Запит України щодо крилатих ракет Taurus ще вивчається Німеччиною
Німецький уряд продовжує вивчати питання передачі Україні крилатих ракет Taurus.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив речник Федерального уряду Штеффен Гебештрайт.
"Ми дуже уважно перевіряємо поставку кожної окремої системи з точки зору впливу на Федеративну Республіку Німеччина, впливу на партнерів по НАТО, а також впливу на місці подій. Ця перевірка (щодо Taurus – ред.) триває", - сказав Гебештрайт.
При цьому він зауважив, що з Києва останнім часом лунає багато слів подяки ФРН за те, що вона є другим найбільшим прихильником України не лише в аспекті надання фінансової та гуманітарної, політичної допомоги, але й передачі зброї.
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думаю що розгортання виробництва буде рентабельне десь на рівні 1000 ракет за 10 років - але ця ракета досить стара - навряд чи знайдуть замовлень на таку кількість
он, вчора туди прекрасно інвестувалися британські ракети.
як і заявляти на мітингу що якщо Буча не буде чинити опір то Бучі буде краще аніж якщо опір чинити.
тож, я просто повертаю німцям те що вони нам "подарували".
Друзів так не називають.
https://www.unian.ua/economics/finance/z-pochatku-rosiyskogo-vtorgnennya-ukrajina-otrimala-vid-yes-riznomanitnoji-dopomogi-na-72-mlrd-yevro-12311322.html#:~:text=%D0%97%20%D1%86%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%2C%20%D1%89%D0%BE,%D0%B0%20%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%2D%204%2C242%20%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4%20%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE.
Якщо Ви маєте на увазі вислів "ворог мого ворога - мій друг", то тоді напевно маєте рацію - Німеччина у Другій світовій нищила комуняк, чим допомогала українцям у їх боротьбі з імперією комуняцького Зла.
Але, на жаль, фашистська Німеччина з 1942-43 року нищила також вільну Україну, у т.ч. вояків УПА, українських націоналістів, бо вважала їх загрозою для фашизму. Гірка правда історії
Насьогодні найкращий у світі тест цим ракетам здатні зробити тільки ЗСУ!
Слава ЗСУ!
Не дякуєш - недостатньо вдячний,
Дякуєш - "Так вони і так нам вдячні що ми чи не найбільший постачальник"!
Може в цьому причина?)
Не хотять палитись відвертою трухлятиною.