В Умань уже прибули 11 тисяч хасидів
В Умань на Черкащині прибули вже 11 тисяч прочан-хасидів.
Про це повідомив голова Уманської районної військової адміністрації Ігор Миклащук, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Вже прибуло 11 тисяч хасидів. Загалом очікуємо до 30 тисяч прочан. В місті все гаразд, ніяких ексцесів не відбувається", - сказав Миклащук.
Торік, нагадаємо, на святкування Рош га-Шана до Умані прибуло 29 тисяч хасидів.
Цьогоріч Рош га-Шана - свято початку нового року для усіх, хто сповідує юдаїзм - відзначають 15 вересня.
Топ коментарі
+14 Микола Шумахер
показати весь коментар13.09.2023 10:43
+14 Yevgeny Mironov #551272
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+12 Саша Пончик
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навіть ядерна війна по Умані їх не зупинить
***
Україна винна в тому що Всевишный придумав смерть?
думай що пишеш
іди проспись - полєгчає
Сатанинська русня тягне війну в умовах санкцій виключно власними силами, та "допомога" "союзників" - дрібниці на кшталт продукції нашого ВПК у порівнянні з постачанням зброї з Європи та США.
кацапії прийшов пі пі-дец за двє-трі нєделі
не зрівнюй куй з пальцем
***
Україна тим сильна - і це доведено:
1. звільненням Київщини
2. звільненням Харківщині
3. звільненням Херсонщини
далі буде
***
краще давай побазарим як сьогодні крилаті ракети ЗСУ проломили пів севастополя
закінчуй соплі жувати
харош трава - отпускай
еслі би у дедушкі біл би куй
то дедушка біла би бабушкой
але пер тип почитай "Гамлєт, або Феномен датського кацапізма." Леся Подеревянського
а-ха-ха
***
Гамлєт. Як *********** купатися мені. Чи може іскупатися? Купатись чи не купатись? ******** ці питання зайобують. То може, не вагаясь, спустити враз штани та батерфляєм *******, аж поки за буями в очах не потемніє? Ну а згодом? Про наслідки можливі не подумать? Один лиш тільки раз і вже крадеться піздець з своєю усмішкою хижой. Простуда, геморой, чіряк на сраці, запльована підлога, лікарі, від шприца гематоми і могила... На ній брудна Офелія вонюча та купка маргаріток, а під нею лежить той фраєр, що любив купатись. Такіє варіанти **** я в рот і в носа.
як що ні то якого куя їх впустили???
можна ви поїдете і вас стане десь 30.100 ?
*
Язык оригинала, исторической повести Н В. Гоголя: Ясные паны! - плача произнес жид Янкель. - Таких панов еще никогда не видывано. Ей-Богу, никогда! Таких добрых, хороших и храбрых не было еще на свете !.. - Голос его замирал и дрожал от страха. - Как можно, чтобы мы думали про запорожцев ( украинцев) что-нибудь нехорошее! Те совсем не наши жиды, те (Вальцманы, Гройсманы...) что арендаторствуют (правили, грабили и воровали) на Украйне! Ей-богу, не наши! Та то совсем не жиды: то черт знает что. То такое, что только поплевать на него, да и бросить! Вот и они скажут то же. Не правда ли, ( Ермак, Беня, Зеля, Пеня, Жуля а Допа и Гепа уже не скажут....) Шлема, Шмуль?.. Подтвердит и этот хоть и не жид но великий господин -завоеватель , кровавый фашист мордвин - )(уйло.
Просто жах! Видно світ перевернувся? Тепер такі Юди як Янкель підступно верховодять і не тільки запорожцями і всім українським народом -воїном!
Грабують і продають територіальну цілісність і суверенітет Української держави.
Ваня Лахтинский, ты методичку попутал, не свети так откровенно свою
казлячью рожуслужебную роль.
А якщо серйозно, то постачання озброєнь палестинцям, безпека хасидів, безпека євреїв в Росії...., ось ті гачки за які Путлєр утримує "незалежний" і "непідкорний" Ізраїль від продажу нам зброї. Ну і звичайно наші, вітчизняні антисеміти допомагають.
Цікаво, а хтось з цих людей привіз хоч грам волонтерської допомоги, людям які страждають в цій війні????
Цікаво, а як такі люди можуть веселитись, знаючи що за 200-300 км гинуть наші воїни, прості люди, діти?????
Цікаво, а таких людей можна назвати людьми????