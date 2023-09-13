Запит України щодо крилатих ракет Taurus ще вивчається Німеччиною

Німецький уряд продовжує вивчати питання передачі Україні крилатих ракет Taurus.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив речник Федерального уряду Штеффен Гебештрайт.

"Ми дуже уважно перевіряємо поставку кожної окремої системи з точки зору впливу на Федеративну Республіку Німеччина, впливу на партнерів по НАТО, а також впливу на місці подій. Ця перевірка (щодо Taurus – ред.) триває", - сказав Гебештрайт.

При цьому він зауважив, що з Києва останнім часом лунає багато слів подяки ФРН за те, що вона є другим найбільшим прихильником України не лише в аспекті надання фінансової та гуманітарної, політичної допомоги, але й передачі зброї.

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