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В Умань уже прибули 11 тисяч хасидів

хасиди,хасид

В Умань на Черкащині прибули вже 11 тисяч прочан-хасидів.

Про це повідомив голова Уманської районної військової адміністрації Ігор Миклащук, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Вже прибуло 11 тисяч хасидів. Загалом очікуємо до 30 тисяч прочан. В місті все гаразд, ніяких ексцесів не відбувається", - сказав Миклащук.

Торік, нагадаємо, на святкування Рош га-Шана до Умані прибуло 29 тисяч хасидів.

Цьогоріч Рош га-Шана - свято початку нового року для усіх, хто сповідує юдаїзм - відзначають 15 вересня.

Також читайте: "У Європі пролилося вже достатньо крові євреїв", - прем’єр Ізраїлю Нетаньяху закликав хасидів не їхати в Умань на Рош га-Шана

Автор: 

паломництво (46) Умань (242) хасиди (176)


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Топ коментарі
+14
Зєля, твоїх одноплемінників заборона масових зібрань не стосується?
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13.09.2023 10:43
+14
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13.09.2023 10:48
+12
Цікаво чи ху.ло наважиться стрільнути по Умані.
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13.09.2023 10:41
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Якщо що, всі в курсі справ та попереджені, отже, претензії не приймаються.
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13.09.2023 10:41 Відповісти
хасиди - ортодокси - фанатики
навіть ядерна війна по Умані їх не зупинить
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13.09.2023 11:35 Відповісти
Ми не проти, тільки потім з нас не питайте.
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13.09.2023 11:37 Відповісти
Всевишній управляє життям окремох особи а не Україна
***
Україна винна в тому що Всевишный придумав смерть?
думай що пишеш
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13.09.2023 11:48 Відповісти
За вже усталеною традицією, в усіх бідах винувата Україна. Впали ішакєди на території Румунії - це через те, що наші порти близько. Впали ракети на Польщу - це були українські ракети (пофіг, що потім знайшли уламки і руснявої КР). Хто слабший, той і винний у світі людей.
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13.09.2023 11:50 Відповісти
Україна - сильна - а слабша у тебе голова думати подібне
іди проспись - полєгчає
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13.09.2023 12:00 Відповісти
Сильній Україні ледь не всім цивілізованим світом зброю збирають, економіку наполовину фінансують.
Сатанинська русня тягне війну в умовах санкцій виключно власними силами, та "допомога" "союзників" - дрібниці на кшталт продукції нашого ВПК у порівнянні з постачанням зброї з Європи та США.
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13.09.2023 12:02 Відповісти
якби Україна володіла 1/7 частиною суші як кацапія
кацапії прийшов пі пі-дец за двє-трі нєделі
не зрівнюй куй з пальцем
***
Україна тим сильна - і це доведено:
1. звільненням Київщини
2. звільненням Харківщині
3. звільненням Херсонщини
далі буде
***
краще давай побазарим як сьогодні крилаті ракети ЗСУ проломили пів севастополя
закінчуй соплі жувати
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13.09.2023 12:10 Відповісти
Взагалі-то мова про те, що Україні не слід приймати претензії від Ізраїлю за можливі у майбутньому жертви серед паломників. Які неодмінно будуть. росію ж звинуватити кишка тонка.
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13.09.2023 12:13 Відповісти
"за можливі у майбутьньому жертви"
харош трава - отпускай
еслі би у дедушкі біл би куй
то дедушка біла би бабушкой
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13.09.2023 12:16 Відповісти
Є гарантії, що не прилетить? А якщо прилетить, то не долетить? А якщо не долетить, то впаде не по гуртожитку з хасидами?
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13.09.2023 12:17 Відповісти
тобі до невропатолога
але пер тип почитай "Гамлєт, або Феномен датського кацапізма." Леся Подеревянського
а-ха-ха
***
Гамлєт. Як *********** купатися мені. Чи може іскупатися? Купатись чи не купатись? ******** ці питання зайобують. То може, не вагаясь, спустити враз штани та батерфляєм *******, аж поки за буями в очах не потемніє? Ну а згодом? Про наслідки можливі не подумать? Один лиш тільки раз і вже крадеться піздець з своєю усмішкою хижой. Простуда, геморой, чіряк на сраці, запльована підлога, лікарі, від шприца гематоми і могила... На ній брудна Офелія вонюча та купка маргаріток, а під нею лежить той фраєр, що любив купатись. Такіє варіанти **** я в рот і в носа.
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13.09.2023 12:22 Відповісти
Цікаво чи ху.ло наважиться стрільнути по Умані.
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13.09.2023 10:41 Відповісти
Після ранкової ''вати'' в Криму цілком вірогідно. *уйло без відповіді не залишить
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13.09.2023 10:46 Відповісти
Та ну!!!! По своїх не гатитиме!
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13.09.2023 10:55 Відповісти
могилу цадика нужно срочно в Измаил перенести
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13.09.2023 11:02 Відповісти
Мобільна могила...
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13.09.2023 11:03 Відповісти
Краще в Констаху, Бахмут чи Вугледар, на вибір хасидів
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13.09.2023 11:06 Відповісти
На червону площу.
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13.09.2023 11:15 Відповісти
Там вже один єврей за склом лежить
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13.09.2023 14:12 Відповісти
Шо ви так переймаєтесь? Зараз прем'єр Ізраілю із Зе у США домовляться і там поставлять 2 батареї Petriot, які у свою чергу познімають з інших міст України. А на додачу щей Пуйлу подзвонить і скаже щоб по Умані не стріляли, мовляв нашо витрачати боєзапас, все одно зіб'ють, стріляйте в інше місце...
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13.09.2023 12:04 Відповісти
нет
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14.09.2023 02:00 Відповісти
Зєля, твоїх одноплемінників заборона масових зібрань не стосується?
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13.09.2023 10:43 Відповісти


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13.09.2023 10:43 Відповісти
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13.09.2023 10:48 Відповісти
а вони привезли з собою (КУПОЛ)???
як що ні то якого куя їх впустили???
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13.09.2023 10:57 Відповісти
Там вже давно підсуєтились. Ізраїль в тиху поставив і ППО і ПРО під Умань.
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13.09.2023 11:00 Відповісти
шановні хасиди, вас приїде 30.000

можна ви поїдете і вас стане десь 30.100 ?
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13.09.2023 10:59 Відповісти
У них, в Ізраїлі, взагалі наш Христос народився. Нумо на Різдво всі до Ізраїлю!
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13.09.2023 11:01 Відповісти
Не вийде. Христос народився у Віфлеємі (Бетлехем) а той зараз під арабами.
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13.09.2023 11:36 Відповісти
ну ок
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13.09.2023 12:17 Відповісти
Умань стала шестикутною.
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13.09.2023 11:13 Відповісти
Не понимаю, почему их впустили в Украину.
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13.09.2023 11:13 Відповісти
Зная антисимитское нутро ***** , можно ожидать чего угожно .
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13.09.2023 11:16 Відповісти
____________ТАРАС БУЛЬБА___________.
*
Язык оригинала, исторической повести Н В. Гоголя: Ясные паны! - плача произнес жид Янкель. - Таких панов еще никогда не видывано. Ей-Богу, никогда! Таких добрых, хороших и храбрых не было еще на свете !.. - Голос его замирал и дрожал от страха. - Как можно, чтобы мы думали про запорожцев ( украинцев) что-нибудь нехорошее! Те совсем не наши жиды, те (Вальцманы, Гройсманы...) что арендаторствуют (правили, грабили и воровали) на Украйне! Ей-богу, не наши! Та то совсем не жиды: то черт знает что. То такое, что только поплевать на него, да и бросить! Вот и они скажут то же. Не правда ли, ( Ермак, Беня, Зеля, Пеня, Жуля а Допа и Гепа уже не скажут....) Шлема, Шмуль?.. Подтвердит и этот хоть и не жид но великий господин -завоеватель , кровавый фашист мордвин - )(уйло.

Просто жах! Видно світ перевернувся? Тепер такі Юди як Янкель підступно верховодять і не тільки запорожцями і всім українським народом -воїном!
Грабують і продають територіальну цілісність і суверенітет Української держави.
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13.09.2023 11:21 Відповісти
Порошенко - Вальцман...???

Ваня Лахтинский, ты методичку попутал, не свети так откровенно свою казлячью рожу служебную роль.
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13.09.2023 12:18 Відповісти
Опа, уже дві бригади є. Бусики незламності, ваш вихід.
А якщо серйозно, то постачання озброєнь палестинцям, безпека хасидів, безпека євреїв в Росії...., ось ті гачки за які Путлєр утримує "незалежний" і "непідкорний" Ізраїль від продажу нам зброї. Ну і звичайно наші, вітчизняні антисеміти допомагають.
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13.09.2023 11:34 Відповісти
найбільші антисеміти - це ті, хто зараз у владі кидають тінь на найвеличніший та найчесніший народ всіх часів
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13.09.2023 13:32 Відповісти
Цікаво, ці люди усвідомлюють, що вони їдуть в країну в якій іде війна за інтенсивністю така сама як друга світова????
Цікаво, а хтось з цих людей привіз хоч грам волонтерської допомоги, людям які страждають в цій війні????
Цікаво, а як такі люди можуть веселитись, знаючи що за 200-300 км гинуть наші воїни, прості люди, діти?????
Цікаво, а таких людей можна назвати людьми????
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13.09.2023 11:40 Відповісти
Цих ортодоксів в Ізраілі ніхто не поважає та не любить.
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13.09.2023 11:48 Відповісти
На відміну від України?
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13.09.2023 11:54 Відповісти
100% , що в ці дні на Умань не впаде жодна бомба ...?
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13.09.2023 12:07 Відповісти
А біженців з України ж2 депортувала і все зелене населення схавала.
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13.09.2023 12:55 Відповісти
За хасидами снова говно полгода выгребать.
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13.09.2023 13:09 Відповісти
Б-г запрещает хасидам вести себя прилично и не срать где ни попадя? Нигде в Торе такого не встречал.
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13.09.2023 13:12 Відповісти
Хасиды не дикари. Срут где попало только потому, что хасиду западло на один сральник с не хасидом сесть. У них даже бани отдельные, хасидские. В который посылать провинившихся детей принято у нормальных евреев. Так что жители Умани обязаны потребовать от Израиля построить здесь хасидские бани и общественные туалеты. В противном случаи запретить въезд хасидов в город за вред окружающей среде.
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13.09.2023 13:38 Відповісти
..каждый хасид должен иметь арсенал оружия и встать на сторону ВСУ....
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13.09.2023 16:07 Відповісти
А де военкоми? Хватай поки не втекли!
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13.09.2023 18:46 Відповісти
Хасидо-уманська дивізія імени Цадика
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13.09.2023 18:47 Відповісти
Слід стягувати з кожного хасида мито при в'їзді до Умані, адже, звістно, всі ці прочани далеко не бідні. Для держбюджету Умані та загалом України це буде вельми актуально, враховуючи кількість вже прибулих до міста цього року та наступних літ. За сміття - штрафувати як слід, у кожному транспорті єврейськими мовами розмістити відоповідні попередждення для "туристів".
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14.09.2023 19:10 Відповісти
 
 