Рашисти завдали удару по Антонівці, пошкоджено гімназію

Ворожі війська завдали чергового удару по Антонівці на Херсонщині.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, близько години тому армія РФ вдарила по с. Антонівка Херсонської міської територіальної громади.

"Зокрема, внаслідок ворожого обстрілу постраждала тамтешня гімназія N 21, яку ще знають як "зелену школу". Пошкоджені фасад, дах, вікна, обладнання", - йдеться у повідомленні.