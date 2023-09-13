В Умань уже прибули 11 тисяч хасидів

В Умань на Черкащині прибули вже 11 тисяч прочан-хасидів.

Про це повідомив голова Уманської районної військової адміністрації Ігор Миклащук, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Вже прибуло 11 тисяч хасидів. Загалом очікуємо до 30 тисяч прочан. В місті все гаразд, ніяких ексцесів не відбувається", - сказав Миклащук.

Торік, нагадаємо, на святкування Рош га-Шана до Умані прибуло 29 тисяч хасидів.

Цьогоріч Рош га-Шана - свято початку нового року для усіх, хто сповідує юдаїзм - відзначають 15 вересня.

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