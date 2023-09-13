Радник Єрмака Подоляк потрапив у міжнародний скандал через висловлювання про "слабкий інтелектуальний потенціал" Індії та Китаю. ВIДЕО
Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк потрапив у міжнародний скандал, заявивши про "слабкий інтелектуальний потенціал" Індії та Китаю.
Про це він сказав в інтерв’ю Наталі Влащенко, яке вийшло на ютубі, передає Цензор.НЕТ.
(Цитований нижче фрагмент починається у відео із 17:50)
"У чому проблема сучасного світу, Індії, Китаю і т.д. Проблема цих країн в тому, що вони не аналізують насліди власних кроків. Слабкий інтелектуальний потенціал цих країн, на жаль. Так, вони роблять внесок в науку, так, Індія відправила сьогодні Місяцехід, вже їздить по поверхні Місяцю, та це не каже про це, що ця країна точно розуміє, що таке сучасний світ...
Ці країни сьогодні на цій війні заробляють. Ефективно заробляють. Точно так само, як Турецька Республіка і це в принципі національні інтереси. Красиво звучить - "ми дотримуємося потреб наших національних інтересів", - сказав Подоляк.
Своєю чергою, офіційна представниця МЗС КНР Мао Нін зажадала від Подоляка роз’яснень з приводу своїх заяв, передає NV.
Представниця також уточнила, що Пекін "завжди займав відповідальну позицію" з питання війни Росії проти України.
"Я не знаю підґрунтя висловлювань цієї особи, вона має зробити роз’яснення. Китай завжди займав відповідальну позицію з питання української кризи, закликав до перемир’я і переговорів, просував політичне врегулювання", - заявила Мао Нін.
За її словами, українські офіційні особи повинні "ретельно проаналізувати" позицію Китаю щодо "українського питання" і виробити правильне ставлення до неї.
На скандал відреагувала народна депутатка від партії "голос" Юлія Клименко.
"Вчора на ютубі вийшло дивне інтервʼю комунікаційного радника ОП Подоляка російською мовою (!!!!!), яке перекреслило зусилля багатьох людей, вкл мене по нормалізації відносин і дружбі з Індією.
Пан радник, не довго думаючи, вирішив образити індійців, турків та китайців та розповів всім про "слабко інтелектуальний потенціал цих країн".
Хочу нагадати раднику, що в Європі сьогодні три прем'єри індійського походження - Британії, Ірландії та Португалії і один з кандидатів у президенти США також індійського походження.
Зі вчорашнього дня я отримала десятки дзвінків та смс від індійських колег, які в шоці від цього інтервʼю і спочатку думали що це фейк.
Перш за все хочу вибачитися перед всіма своїми індійськими, турецькими та китайськими колегами! І сказати, що це думка окремого недорадника, який повинен зникнути з ефіру.
Так, інтервʼю вдало нарізане, так воно вдало розповсюджено роспропагандою, особливо за кордоном, але ніхто пана радника за язик не тягнув так казати публічно. І як людина з комунікацій він, як ніхто, знає як розповсюджуються, нарізаються інтервʼю та висловлювання.
У звʼязку з цим є 3 питання:
- Хто такий Подоляк і чому він дає роботу рос пропаганді? Служба безпеки України
- Де вибачення Подоляка та його заява на звільнення з ОП?
- Де пояснення і заява МЗС? Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine
З такими радниками Президенту не потрібні ні вороги, ні опозиція. Його радники працюють за всіх", - написала вона.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
посипалась вся піраміда.
а так все гарно йшло. навіть мрії про другий термін, десь грілися.
Список стран по ВВП (номинал)
1 США 26854
2 Китай 19373
3 Япония 4409
Ист: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%92%D0%92%D0%9F_(%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB) Список стран по ВВП (номинал) - Википедия (wikipedia.org)
Цифры, которыми мы пользуемся для записи чисел, родились в Индии примерно 1 500 лет назад.
ист: http://www.zhu.edu.ua/mk_school/mod/glossary/view.php?id=10462&mode&lang=de#:~:text=%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D1%8B%2C%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%BC%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%81%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F,%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE. Натуральные числа (zhu.edu.ua)
вот тебе англоязычный ресурс по рейтингу экономик, Япония на 3 месте с показателями в 3 раза хуже Китая:
1United States26.85 trillion USD2China19.37 trillion USD3Japan4.41 trillion USD
https://ceoworld.biz/2023/08/24/the-worlds-largest-economies-in-2023/ The world's largest economies in 2023 - CEOWORLD magazine
будеш десь дупу гріти на Мертвому морі, як твій кулєга по галубому глазу варістовичъ....
И пьют, и купаются - только здоровее становятся!
Це наc привчили , що типу: не провокуйте, ато путін нападе, не стріляйте у відповідь по кацапстану, не робить те, се, інше, ато про нас щось подумають...
Ці китайці дають русні військове обладнанння , індуси - купляють у кацапів нафту , газ...
Да вони взагалі - П#ДОРАСИ👈
А щодо Індії і Китаю чи Туреччини він, вочевидь, мав на увазі те, що ці країни тільки прагнуть стати світовими лідерами, але ще такими не є.
Народився у ЛЬвові у 1972, із 1989-по 2004 жив у Білорусі, де закінчив медицинський.
Чому це?
...а закончим войну, мы тебя, скота, за всё спросим! И не только тебя!
кітай каже "ми за мирне врегулювання, ісуверенітет акраіни визнаємо, але акраіна має припинити спротив" = ґвалтує дівчину терорист, а їй кажуть раслабься
тож ви, хейтери Подоляка, Людини, яка висловила правду, виступаєте проти перемоги України
і індустан і чайнік не просто мовчки спостерігають ґвалтування України - індія та китай, так само як і юса, ґвалтують Україну так само як і фесебешна-мепецешна терористична московія.
а ви, хейтери, погано усвідомлюєте, що в разі втрати хоч 1 кв метра Україною почнеться третя світова, і вже з використанням ядерки, бо як лише ядерка буде стримуючим фактором в світі, де розпочато вялікій пєрадєл
дебіли журналюги пишуть/кажуть пра "мірний план" кітайа/вініґрета, турча етс, а мають казати і писати про "план капітуляції України"
ну нічого, я вас блискавками, градом, ураганами, спекою, астероідами, вулканами та землетрусами з планети знесу. потяфкайтє чючють іщо
але всі вони наживаються на наших смертях - на смертях як українців, так і московитів
Михайло сказав правду.