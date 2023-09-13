Всі країни Балтії заборонили в’їзд для авто з російською реєстрацією: Естонія приєдналася до рішення

Естонія заборонила в’їзд авто з російською реєстрацією, раніше таке рішення ухвалили Литва та Латвія.

Про це повідомив міністр закордонних справ Маргус Тсахкна, передає Цензор.НЕТ.

"Відсьогодні, точніше через 16 хвилин, Естонія забороняє в'їзд усім транспортним засобам, зареєстрованим у Росії.Їм не дозволено користуватися привілеями, які може запропонувати свобода, допоки Україна не досягне перемоги", - наголосив він.

Таким чином, Естонія виконує опубліковані Європейською комісією 8 вересня нові рекомендації щодо застосування санкцій, згідно з якими країнам Євросоюзу забороняється впускати на територію ЄС приватні автомобілі з російськими номерами.

Заборона на в'їзд моторних транспортних засобів діє незалежно від того, на якій підставі власник чи користувач перебуває в Естонії чи Європейському Союзі. Транспортним засобам із номерними знаками РФ дозволяється виїхати з Естонії через зовнішній кордон або перетнути внутрішні кордони Європейського союзу.

У разі прибуття до прикордонного пункту транспортного засобу з російськими номерами Податково-митний департамент проведе відповідні процедури. Користувач або власник автотранспорту повинен буде повернутися до Росії разом із автомобілем або перетнути кордон без нього.

Нагадаємо, раніше у Литві повідомили, що конфіскуватимуть авто з російською реєстрацією, які в’їжджатимуть в країну. Відповідне рішення ухвалила і Латвія.

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