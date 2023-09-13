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Завтра Столтенберг зустрінеться зі Стефанішиною у штаб-квартирі НАТО

нато

Завтра, 14 вересня, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зустрінеться з віцепрем’єркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольгою Стефанішиною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт НАТО. 

"У четвер, 14 вересня 2023 р., генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прийме віцепрем'єр-міністра України Ольгу Стефанішину у штаб-квартирі НАТО", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столтенберг та голова МЗС Нідерландів Слот обговорили підтримку України. ФОТО

Автор: 

НАТО (6423) Столтенберг Єнс (1595) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (351)


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..чи то не та, з якою Зєля консультувалася за депутансько-корупційний закон і яка гризлася з незручним пораненим воїном у шпиталі?.. ну-ну..
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13.09.2023 15:54 Відповісти
в шпиталі бикувала Олена Шуляк лідерка партії зе-мародерів і представниця будівельної мафії
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13.09.2023 16:00 Відповісти
завтра хтось вихватить піз-лей
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13.09.2023 15:58 Відповісти
Сосна,сосна,я Єрмак,прийом.Сосна,ставлю завдання накормити Столтенберга єрмачнею під абхазьким соусом а-ля Арахамія).
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13.09.2023 15:58 Відповісти
О! Здається ЗЕшобла закопошилась, бо копняка отримали ДУЖЕ сильного і тепер будуть казати: "та то Фсьо не так, то наговори на бубачку і він не очолює корупцію!". Буде сльозно клипати зеньками і бити на жалість до "величнійшого ліДора". А у відповідь їй тільки й уточнять: "корупцію нах і тоді побалакаємо!"
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13.09.2023 16:48 Відповісти
Ηαχ ποτριбні таки зустрічі ?
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13.09.2023 17:01 Відповісти
дорослі дяді і тьоті, взялись за діло.
тепер будуть по одному висмикувати, та допитувати із пристрастю.
набу та сап вже отримали мотиваційних люлєй.
дєрьмак почав, дуже нервувати, тому суцільні проколи.
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13.09.2023 17:12 Відповісти
 
 