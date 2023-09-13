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Новини
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Запит України щодо крилатих ракет Taurus ще вивчається Німеччиною

taurus

Німецький уряд продовжує вивчати питання передачі Україні крилатих ракет Taurus.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив речник Федерального уряду Штеффен Гебештрайт.

"Ми дуже уважно перевіряємо поставку кожної окремої системи з точки зору впливу на Федеративну Республіку Німеччина, впливу на партнерів по НАТО, а також впливу на місці подій. Ця перевірка (щодо Taurus – ред.) триває", - сказав Гебештрайт.

При цьому він зауважив, що з Києва останнім часом лунає багато слів подяки ФРН за те, що вона є другим найбільшим прихильником України не лише в аспекті надання фінансової та гуманітарної, політичної допомоги, але й передачі зброї.

Також читайте: Рішення Німеччини щодо надання Україні ракет Taurus не залежить від рішення США щодо передачі ракет ATACMS, - Пісторіус

Автор: 

Німеччина (7323) крилаті ракети (1070)


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Топ коментарі
+9
А от німецьке підприємство MBDA Deutschland (більш відоме як LFK - Lenkflugkörpersysteme GmbH) та шведська компанія Saab Bofors Dynamics AB дуже хтіли б знати про результати застосування Taurus у реальних бойових умовах.
Насьогодні найкращий у світі тест цим ракетам здатні зробити тільки ЗСУ!
Слава ЗСУ!
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13.09.2023 17:09
+9
Дарма Ви так назвали німецьких партнерів. Як мінімум, це нечемно
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13.09.2023 17:10
+8
Німеччина реально допомогла Україні та продовжує дуже сильно допомагати.
Друзів так не називають.
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13.09.2023 17:23
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а шо там ваші виробники "таурусів"? тихо заздрять проклинаючі свій уряд?
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13.09.2023 17:02 Відповісти
справа в тому що тореси (як і тіні) зараз не випускаються взагалі

думаю що розгортання виробництва буде рентабельне десь на рівні 1000 ракет за 10 років - але ця ракета досить стара - навряд чи знайдуть замовлень на таку кількість
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13.09.2023 17:13 Відповісти
думающо британський підрозділ MBDA спільно із шведами вирішить питання початку виробництва скоріше, ніж німецький уряд прийме рішення про передачу нам хоч якоїсь кількості "таурусів".
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13.09.2023 17:27 Відповісти
рішення прийняти дуже просто - якщо назбирати замовлень на вказану кількість
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13.09.2023 17:29 Відповісти
зараз роздупляться країни Балтійського басейну, хто має авіаційні платформи-носії які здатні нести ці КР. Звісно, не рахуюючи Німеччину, яка рахує боєздатні залишки ціх КР, та залишки тих бортів, які ще в змозі виконувати бойві задачі. І думаю, що замовляти будуть її британсько-французський аналог.
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13.09.2023 17:43 Відповісти
поки не видно щоб поспішали
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13.09.2023 18:15 Відповісти
нам точно не будуть доповідати, тому ми про це взнаєм останніми.
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13.09.2023 18:42 Відповісти
це все відбувається публічно - мабуть чули про ппо та himars для поляків (із недавнього)
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13.09.2023 19:49 Відповісти
не думаю що фіни або шведи будуть публічно коментувати свої наміри щодо придбання КР. Їм нема сенсу це робить, бо вони не мають свого "сувалківського коридору", тому і лякать не будуть.
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13.09.2023 20:05 Відповісти
всі закупівлі зброї публічні - і ніхто нікого в дорослому світі не лякає
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13.09.2023 20:19 Відповісти
тоді вважайте що хизуються.
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13.09.2023 20:24 Відповісти
Ганси,ви за#бали. Слимаки
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13.09.2023 17:04 Відповісти
А ви хто? Страуси? Якби не ЗСУ, то б так і сиділи слимаками
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13.09.2023 17:06 Відповісти
А ти хто? Якого хрена в Німеччині робиш? Пащу закрий.
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13.09.2023 17:09 Відповісти
Ти прекрасно знаєш,що я житель Німеччини, а не біженець. Тому і пишу що май повагу,бо унизу написано,що ви отримали від нас учора і скільки украли ваші чиновники сьогодні
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13.09.2023 17:34 Відповісти
Розкажи краще, як крадуть ваші. Почни із шредера.
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13.09.2023 19:05 Відповісти
ну як же фошисти не розуміють що зараз найкращий час щоб інвестувати фошистські ракети в українське місто севастопіль.

он, вчора туди прекрасно інвестувалися британські ракети.
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13.09.2023 17:06 Відповісти
представляю, как сегодня выросли акции предприятия, которое производит британские ракеты
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13.09.2023 17:09 Відповісти
давно немає ніякого виробництва
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13.09.2023 17:14 Відповісти
Дарма Ви так назвали німецьких партнерів. Як мінімум, це нечемно
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13.09.2023 17:10 Відповісти
так, це нечемно.

як і заявляти на мітингу що якщо Буча не буде чинити опір то Бучі буде краще аніж якщо опір чинити.

тож, я просто повертаю німцям те що вони нам "подарували".
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13.09.2023 17:17 Відповісти
Німеччина реально допомогла Україні та продовжує дуже сильно допомагати.
Друзів так не називають.
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13.09.2023 17:23 Відповісти
З даними статистики найбільше допомоги Україна під час війни отримала від Німеччини - загалом на 7,282 млрд євро. З них гуманітарна допомога склала 1,739 млрд євро, фінансова - 1,3 млрд євро, а військова - 4,242 млрд євро. Німеччина є лідером по кожному з видів допомоги.

https://www.unian.ua/economics/finance/z-pochatku-rosiyskogo-vtorgnennya-ukrajina-otrimala-vid-yes-riznomanitnoji-dopomogi-na-72-mlrd-yevro-12311322.html#:~:text=%D0%97%20%D1%86%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%2C%20%D1%89%D0%BE,%D0%B0%20%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%2D%204%2C242%20%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4%20%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE.
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13.09.2023 18:34 Відповісти
Німеччина вже допомогла в 41-45, тепер знову допомагає.
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13.09.2023 19:07 Відповісти
У ******** історії кацапи стабільно реально знищували Україну та українців починаючи з 1917 року, а максимум такого знищення прийшовся на 1921-1923, 1932-1934, 1939-1947 роки, зокрема під час Другої Світової війни.
Якщо Ви маєте на увазі вислів "ворог мого ворога - мій друг", то тоді напевно маєте рацію - Німеччина у Другій світовій нищила комуняк, чим допомогала українцям у їх боротьбі з імперією комуняцького Зла.
Але, на жаль, фашистська Німеччина з 1942-43 року нищила також вільну Україну, у т.ч. вояків УПА, українських націоналістів, бо вважала їх загрозою для фашизму. Гірка правда історії
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14.09.2023 09:51 Відповісти
То була іронія, ви не зрозуміли. Ми добре знаємо, як вона *допомагала*.
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15.09.2023 07:28 Відповісти
А от німецьке підприємство MBDA Deutschland (більш відоме як LFK - Lenkflugkörpersysteme GmbH) та шведська компанія Saab Bofors Dynamics AB дуже хтіли б знати про результати застосування Taurus у реальних бойових умовах.
Насьогодні найкращий у світі тест цим ракетам здатні зробити тільки ЗСУ!
Слава ЗСУ!
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13.09.2023 17:09 Відповісти
Знову двадцять п'ять від німців. Ну, на що можна сподіватися? Ось хочу пики їх побачити, коли кацапи вдарять по них, що вони тоді заспівають.
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13.09.2023 17:09 Відповісти
а ты на наши властные рожи посмотреть не желаешь? вам любителям зеленского все кругом должны!
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13.09.2023 17:14 Відповісти
Ні не хочу, щодня бачу обличчя, що плачуть. Зеленський не реформував армію, як всесвітній реформатор, який все реформував на словах, крім України насправді.
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13.09.2023 17:16 Відповісти
Де ви побачили у мене любов до спецжартівника? Він для мене такий, як і інші, які знищували країну
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13.09.2023 17:19 Відповісти
А що на них дивитися? Оті рожі треба давно пиз**ти цеглою!
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13.09.2023 17:30 Відповісти
І вивчатись буде довго. А хто винуватий у цьому? Німеччина, чи Україна?
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13.09.2023 17:11 Відповісти
Не вистачає Кулеби з його коронним: "Все одно дасте!"
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13.09.2023 17:14 Відповісти
Не вистачає мєльніка з його "обіженой колбасой"
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13.09.2023 17:44 Відповісти
"вивчається" це означає, що шавки бункерного все ще мають вплив на деяких чиновників і політиків
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13.09.2023 17:13 Відповісти
ну звичайно, вони домовляються про підняття окладів за продовження "вивчення цього питання"
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13.09.2023 17:15 Відповісти
Ото дилема:

Не дякуєш - недостатньо вдячний,

Дякуєш - "Так вони і так нам вдячні що ми чи не найбільший постачальник"!
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13.09.2023 17:15 Відповісти
Куди котиться Світ -- це як у Другу світову -- боялися на Гітлера дихнути
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13.09.2023 17:15 Відповісти
А Ким Хер Зним не фіга не буде вивчать, просто віддасть ракети ***** і все...Соплежуї європейські. Ми шо дарми гей паради в Україні проводимо? Майте совість. Дайте ракети.
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13.09.2023 17:20 Відповісти
Будемо щиро вдячні Германії за допомогу у боротьбі з кацапською пошестю в Європі, та й у світі.
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13.09.2023 17:24 Відповісти
100 левел.
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13.09.2023 19:10 Відповісти
Ну то вже швидше вивчайте, а то наче учні -двієчники!
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13.09.2023 17:31 Відповісти
Виробники "Шторм Шедоу" скирдують бабло, виробники "Таурусів" тихо плачуть в кутку...
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13.09.2023 17:46 Відповісти
У Німеччини комплекс після програшу в двох світових війнах, вони вже ніколи не будть такими сміливими, як колись.
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13.09.2023 18:01 Відповісти
Німеччина збільшила імпорт російської нафти через Індію в 12 разів
Може в цьому причина?)
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13.09.2023 17:48 Відповісти
Продолжает продолжать..
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13.09.2023 17:59 Відповісти
Германская обл. РФ(ордынии) завязаной на енергоресурсах в течении десятков лет (спасибо агенту московии меркель) потихоньку виходит с состава РФ.Хотелось бы поскорей.Шольц маневрирует. Шредер раздает нефте-газодоллары в немецких кабинетах.(он вхож).Немци молодцы несмотря на свое правительство.Германию трясет.Все будет нормально со временем.Если оно есть у УКРАИНЫ.
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13.09.2023 18:27 Відповісти
німецькі вчені та філософи вивчають це питання ?
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13.09.2023 18:41 Відповісти
Шо там ввивчать. давайте вже сциклопи.
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13.09.2023 19:53 Відповісти
Таке відчуття - у них їх просто мало у працездатному стані.
Не хотять палитись відвертою трухлятиною.
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13.09.2023 20:04 Відповісти
Певно після виборів дадуть Україні.
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13.09.2023 20:14 Відповісти
И будет "изучаться" пока не дадут АТАКМС о чём и сказал Штольц на чистом немецком.
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13.09.2023 22:09 Відповісти
 
 