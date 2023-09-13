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Рашисти завдали удару по Антонівці, пошкоджено гімназію

херсонщина

Ворожі війська завдали чергового удару по Антонівці на Херсонщині.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, близько години тому армія РФ вдарила по с. Антонівка Херсонської міської територіальної громади.

"Зокрема, внаслідок ворожого обстрілу постраждала тамтешня гімназія N 21, яку ще знають як "зелену школу". Пошкоджені фасад, дах, вікна, обладнання", - йдеться у повідомленні.

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обстріл (28228) школа (2204) Херсонська область (5704)


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