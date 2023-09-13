Електронні соціальні карти запустять у чотирьої областях, - Мінсоцполітики

У Вінницькій, Дніпропетровській, Полтавській та Черкаській областях розпочнуть пілотний проєкт із запровадження електронних соціальних карт.

Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики, інформує Цензор.НЕТ.

"Тепер з'являється електронна персональна картка людини з її соціальною історією, приблизно так само, як електронна медична картка пацієнта з історією лікування. Той, хто отримує соціальні послуги, також має доступ до цієї картки, до переліку всіх запланованих дій і разом з соціальним працівником рухається до вирішення складної ситуації", - повідомила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

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За її словами, планується, що соціальний працівник буде пропонувати саме ті соціальні послуги та інші види підтримки, які зможуть допомогти людині вийти зі складної ситуації.

"Цифровізація цього процесу робить його максимально прозорим, картка людини більше не загубиться", - додала вона.

У Мінсоцполітики зазначили, що запровадження електронних соціальних карток має на меті оптимізувати роботу соціальних працівників та забезпечити системний підхід до організації надання соціальних послуг вразливим категоріям населення та особам/сім’ям, які опинились у складних життєвих обставинах.

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Маючи чітке уявлення про увесь перелік наявних у громаді ресурсів, людина зможе сама обирати соціальні послуги для вирішення своєї ситуації. Нова система допоможе найефективніше співпрацювати з кейс-менеджером та обирати найкращі рішення для виходу з кризи, зазначили в пресслужбі.