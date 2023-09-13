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Новини
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Кабмін вирішив вилучити військовий ПДФО з бюджету громад вже у жовтні

бюджет,зсу,армія

Уряд схвалив зміни до Бюджетного кодексу для фінансування сектору безпеки і оборони та розвитку оборонно-промислового комплексу, де пропонує забрати весь військовий ПДФО у громад з 1 жовтня 2023 року

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Так, з 1 жовтня пропонується зараховувати надходження від оподаткування зарплат в секторі оборони у спеціальний фонд держбюджету замість бюджетів громад.

"Це означає зарахування в держбюджет надходжень від оподаткування податком на доходи фізичних осіб (ПДФО і ставка 18%) грошового забезпечення, винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими та особами рядового і начальницького складу, що сплачується згідно з Податковим кодексом на відповідній території України.

Також читайте: Кабмін пропонує підвищити видатки бюджету 2023 року на 328,5 млрд грн, які підуть на безпеку, оборону і ВПО

Зокрема прогнозований обсяг надходжень у цьому році має скласти 25,8 млрд гривень, а вже у 2024 році - 93,7 млрд гривень", - пише видання.

Зазначається, що ці кошти порівну між собою розподілятимуть Держспецзв’язок та Мінстратегпром. Перші закуповуватимуть спецобладнання, а міністерство виділятиме фінансування на виконання програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, а також нарощування виробничих потужностей.

Законопроєкт, у випадку ухвалення парламентом, набуде чинності з дня наступного за днем опублікування, крім норми по ПДФО, яка діє з 1 жовтня.

Нагадаємо, раніше Асоціація міст України звернулася до президента, Кабміну та ВР та заявила, що вилучення військового ПДФО у громад зруйнує систему оборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вилучення у громад військового ПДФО не забезпечить потреб армії, а втрати будуть в рази більшими, - Черненко

Автор: 

Кабмін (14065) місцеве самоврядування (319) податки (3808)


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Топ коментарі
+35
Бо як сказав Боневтік у інтерв'ю CNN - ми крадемо лише кошти зібрані в Україні.
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13.09.2023 15:10
+17
це тобі, клоуну, не зрозуміло. 78% українців вже зрозуміли. що ******* зелені підори.
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13.09.2023 15:21
+17
Так центральный бюджет разворовывают, а не на местах. Одиночные случаи это капля в море. А теперь все море будет идти через центральный бюджет и уходить непонятно куда. Концентрация денег ведет к росту коррупции.
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13.09.2023 15:29
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Бо як сказав Боневтік у інтерв'ю CNN - ми крадемо лише кошти зібрані в Україні.
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13.09.2023 15:10 Відповісти
схоже, вже не вистачає.
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13.09.2023 15:11 Відповісти
👏👏👏👏👏
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13.09.2023 15:49 Відповісти
Щось мені здається зеленський вже не Боневтік, а Щеневтік
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13.09.2023 17:58 Відповісти
Ще можна Скорішебвтік.
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14.09.2023 07:36 Відповісти
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13.09.2023 15:11 Відповісти
Поспішають.
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13.09.2023 15:12 Відповісти
сирітські іспанськи хатинки, треба якось утримувати. а кляті капіталісти, кожний цент рахують.
от, як бути?
вірно.
все забрати та поділити, між своїми.
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13.09.2023 15:15 Відповісти
Це для Колі-котлети ?
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13.09.2023 15:15 Відповісти
бюджет громад и так разворовывают непонятно куда, пусть хоть військовий ПДФО платят
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13.09.2023 15:18 Відповісти
це тобі, клоуну, не зрозуміло. 78% українців вже зрозуміли. що ******* зелені підори.
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13.09.2023 15:21 Відповісти
клоун, так ты же голосовал и выбрал. А теперь это не я.
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13.09.2023 15:25 Відповісти
чмоня, що ти ниєш)
1. за кого я голосував, ти, тупе кацапомовне, знати не можеш. Тобто просто піздюнькаєш, як всі кацапідори
2. вчись зрозумілі речення складати хоч однією мовою, дегенерат неписемний
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13.09.2023 15:59 Відповісти
Так центральный бюджет разворовывают, а не на местах. Одиночные случаи это капля в море. А теперь все море будет идти через центральный бюджет и уходить непонятно куда. Концентрация денег ведет к росту коррупции.
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13.09.2023 15:29 Відповісти
узурпатор-недомірок не вгамується, доки на смереку не попаде разом з татаровими-хєрмаками
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13.09.2023 15:20 Відповісти
Роблять фігню недумаючи
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13.09.2023 15:22 Відповісти
Думаючи. Все вони добре продумують і прораховують.
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13.09.2023 15:52 Відповісти
Они амебы с хватательным рефлексом. Зачесалось, ищут где украсть. Расчеты это не про них. Они как условный вор, который думает где украсть, чтобы пойти в ресторан, а что будет завтра не важно.
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13.09.2023 15:54 Відповісти
гарна відповідь чи є у нас децентралізація.

є але тільки на папері і дуже маленька.
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13.09.2023 15:24 Відповісти
була, читай законодавство, доки клоунопідари не почали згортати
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13.09.2023 16:00 Відповісти
Забирають бо неможуть дерибанити!
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13.09.2023 15:27 Відповісти
Вилучають, щоб продовжити Велике будівництво та Велике відновлення? Чи я помиляюся?
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13.09.2023 15:28 Відповісти
Потому что не хватает денег на воровство.
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13.09.2023 15:37 Відповісти
Ні, це щоб було чим фінансувати фальсифікації під час майбутніх виборів - готуються
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14.09.2023 03:36 Відповісти
Підготовка до виборів в тому числі. Заберуть у всіх, дадуть лише там, де слуги в громадах рулять. І то просити треба буде навіть не Шмигаля, а єрмачню з ОПи, Шурму, наприклад.
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13.09.2023 15:55 Відповісти
той ******* випадок, коли немає сенсу ні за місцеву владу мазу тягнути, бо заїбали вони своєю бруківкою й стадіонами, ні за центральну владу, бо яйця можуть коштувати тричі по 17
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13.09.2023 16:08 Відповісти
Логика простая. Что лучше если украдет один из десяти или все десять?
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13.09.2023 16:10 Відповісти
Є де розвернутись новому міністру.
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13.09.2023 16:15 Відповісти
Гроші громади - для обслуговування громадян цієї громади: тобто зелені вирішили, що військові у громаді - не громадяни? Жах - що нині в нас отакий "уряд" - точніше те, що замість справжнього уряду все вирішує неконституційна влада: "офіс президента".
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13.09.2023 16:30 Відповісти
Таки що? Там ще є гроші!?
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13.09.2023 16:56 Відповісти
Це все називається павуки в банці. Що військомати перерозподіл грошей, що ці всі...
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13.09.2023 16:57 Відповісти
не зовсім. усе таки в громадах якось видно чи робиться щось чи ні за ці гроші. Хоча акож були і бруківки і барабани. А на рівні держави можна взагалі тупо ******* їх і нічого не робить, особливо по закритим закупівлям - хто як взнає? І відчитуватись не поттрібно, це ж не гроші партнерів наче.
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13.09.2023 18:43 Відповісти
Тупо розвалюють тил,тепер громади в яких дислоковані бригади,як вони будуть допомагати військовим,котрі ранені на реабілітації,котрих повно в міських поліклініках,лікарнях і багато чого іншого пов*язаного з дислокацією військових,прийдеться надавати цільові субвенції,а це вже як кому,скоріше тільки *слухняним* до зелені.
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13.09.2023 19:08 Відповісти
Коли вже зеленському поперек горла стане? Свої грязні ,воровиті руки кругом сує
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13.09.2023 20:22 Відповісти
Зе БІЛИ ТАКЕ СЛОВО ЯК ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ЧУЛИ ?
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13.09.2023 20:44 Відповісти
Це слово не з їх лексикону. З їх - це піздинг, найобінг та зраднинг
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13.09.2023 21:56 Відповісти
Держспецзв'язок обслуживает связью только правительство и президента т.е. деньги пойдут опять на любимого президента и правительсьво, а ЗСУ, кто эти деньги платит, продолжит организовывать связь в окопах из гв на и палок.
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13.09.2023 23:02 Відповісти
зе-кодло пошло вразнос. хотят напоследок намародерить по максимуму, а после гнид зеленых, да хоть потоп...
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13.09.2023 23:43 Відповісти
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13.09.2023 23:45 Відповісти
 
 