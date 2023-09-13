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Буданов вступає до аспірантури на спеціальність "Політологія"

буданов

Голова Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов подав документи на вступ до аспірантури Острозької академії на спеціальність "Політологія".

Про це свідчать рейтингові списки вступників до аспірантури НаУОА 2023-2024, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Громадське.

У списку з трьох вступників він перший за кількістю набраних на іспитах балів. Він навчатиметься на вечірній формі.

Інформацію про вступ Буданова журналістам Суспільного підтвердив ректор Острозької академії Ігор Пасічник.

Читайте: Я не поділяю думку, що війна буде тривала, - Буданов

Він нагадав, що академію також закінчив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та дев'ять бойових генералів.

"Тут є досить потужний молодий викладацький науковий склад, і абсолютно нічого дивного, що до академії вступають в магістратуру чи аспірантуру найвідоміші особистості в Україні", - стверджує він.

Пасічник уточнив, що це ще не зарахування до аспірантури, а рейтинг тих, хто допущений до аспірантури. Наказу про зарахування поки немає.

Також читайте: Зеленський присвоїв Буданову звання генерал-лейтенанта

У 2007 році Кирило Буданов закінчив Одеський інститут Сухопутних військ.

Національний університет "Острозька академія" розташований у Рівненській області, місті Острог. Є правонаступником Острозької слов'яно-греко-латинської школи - найстарішої української науково-освітньої установи.

Автор: 

аспірантура (13) Буданов Кирило (491) освіта (1297)


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Топ коментарі
+45
видать у людини дофіга часу...
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13.09.2023 15:39
+37
Той випадок, коли ********** до того, що почав собі вірити.
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13.09.2023 15:38
+34
Так а чому йому можна вчитися, а десяткам тисяч українців віком за 30 ні?))
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13.09.2023 15:38
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Это будет вторая специальность. Первая - "болтология".
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13.09.2023 17:50 Відповісти
Ну клоун же стал президентом,почему бы и не попробовать?
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13.09.2023 17:58 Відповісти
Краще б він вступив у аспірантуру естрадно-циркового
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13.09.2023 18:52 Відповісти
Таке враження,що він все що можна розвідав,навіть більше.І тепер йому сумно і нічим зайнятися,навіть щоденне інтерв'ю всім ЗМІ не задовольняє.
Чекаємо вступу до аспірантури Данілова, Зеленського та інших,хто виконав і перевиконував і постійне перебування в телевізорі вже не задовольняє.
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13.09.2023 19:37 Відповісти
Як раз на часі!!! Мабуть війна вже скінчилась ....
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13.09.2023 20:18 Відповісти
Після цього залишається очікувати, коли відомого маєстро з гри на фортепіано зарахують до аспірантури консерваторії
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13.09.2023 21:05 Відповісти
Скрізь встигає ,і жнець і на дуді грець
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13.09.2023 21:26 Відповісти
Коли він виконує обов'язки глави ГУР?
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13.09.2023 21:31 Відповісти
А тупориле чмо нікуди не поступає?
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13.09.2023 22:13 Відповісти
Пропоную перейти на стаціонар. Можна не служити, та й взагалі всім буде краще.
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13.09.2023 22:35 Відповісти
З ким поведешся (блазнем), від того і наберешся.
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14.09.2023 02:08 Відповісти
Коли ж тоді цей розвідник робити буде під час війни?! Навчання та робота постраждають, якщо тільки навчання буде тільки на папері
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14.09.2023 00:24 Відповісти
"В списке из трех поступающих он первый по количеству набранных на экзаменах баллов". Список экзаменов: 1) пиз...ж; 2) изображение морды лица "на серьезных щщах"; 3) прогнозы всего на свете; 4) рисование карт. Остальные 2 поступающих были Люся и подоляк. Про китайцев с индусами это он, кстати, на экзамене и сказал)))))
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14.09.2023 00:52 Відповісти
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