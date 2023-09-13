Кабмін вирішив вилучити військовий ПДФО з бюджету громад вже у жовтні

Уряд схвалив зміни до Бюджетного кодексу для фінансування сектору безпеки і оборони та розвитку оборонно-промислового комплексу, де пропонує забрати весь військовий ПДФО у громад з 1 жовтня 2023 року

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Так, з 1 жовтня пропонується зараховувати надходження від оподаткування зарплат в секторі оборони у спеціальний фонд держбюджету замість бюджетів громад.

"Це означає зарахування в держбюджет надходжень від оподаткування податком на доходи фізичних осіб (ПДФО і ставка 18%) грошового забезпечення, винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими та особами рядового і начальницького складу, що сплачується згідно з Податковим кодексом на відповідній території України.

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Зокрема прогнозований обсяг надходжень у цьому році має скласти 25,8 млрд гривень, а вже у 2024 році - 93,7 млрд гривень", - пише видання.

Зазначається, що ці кошти порівну між собою розподілятимуть Держспецзв’язок та Мінстратегпром. Перші закуповуватимуть спецобладнання, а міністерство виділятиме фінансування на виконання програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, а також нарощування виробничих потужностей.

Законопроєкт, у випадку ухвалення парламентом, набуде чинності з дня наступного за днем опублікування, крім норми по ПДФО, яка діє з 1 жовтня.

Нагадаємо, раніше Асоціація міст України звернулася до президента, Кабміну та ВР та заявила, що вилучення військового ПДФО у громад зруйнує систему оборони.

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