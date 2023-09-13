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Кабмін заборонив пересилати поштою низку предметів. ПЕРЕЛІК

пошта

Кабінет міністрів України ввів заборону на надсилання деяких предметів поштою. У разі виявлення більшість із них вилучатимуть.

Як інфопмує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у постанові Кабміну.

Рішення Кабміну стосується всіх поштових операторів країни. Таким чином, Україною забороняється пересилати, зокрема:

  • національну та іноземну валюти;
  • харчові продукти, термін придатності яких не перевищує 10 днів;
  • алкогольні напої із вмістом етилового спирту понад 8,5%, тютюнові вироби, рідини, які використовуються в електронних сигаретах, на яких відсутні акцизні марки;
  • зброю, легкозаймисті або інші небезпечні речовини, токсичні та радіоактивні речовини, ртуть, кислоти, отруйні, їдкі речовини;
  • тварин та отруйні рослини;
  • технічні засоби негласного одержання інформації,
  • біологічні агенти.

Водночас у міжнародних поштових відправленнях забороняється пересилати:

  • вогнепальну зброю усіх видів,
  • основні частини зброї,
  • пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії,
  • патрони до них,
  • холодну зброю та інші предмети, спеціально призначені для нападу та оборони (кастети, стилети, балончики з рідиною паралітичної дії тощо), бойові припаси, засоби ініціювання вибуху,
  • вибухові речовини або вибухові пристрої,
  • легкозаймисті або інші небезпечні речовини,
  • наркотичні засоби,
  • психотропні речовини,
  • прекурсори,
  • радіоактивні речовини,
  • паспорт, трудову книгу та низку документів,
  • токсичні речовини, ртуть, кислоти, отруйні, їдкі речовини.

"У разі виявлення у поштових відправленнях предметів і речовин, які заборонені для пересилання, оператор поштового зв’язку повертає їх відправнику або вживає заходів до їх вилучення відповідно до цього порядку", - йдеться в постанові.

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Автор: 

Кабмін (14065) пошта (305)


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Топ коментарі
+31
виявляється, можна було купити кіло смердючої скумбрії і відправити в ОП,
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13.09.2023 18:26
+24
І як тепер кокс Найвеличнішому Невтіку будуть доставлять, хтось подумав?
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13.09.2023 18:24
+22
ну я ще можу зрозуміти про державну Украпочту. Але якого куя уряд взагалі розпоряджається, що можна, а що не можна перевозити комерційним почовим операторам типа "Нової почти" чи іншим?
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13.09.2023 18:34
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зобовязати Нову Пошту в кожне відділення ренгенапарат а хвірма яка їх може продавати тільки у провєріних пацанов або через пацанов тих що курірують
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13.09.2023 21:18 Відповісти
Зовсім якийсь перець, чому трудову книжку ніззя?!
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13.09.2023 22:49 Відповісти
Я сину трудову сфоткала і по Вайберу безкоштовно переслала .
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13.09.2023 23:05 Відповісти
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