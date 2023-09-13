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Новини Війна
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Зеленський про засідання Військового кабінету: Без деталей, ворог відчує результати

зеленський

Президент Володимир Зеленський провів засідання Військового кабінету. Він не розповів деталі, але заявив, що ворог їх відчує.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Військовий кабінет. Сьогодні без деталей. Але результати будуть. Ворог їх відчує", - зазначив він.

Також читайте: Зеленський найближчими днями зустрінеться з Нетаньяху в Нью-Йорку

Автор: 

Зеленський Володимир (23689)


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Топ коментарі
+18
Бездарна паскуда ЗЕлена по вуха в лайні, вдає з себе генералісімуса
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13.09.2023 14:23
+15
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13.09.2023 14:22
+13
Сказать реально нечего, но промолчать - это выше сил конферансье. Без шоу никак
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13.09.2023 14:29
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кацапів бомбить
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13.09.2023 14:20 Відповісти
ШОУБИЗ !!! А что вы хотели!
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13.09.2023 14:35 Відповісти
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13.09.2023 14:22 Відповісти
Бездарна паскуда ЗЕлена по вуха в лайні, вдає з себе генералісімуса
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13.09.2023 14:23 Відповісти
літаки летять-всіх ********
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13.09.2023 14:26 Відповісти
Йому літаків не бачити як своїх вух.
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13.09.2023 15:18 Відповісти
До виборів треба дотягнути...
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13.09.2023 14:30 Відповісти
Сказать реально нечего, но промолчать - это выше сил конферансье. Без шоу никак
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13.09.2023 14:29 Відповісти
... ворог відчує результати Джерело:

А ворог у Зе це випадклово не Народ України ?
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13.09.2023 14:29 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=5XRdlizNyyQ Это вам не яйца по карманам тырить: Польша формирует ракетную группировку из 28 дивизионов HIMARS
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13.09.2023 14:32 Відповісти
А д'єрмак там був? Якщо був то ''фсб'' про все знає!
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13.09.2023 14:34 Відповісти
Віталю Козловського відправлять на 0, заспіває ворогів до смерті. Чи даремно штани йому видавали?
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13.09.2023 14:34 Відповісти
А Ты хотел бы киркорова?
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13.09.2023 22:23 Відповісти
тобто, замість того що б робити справу, військових, особисто пана генерала батька залужного, кожного дня, смикають отими засіданнями?
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13.09.2023 14:35 Відповісти
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13.09.2023 14:36 Відповісти
з лєнкою,чи з кварталом...?
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13.09.2023 17:33 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=_1-uo7xiBaI Когда не голосуеш за мешок для кота: Польша формирует мощный "зонтик ПВО/ПРО" над всей страной
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13.09.2023 14:38 Відповісти
Вы свои ракеты считайте, а не кацапские. Где наши ЗРК "Днепро" или "Кильчень" ? Где всё остальное ? Не можете наладить производство - просите ленд-лиз.

Я же снова обращаюсь ко всем неравнодушным украинцам подписать петицию "Про надання Ленд-лізу Україні" https://petition.president.gov.ua/petition/196764
Уважаемые модераторы, не сочтите этот пост за спам. Я не прошу что-то лично для себя и ничего не рекламирую. Я хочу чтобы война не растягивалась во времени унося с собой всё новые и новые жизни.
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13.09.2023 14:43 Відповісти
Лэнд-Лиз просят с первого месяца. Или вы не заметили? Наладить свое производство? Специалистов у вас взять? Они у вас есть? А они согласятся, а они за эти десять лет войны не уехали за рубеж? Построить завод под землёй, или в скалах Карпат?
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13.09.2023 15:32 Відповісти
Увы, но ленд-лиз никто не просит. Ни с первого месяца. Ни с какого-либо другого. Нет официального обращения со стороны Украины.
По наличию специалистов ничего сказать не могу - не владею информацией.
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13.09.2023 18:12 Відповісти
Ворог має не "відчувати", а зазнавати поразки на полі бою. І лише дебіл може це пов'язувати з якимось там "засіданням" якогось "військового кабінету".
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13.09.2023 14:45 Відповісти
Кована на смереку
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13.09.2023 15:06 Відповісти
Ніякої організаційної структури під назвою "Військовий кабінет" не існує в системі державного управління України. Використання повідомлень про діяльність і участь в діяльності цієї структури є дезінформацією.
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13.09.2023 17:22 Відповісти
дєрьмаку не забудь розказати боневтік,янелох,мені 42.
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13.09.2023 17:32 Відповісти
Посмотришь на оно - зеГЕВАРА, биляд!
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13.09.2023 22:25 Відповісти
 
 