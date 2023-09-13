Радник Єрмака Подоляк потрапив у міжнародний скандал через висловлювання про "слабкий інтелектуальний потенціал" Індії та Китаю. ВIДЕО

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк потрапив у міжнародний скандал, заявивши про "слабкий інтелектуальний потенціал" Індії та Китаю.

Про це він сказав в інтерв’ю Наталі Влащенко, яке вийшло на ютубі, передає Цензор.НЕТ.

(Цитований нижче фрагмент починається у відео із 17:50)

"У чому проблема сучасного світу, Індії, Китаю і т.д. Проблема цих країн в тому, що вони не аналізують насліди власних кроків. Слабкий інтелектуальний потенціал цих країн, на жаль. Так, вони роблять внесок в науку, так, Індія відправила сьогодні Місяцехід, вже їздить по поверхні Місяцю, та це не каже про це, що ця країна точно розуміє, що таке сучасний світ...

Ці країни сьогодні на цій війні заробляють. Ефективно заробляють. Точно так само, як Турецька Республіка і це в принципі національні інтереси. Красиво звучить - "ми дотримуємося потреб наших національних інтересів", - сказав Подоляк.

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Своєю чергою, офіційна представниця МЗС КНР Мао Нін зажадала від Подоляка роз’яснень з приводу своїх заяв, передає NV.

Представниця також уточнила, що Пекін "завжди займав відповідальну позицію" з питання війни Росії проти України.

"Я не знаю підґрунтя висловлювань цієї особи, вона має зробити роз’яснення. Китай завжди займав відповідальну позицію з питання української кризи, закликав до перемир’я і переговорів, просував політичне врегулювання", - заявила Мао Нін.

За її словами, українські офіційні особи повинні "ретельно проаналізувати" позицію Китаю щодо "українського питання" і виробити правильне ставлення до неї.

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На скандал відреагувала народна депутатка від партії "голос" Юлія Клименко.

"Вчора на ютубі вийшло дивне інтервʼю комунікаційного радника ОП Подоляка російською мовою (!!!!!), яке перекреслило зусилля багатьох людей, вкл мене по нормалізації відносин і дружбі з Індією.

Пан радник, не довго думаючи, вирішив образити індійців, турків та китайців та розповів всім про "слабко інтелектуальний потенціал цих країн".

Хочу нагадати раднику, що в Європі сьогодні три прем'єри індійського походження - Британії, Ірландії та Португалії і один з кандидатів у президенти США також індійського походження.

Зі вчорашнього дня я отримала десятки дзвінків та смс від індійських колег, які в шоці від цього інтервʼю і спочатку думали що це фейк.

Перш за все хочу вибачитися перед всіма своїми індійськими, турецькими та китайськими колегами! І сказати, що це думка окремого недорадника, який повинен зникнути з ефіру.

Так, інтервʼю вдало нарізане, так воно вдало розповсюджено роспропагандою, особливо за кордоном, але ніхто пана радника за язик не тягнув так казати публічно. І як людина з комунікацій він, як ніхто, знає як розповсюджуються, нарізаються інтервʼю та висловлювання.

У звʼязку з цим є 3 питання:

Хто такий Подоляк і чому він дає роботу рос пропаганді? Служба безпеки України Де вибачення Подоляка та його заява на звільнення з ОП? Де пояснення і заява МЗС? Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine

З такими радниками Президенту не потрібні ні вороги, ні опозиція. Його радники працюють за всіх", - написала вона.