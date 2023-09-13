Росіяни перекинули в Україну нову армію раніше, ніж планували, - британська розвідка

Російське командування перекинуло в Україну частини нової 25-ї загальновійськової армії, яку планувало розгорнути тільки у грудні 2023.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті британської розвідки.

"Підрозділи нової 25-ї загальновійськової армії Росії, найімовірніше, вперше перекинуто в Україну. Формування, ймовірно, зосереджено у Луганській області на північному сході країни", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ще у серпні 2023 в оголошеннях про набір до 25 загальновійськової армії повідомлялось, що її буде розгорнуто в Україні тільки з грудня 2023 року.

Цілком імовірно, що підрозділи було кинуто у бій раніше, тому що Росія продовжує боротися з надмірно розтягнутими силами на фронті, а Україна продовжує контрнаступ на трьох напрямках, пояснили у розвідці.

Водночас, є можливість того, що Росія спробує використати частини 25-ї загальновійськової армії для створення резервних сил, які не будуть залучені до бойових дій та забезпечать командуванню більшу оперативну гнучкість.

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