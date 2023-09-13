Росіяни перекинули в Україну нову армію раніше, ніж планували, - британська розвідка
Російське командування перекинуло в Україну частини нової 25-ї загальновійськової армії, яку планувало розгорнути тільки у грудні 2023.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті британської розвідки.
"Підрозділи нової 25-ї загальновійськової армії Росії, найімовірніше, вперше перекинуто в Україну. Формування, ймовірно, зосереджено у Луганській області на північному сході країни", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що ще у серпні 2023 в оголошеннях про набір до 25 загальновійськової армії повідомлялось, що її буде розгорнуто в Україні тільки з грудня 2023 року.
Цілком імовірно, що підрозділи було кинуто у бій раніше, тому що Росія продовжує боротися з надмірно розтягнутими силами на фронті, а Україна продовжує контрнаступ на трьох напрямках, пояснили у розвідці.
Водночас, є можливість того, що Росія спробує використати частини 25-ї загальновійськової армії для створення резервних сил, які не будуть залучені до бойових дій та забезпечать командуванню більшу оперативну гнучкість.
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Иоганн Вольфганг Гёте
то ж ясно чим ті орки будуть займатися