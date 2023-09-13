Зеленський про засідання Військового кабінету: Без деталей, ворог відчує результати
Президент Володимир Зеленський провів засідання Військового кабінету. Він не розповів деталі, але заявив, що ворог їх відчує.
Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Військовий кабінет. Сьогодні без деталей. Але результати будуть. Ворог їх відчує", - зазначив він.
Топ коментарі
+18 Лариса Немезида #551154
показати весь коментар13.09.2023 14:23
+15 Віталій Маркович #551055
показати весь коментар13.09.2023 14:22
+13 18c49ed2
показати весь коментар13.09.2023 14:29
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А ворог у Зе це випадклово не Народ України ?
Я же снова обращаюсь ко всем неравнодушным украинцам подписать петицию "Про надання Ленд-лізу Україні" https://petition.president.gov.ua/petition/196764
Уважаемые модераторы, не сочтите этот пост за спам. Я не прошу что-то лично для себя и ничего не рекламирую. Я хочу чтобы война не растягивалась во времени унося с собой всё новые и новые жизни.
По наличию специалистов ничего сказать не могу - не владею информацией.