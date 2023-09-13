Буданов вступає до аспірантури на спеціальність "Політологія"

Голова Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов подав документи на вступ до аспірантури Острозької академії на спеціальність "Політологія".

Про це свідчать рейтингові списки вступників до аспірантури НаУОА 2023-2024, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Громадське.

У списку з трьох вступників він перший за кількістю набраних на іспитах балів. Він навчатиметься на вечірній формі.

Інформацію про вступ Буданова журналістам Суспільного підтвердив ректор Острозької академії Ігор Пасічник.

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Він нагадав, що академію також закінчив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та дев'ять бойових генералів.

"Тут є досить потужний молодий викладацький науковий склад, і абсолютно нічого дивного, що до академії вступають в магістратуру чи аспірантуру найвідоміші особистості в Україні", - стверджує він.

Пасічник уточнив, що це ще не зарахування до аспірантури, а рейтинг тих, хто допущений до аспірантури. Наказу про зарахування поки немає.

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У 2007 році Кирило Буданов закінчив Одеський інститут Сухопутних військ.

Національний університет "Острозька академія" розташований у Рівненській області, місті Острог. Є правонаступником Острозької слов'яно-греко-латинської школи - найстарішої української науково-освітньої установи.