Завтра Столтенберг зустрінеться зі Стефанішиною у штаб-квартирі НАТО
Завтра, 14 вересня, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зустрінеться з віцепрем’єркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольгою Стефанішиною.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт НАТО.
"У четвер, 14 вересня 2023 р., генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прийме віцепрем'єр-міністра України Ольгу Стефанішину у штаб-квартирі НАТО", - йдеться в повідомленні.
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тепер будуть по одному висмикувати, та допитувати із пристрастю.
набу та сап вже отримали мотиваційних люлєй.
дєрьмак почав, дуже нервувати, тому суцільні проколи.