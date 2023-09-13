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Новини Війна
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Росіяни перекинули в Україну нову армію раніше, ніж планували, - британська розвідка

окупанти

Російське командування перекинуло в Україну частини нової 25-ї загальновійськової армії, яку планувало розгорнути тільки у грудні 2023.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті британської розвідки.

"Підрозділи нової 25-ї загальновійськової армії Росії, найімовірніше, вперше перекинуто в Україну. Формування, ймовірно, зосереджено у Луганській області на північному сході країни", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ще у серпні 2023 в оголошеннях про набір до 25 загальновійськової армії повідомлялось, що її буде розгорнуто в Україні тільки з грудня 2023 року.

Цілком імовірно, що підрозділи було кинуто у бій раніше, тому що Росія продовжує боротися з надмірно розтягнутими силами на фронті, а Україна продовжує контрнаступ на трьох напрямках, пояснили у розвідці.

Водночас, є можливість того, що Росія спробує використати частини 25-ї загальновійськової армії для створення резервних сил, які не будуть залучені до бойових дій та забезпечать командуванню більшу оперативну гнучкість.

Також читайте: Навколо Москви розмістили нові системи ППО для захисту від БПЛА, - британська розвідка

Автор: 

армія рф (17207) Велика Британія (5549) зовнішня розвідка (463)


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Топ коментарі
+7
просто старая закончилась быстрее чем предполагалось)
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13.09.2023 09:28
+6
Вони в усьому тримаються свого лідера аж доки не стане повністю очевидно, що він не приведе їх до розширення роіссі. Крим поки що їхній, і сухопутний коридор до нього теж. Отже, з точки зору пересічних кацапів, все йде правильною дорогою. А що м'ясо кожен день вигрібають, то таке. Головне - самому не потрапити, а якщо потрапив, судьба такая.
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13.09.2023 09:33
+4
Значить, справи у них йдуть гірше, ніж вони розраховували.
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13.09.2023 09:27
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кацап-фашист здавайся! Гарантуємо тобі життя,теплу одежу і подаримо електрочайник.
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13.09.2023 09:23 Відповісти
Значить, справи у них йдуть гірше, ніж вони розраховували.
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13.09.2023 09:27 Відповісти
просто старая закончилась быстрее чем предполагалось)
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13.09.2023 09:28 Відповісти
Хз, у будь-якому разі це добре: недосформоване з'єднання має купу проблем, які нам на радість ще спливуть на полі бою.
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13.09.2023 09:30 Відповісти
Яка різниця недосформоване воно чи ні? Вони все так воювали,закидували мясом, треба буде вони ще таку армію сформують і кинуть,потім ще і так далі, ресурси на це у них є. Вони можуть воювати таким чином хоч років 10, якщо воювати в такому форматі як зараз то про перемогу говорити дуже складно, тому що по ресурсах ми програємо, варіант тільки коли захід нам надасть озброєння котре буде в потрібній кількості і достатньо технологічне, плюс не будуть сильно проти застосування її по кацапській території, а поки у кацапів все прекрасно функціонує, нафта продається, ніхто їх ВПК і все інше не знищує, в тоталітарній державі формувати з стада нові армії це взагалі не проблема то це буде тягнутися роками, і якщо нічого не зміниться то в довгостроковій перспективі вони мають більші шанси, а якщо врахувати те,що уже навіть через 1.5 року війни на заході також ходять різні розмови на рахунок допомоги, і якщо врахувати різні вибори котрі будуть на заході то перспективи туманні, чим довше буде війна тим більше далі ми від перемоги, захід також помалу може дистанціонуватися від війни з часом, а якщо допомога буде меншати,котрої і зараз не дуже то і достатньо для переллому на полі бою,то взагалі немає про що говорити
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13.09.2023 10:22 Відповісти
Щось не видно зусиль нашого уряду щодо підвищення ефективності наших ЗС і економіки.
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13.09.2023 10:24 Відповісти
Я про наш уряд не говорив,то що у нас далеко все не так радужно це зрозуміло,а якщо ще взяти ті речі про котрі я говорив,і про те,що кацапи можуть воювати довго,плюс непевні перспективи допомоги від заходу і скласти це все до купи то перспективи взагалі неясні, а у нас уже розказують про те як будуть відновлювати країну, як будуть залучати сюди інвестиції і інший трешняк,хоча до перемоги ще ой як далеко і причин хвилюватися на рахунок перемоги також вистачає
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13.09.2023 10:32 Відповісти
Це так. Більше непокоїть те, що народ, схоже, заколисаний тєлємарафєтом і не відчуває всієї повноти загрози, а "слуги" інтенсивно "прібарахляются" в рамках операції "послєдняя осєнь".
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13.09.2023 10:34 Відповісти
Двадцять п'ята незабаром двухсота.
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13.09.2023 09:29 Відповісти
Вчора одна розумна людина сказала: як так ? 24 лютого 2022 зайшла армія. Потім дві хвилі мобілізації по 300 тис, вчора х#йло сказало, що ще 300+270 добровольців вже призвали і чомусь жодного квадратного метра рассасосія не взяла? Невже расіяни реально тупіші за амеб і не розуміють, що їх тупо утилізують ??? Без коментарів
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13.09.2023 09:30 Відповісти
Вони в усьому тримаються свого лідера аж доки не стане повністю очевидно, що він не приведе їх до розширення роіссі. Крим поки що їхній, і сухопутний коридор до нього теж. Отже, з точки зору пересічних кацапів, все йде правильною дорогою. А що м'ясо кожен день вигрібають, то таке. Головне - самому не потрапити, а якщо потрапив, судьба такая.
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13.09.2023 09:33 Відповісти
Нет рабства безнадёжнее, чем рабство тех рабов, себя кто полагает свободным от оков.
Иоганн Вольфганг Гёте
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13.09.2023 09:33 Відповісти
Мобілізація була лише одна - восени 2022 300 тисяч.
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13.09.2023 10:20 Відповісти
серйозно? ))
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13.09.2023 13:02 Відповісти
Примусова мобілізація була одна. Набір контрактників я мобілізацією не вважаю.
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13.09.2023 13:53 Відповісти
не була, а є. указу про відміну мобілізації не було. каци щомісяця мобілізують близько 20 тис. чмобіків. так само як і мобілізували, починаючи з травня минулого року, через системи БАРС резервістів ще до офіційного оголошення мобілізації у вересні минулого року.
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13.09.2023 14:09 Відповісти
Це міф. Ніяких підтверджень примусової мобілізації в 2023 році немає, навіть у зеків був вибір.
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13.09.2023 14:17 Відповісти
ну міф так міф. ))
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13.09.2023 14:30 Відповісти
правильніше буде не резервних а мародерних сил,
то ж ясно чим ті орки будуть займатися
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13.09.2023 16:24 Відповісти
 
 