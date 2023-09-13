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Новини
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Всі країни Балтії заборонили в’їзд для авто з російською реєстрацією: Естонія приєдналася до рішення

кордон,естонія

Естонія заборонила в’їзд авто з російською реєстрацією, раніше таке рішення ухвалили Литва та Латвія.

Про це повідомив міністр закордонних справ Маргус Тсахкна, передає Цензор.НЕТ.

"Відсьогодні, точніше через 16 хвилин, Естонія забороняє в'їзд усім транспортним засобам, зареєстрованим у Росії.Їм не дозволено користуватися привілеями, які може запропонувати свобода, допоки Україна не досягне перемоги", - наголосив він.

Таким чином, Естонія виконує опубліковані Європейською комісією 8 вересня нові рекомендації щодо застосування санкцій, згідно з якими країнам Євросоюзу забороняється впускати на територію ЄС приватні автомобілі з російськими номерами.

Заборона на в'їзд моторних транспортних засобів діє незалежно від того, на якій підставі власник чи користувач перебуває в Естонії чи Європейському Союзі. Транспортним засобам із номерними знаками РФ дозволяється виїхати з Естонії через зовнішній кордон або перетнути внутрішні кордони Європейського союзу.

У разі прибуття до прикордонного пункту транспортного засобу з російськими номерами Податково-митний департамент проведе відповідні процедури. Користувач або власник автотранспорту повинен буде повернутися до Росії разом із автомобілем або перетнути кордон без нього.

Нагадаємо, раніше у Литві повідомили, що конфіскуватимуть авто з російською реєстрацією, які в’їжджатимуть в країну. Відповідне рішення ухвалила і Латвія.

Також читайте: Естонія продовжила дію тимчасового захисту для українських біженців до березня 2025 року

Автор: 

заборона (1447) Балтія (343) росія (64926) Естонія (1596)


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Топ коментарі
+25
До Кенігсбергу - на тєлєгахъ, как дідьі.
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13.09.2023 10:46
+23
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13.09.2023 10:45
+13
Що кацапня з їблом. Ху.ло всєх пірііграл.
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13.09.2023 10:47
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13.09.2023 10:45 Відповісти
До Кенігсбергу - на тєлєгахъ, как дідьі.
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13.09.2023 10:46 Відповісти
На батуті можна 😁
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13.09.2023 10:52 Відповісти
Не можна, він заброньований для опанування Луни.
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13.09.2023 10:54 Відповісти
Батут занятий. Орки з нього ракети на Місяць запускають.
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13.09.2023 11:03 Відповісти
На Місяць не вдається, лише по Місяцю
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13.09.2023 11:12 Відповісти
Диды запрягали
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13.09.2023 11:57 Відповісти
Що кацапня з їблом. Ху.ло всєх пірііграл.
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13.09.2023 10:47 Відповісти
не переживайте, у кацапні в Естонії все добре, вони почувають кращє всіх
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13.09.2023 11:09 Відповісти
череэ пхеньян поедут
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13.09.2023 10:47 Відповісти
Один вагон набит битком,
Кто с чемоданом, кто с мешком,
А кацап, как курва, с котелком, -
По шпалам, ***, по шпалам, ***, по шпалам!
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13.09.2023 10:48 Відповісти
по шпалам, ля, пешком буде в риму, чи у вас пост -модерн?
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13.09.2023 10:54 Відповісти
Все машины нарушителей радостно конфисковываются в пользу ВСУ.
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13.09.2023 10:54 Відповісти
А Финляндия отказалась выполнять законы ЕС.
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13.09.2023 10:57 Відповісти
Тому що після Другої світової фіни не опинились у складі СРСР.
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13.09.2023 10:59 Відповісти
Сижу помилятися, Але вони здається по сьогодні приймають Руссо турісто як біженців від війни і селять їх разом з українцями у одних центрах прийому біженців
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13.09.2023 11:30 Відповісти
НЕХАЙ ЩАСТИТЬ!
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13.09.2023 11:00 Відповісти
ТАК все!!! ***** ШАСТАТЬ !!!!!
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13.09.2023 11:05 Відповісти
поки що можно гужовому транспорту. Ще на оленях можно і на собаках.
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13.09.2023 11:03 Відповісти
А цікаво чи є заборона на в'їзд бульбівського транспорту? Бо виявиться що вся кацапня з автотранспортом стане з ************ реєстрацією.
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13.09.2023 12:30 Відповісти
питання дійсно цікаве. Може хтось тут знає напевно, то хай напише.
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13.09.2023 12:34 Відповісти
Поки можно.
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13.09.2023 13:13 Відповісти
Дякую за інфу. То починайте в Естонії процес бану *********** транспортних засобів.
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13.09.2023 13:58 Відповісти
Красави!!! Респект друзям з Прибалтики!!! Чмирити мокшей у всьому світі - тоді до них дійде що пакостити, вбивати, чуже красти ЦЕ ПОГАНО!!!!!
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13.09.2023 11:04 Відповісти
https://youtu.be/hqzL4D-M21Q?si=ETHjsIzzN0Un4mzE ...

Советское быдло Мавзолейное подебить невозможно...👹🦍😁😁😁
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13.09.2023 11:12 Відповісти
орки что с фейсом...
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13.09.2023 11:23 Відповісти
Нехай їдять в тєлєгах.


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13.09.2023 11:26 Відповісти
катись к *** отсюда

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13.09.2023 11:38 Відповісти
А Україна все в очи заглядає.
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13.09.2023 12:52 Відповісти
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13.09.2023 17:26 Відповісти
 
 