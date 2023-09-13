Зеленський про засідання Військового кабінету: Без деталей, ворог відчує результати

Президент Володимир Зеленський провів засідання Військового кабінету. Він не розповів деталі, але заявив, що ворог їх відчує.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Військовий кабінет. Сьогодні без деталей. Але результати будуть. Ворог їх відчує", - зазначив він.

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