ленін. Цікаве питання, чи розумів Ленін, ким він був.
Питання:
"Ви щось чули про звернення Епіфанія і Шевчука до Варфоломій і Папи Римського про визнання Путіна Антихристом, а Гундяєва лжепророком?"
Відповідь:
Предстоятель https://lb.ua/tag/10169_pomisna_pravoslavna_tserkva_ukraini.html ПЦУ https://lb.ua/tag/17075_mitropolit_epifaniy_dumenko.html Епіфаній звернеться до https://lb.ua/tag/6801_patriarh_varfolomiy_.html Вселенського Патріарха та предстоятелів помісних церков з проханням притягнути https://lb.ua/tag/305_patriarh_kirilo.html Кирила (Гундяєва) до канонічної відповідальності та позбавлення його патріаршого престолу.
І це - ще не все. Жреці культу Христа мають нам всім показати ********* Христа, а не займатись пропагандою вбивства, яке трапилось понад дві тисячі років тому.
А що попи? Вони навіть визначення цьому явищу дати не можуть.
А якщо згадати відкриття пам'ятника сталіну в Костромі (десь із місяць тому) і виступ там московського попа, то це взагалі падіння у прірву - "Так, сталін убив багатьох священиків, але водночас він дав нашій церкві нових великомучеників.
ось кому служать
де там папа римський зі своїм вихвалянням параши
По факту - це релігійний нацизм. В політичному нацизмі є одна виняткова раса, у релігійному нацизмі, - один винятковий бог. Всі інші мають бути або знищені, або упокорені через прийняття єдиного виняткового бога.
Робити висновки аналізуючи лише , якусь одну частину явища та ігноруючи іншу - це сектантскье мислення
ИскандерКирилл двурогий !
Срасія була би ціліша, якби свої роги в Україну не пхали.
Можливо, їх призначенням було розвалити, що лишилося, до біса.
Конкуруюча з Ватіканом контора - РПЦ МП, кличе на війну, а папа з Риму закликає до миру - в кожного своя партитура...
Крім того, заборонено вбивати і задіювати шкоду - чи не головні засади Християнства.
Але РПЦ не має Томосу. Тобо вони сами себе назвали церковними посадовцями. І з цього зрозуміло, що РПЦ - сєкта. Причому дивна сєкта - вони працюють всупереч своїх правил.
всі прихожани будь-яких церков - ви дебіли які вірять у чарівні боби.
найбільше воїн і смертей було викликано саме церквами "ва імя хоспада", це розуміють всі, хто хоч трохи знає історію.
перебувати у екуменічних, статутних та юридичних стосунках зі злочинцем це самому бути злочинцем.
російська церква, що ховається під вивіскою українська православна церква і є кублом російськомовних недоносків повинна бути заборонена.