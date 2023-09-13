Рашисти завдали удару по Антонівці, пошкоджено гімназію
Ворожі війська завдали чергового удару по Антонівці на Херсонщині.
Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, близько години тому армія РФ вдарила по с. Антонівка Херсонської міської територіальної громади.
"Зокрема, внаслідок ворожого обстрілу постраждала тамтешня гімназія N 21, яку ще знають як "зелену школу". Пошкоджені фасад, дах, вікна, обладнання", - йдеться у повідомленні.
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