Завтра Столтенберг зустрінеться зі Стефанішиною у штаб-квартирі НАТО

Завтра, 14 вересня, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зустрінеться з віцепрем’єркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольгою Стефанішиною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт НАТО.

"У четвер, 14 вересня 2023 р., генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прийме віцепрем'єр-міністра України Ольгу Стефанішину у штаб-квартирі НАТО", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столтенберг та голова МЗС Нідерландів Слот обговорили підтримку України. ФОТО