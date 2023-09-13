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Радник Єрмака Подоляк потрапив у міжнародний скандал через висловлювання про "слабкий інтелектуальний потенціал" Індії та Китаю. ВIДЕО

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк потрапив у міжнародний скандал, заявивши про "слабкий інтелектуальний потенціал" Індії та Китаю.

Про це він сказав в інтерв’ю Наталі Влащенко, яке вийшло на ютубі, передає Цензор.НЕТ.

(Цитований нижче фрагмент починається у відео із 17:50)

"У чому проблема сучасного світу, Індії, Китаю і т.д. Проблема цих країн в тому, що вони не аналізують насліди власних кроків. Слабкий інтелектуальний потенціал цих країн, на жаль. Так, вони роблять внесок в науку, так, Індія відправила сьогодні Місяцехід, вже їздить по поверхні Місяцю, та це не каже про це, що ця країна точно розуміє, що таке сучасний світ...

Ці країни сьогодні на цій війні заробляють. Ефективно заробляють. Точно так само, як Турецька Республіка і це в принципі національні інтереси. Красиво звучить - "ми дотримуємося потреб наших національних інтересів", - сказав Подоляк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай "пом’якшив" позицію щодо війни в Україні напередодні саміту G20, але хоче "компромісу" із РФ, - Bloomberg

Своєю чергою, офіційна представниця МЗС КНР Мао Нін зажадала від Подоляка роз’яснень з приводу своїх заяв, передає NV.

Представниця також уточнила, що Пекін "завжди займав відповідальну позицію" з питання війни Росії проти України.

"Я не знаю підґрунтя висловлювань цієї особи, вона має зробити роз’яснення. Китай завжди займав відповідальну позицію з питання української кризи, закликав до перемир’я і переговорів, просував політичне врегулювання", - заявила Мао Нін.

За її словами, українські офіційні особи повинні "ретельно проаналізувати" позицію Китаю щодо "українського питання" і виробити правильне ставлення до неї.

Також читайте: Індія не є нейтральною у питанні війни в Україні, ми за мир, - МЗС

На скандал відреагувала народна депутатка від партії "голос" Юлія Клименко.

"Вчора на ютубі вийшло дивне інтервʼю комунікаційного радника ОП Подоляка російською мовою (!!!!!), яке перекреслило зусилля багатьох людей, вкл мене по нормалізації відносин і дружбі з Індією.

Пан радник, не довго думаючи, вирішив образити індійців, турків та китайців та розповів всім про "слабко інтелектуальний потенціал цих країн".

Хочу нагадати раднику, що в Європі сьогодні три прем'єри індійського походження - Британії, Ірландії та Португалії і один з кандидатів у президенти США також індійського походження.

Зі вчорашнього дня я отримала десятки дзвінків та смс від індійських колег, які в шоці від цього інтервʼю і спочатку думали що це фейк.

Перш за все хочу вибачитися перед всіма своїми індійськими, турецькими та китайськими колегами! І сказати, що це думка окремого недорадника, який повинен зникнути з ефіру.

Так, інтервʼю вдало нарізане, так воно вдало розповсюджено роспропагандою, особливо за кордоном, але ніхто пана радника за язик не тягнув так казати публічно. І як людина з комунікацій він, як ніхто, знає як розповсюджуються, нарізаються інтервʼю та висловлювання.

У звʼязку з цим є 3 питання:

  1. Хто такий Подоляк і чому він дає роботу рос пропаганді? Служба безпеки України
  2. Де вибачення Подоляка та його заява на звільнення з ОП?
  3. Де пояснення і заява МЗС? Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine

З такими радниками Президенту не потрібні ні вороги, ні опозиція. Його радники працюють за всіх", - написала вона.

Автор: 

Індія (666) Китай (4504) Подоляк Михайло (305)


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Топ коментарі
+104
Подоляк це безумовна вражина України як і уся зелена кодла. Хто скаже ,що зробив він це не навмисно?
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13.09.2023 19:00
+66
Він далеко не дурень. Просто цинічна та хитра тварюка, яка свідомо працює проти країни.
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13.09.2023 19:14
+54
Тупорилий самозакоханий гандон
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13.09.2023 18:59
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А хто такий цей подоляк ? це негідник який спочатку займався піаром лукашенка ,потім став піцарником януковича і юри єдакієвського тобто ворог ,а кому дає інтервю влащенко ,латиніна ,де СБУ ?
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14.09.2023 07:35 Відповісти
Не переношу Подоляка, але в даному випадку - нехай Китай та Індія ідуть накуй зі своїми "криза в Україні" та "українське питання"...
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14.09.2023 07:45 Відповісти
Тільки люди з слабким інтелектуальним потенціалом можуть назвати війну -кризою в Україні
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14.09.2023 12:07 Відповісти
У цього радника інтелектуального потенціалу 0 (так само,як і інтелекту), якщо таке виродив. Індійці, китаяни - вельми розумні і дипломатичні.
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14.09.2023 07:52 Відповісти
Китай допомагає росії в вфйні,ви в курсі?
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14.09.2023 12:08 Відповісти
І що тепер, це означає що китайці недорозвинені як етнос?
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14.09.2023 12:50 Відповісти
зовсім у дерьмака кепські справи.
посипалась вся піраміда.
а так все гарно йшло. навіть мрії про другий термін, десь грілися.
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14.09.2023 08:04 Відповісти
Павич дуже гарний, але голос у нього противний. Так і Подоляк, розкрив рота - показав свій неоціненний потенціал. Критикувати інтелектект націй з ядерною бомбою, космічною програмою, розвиненим машинобудуванням, ... виглядає смішно. Особливо якщо пам'ятати про високоінтелектуальні заклики до шашликів у переддень війни. ((
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14.09.2023 08:09 Відповісти
А що він сказав не так? Якщо громадяни та влада цих країн не бачить хто розпочав війну та займається геноцидом, то хто вони такі і який у них інтелектуальний потенціал?
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14.09.2023 08:12 Відповісти
Наехал на 2 экономику мира и на страну, давшую миру лучших математиков в т.ч. придумавших числа, которыми пользуется сам Подоляк. Дотрынделся.
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14.09.2023 08:18 Відповісти
Найкращу математику нам дали греки, Китай не 2 економіка і навіть не 10
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14.09.2023 18:05 Відповісти
та ну нафиг:
Список стран по ВВП (номинал)
1 США 26854
2 Китай 19373
3 Япония 4409

Ист: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%92%D0%92%D0%9F_(%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB) Список стран по ВВП (номинал) - Википедия (wikipedia.org)

Цифры, которыми мы пользуемся для записи чисел, родились в Индии примерно 1 500 лет назад.

ист: http://www.zhu.edu.ua/mk_school/mod/glossary/view.php?id=10462&mode&lang=de#:~:text=%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D1%8B%2C%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%BC%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%81%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F,%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE. Натуральные числа (zhu.edu.ua)
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14.09.2023 18:19 Відповісти
Цифри так але математику у світі розвинули греки. Це раз друге ВВП на душу населення Китай по цих показниках просто в дупі і запам'ятай, єдина реальна топ держава в Азії по армії і економіці це Японія тільки вона
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14.09.2023 18:24 Відповісти
если цифры, которыми пользуется весь мир, придумали в Индии, то нефиг говорить, что в Индии слабый интеллектуальный потенциал. Это у Подоляка длинный язык.

вот тебе англоязычный ресурс по рейтингу экономик, Япония на 3 месте с показателями в 3 раза хуже Китая:

1United States26.85 trillion USD2China19.37 trillion USD3Japan4.41 trillion USD

https://ceoworld.biz/2023/08/24/the-worlds-largest-economies-in-2023/ The world's largest economies in 2023 - CEOWORLD magazine
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14.09.2023 19:00 Відповісти
Так в Індії слабий потенціал бо не вони зробили нічого протягом історії те що змінило б світ, греки зробили, римляни теж, британці, французи, німці зробили а вони ні, без Британії Індія б жила зараз в 17-18 столітті, Китай до речі теж, який без європейців був би деградованою територією. В Японії по перше на душу населення ВВП краще набагато чим в Китаї і тільки Японія рухає прогрес і науку в Азії вперед, все що може Китай це копіювати чужі технології самому придумати інтелект не дає в мене брат працював свого часу з китайцями, казав тупіших за них він не зустрічав
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15.09.2023 09:40 Відповісти
Цей висер цього у...ка вошов зараз не просто так.Поперше байден склоняє індію на нашу сторону,кітай балансує,проросійськи шавки теряють пидтримку в україні,"слуги" у задниці разом "найвеличнийшим боневтіком" шо навіть натравили карманний "сбу" на служби опитування громадян.Сукі народу блокують коментарі та відверто посилають громадян та кажуть любить зеленського.До такого даже регіонали не додумались.А попереду засідання оон і не тіки,де будуть верішуватись геополітичні проблеми касаомо України.
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14.09.2023 08:22 Відповісти
Джиммі Джиммі, Ача Ача....молодець Міша,
будеш десь дупу гріти на Мертвому морі, як твій кулєга по галубому глазу варістовичъ....
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14.09.2023 08:31 Відповісти
Божееее... Яке кончене!
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14.09.2023 09:04 Відповісти
В енергійних речах цього красномовця слів набагато більше ніж інформації, логіки, думок або здорового глузду. Вистачило недовго послухати одного разу і більше бажання не виникало.
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14.09.2023 09:05 Відповісти
Та він деган, який сперечається із Люською хто з них деганіший деган... Ось таке сміття 'радить'...
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14.09.2023 09:37 Відповісти
Правильно він усе сказав тільки дуже м'яко. Ці китайські й індійські гандони - просто сволота, яка наживається на війні.
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14.09.2023 09:43 Відповісти
Я не являюсь сторонником Подоляка, но тут он прав на 100%! Сколько можно дипломатично церемониться с теми, кто поддерживает агресора и оккупанта? китаю,индии и турции не стыдно зарабатывать на войне с Украиной и помонать рашистам?
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14.09.2023 09:48 Відповісти
Ну і?! Можна недипломатино висловитись, можна навіть в штани всратись, можна навіть то гімно в бік Китаю кинути... то все ілюстрація тої пілятської зеленої дипломатії! Пересратись зі всіма, а потім верещати, що нам мало помагають або не так до нас відносяться? Чого той дебіл хоче своїм тупим хамством добитись? Підштовхнути Китай до чого, до реальної відкритої підтримки рашки7 Ну хіба так, тим все й пояснюється.
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14.09.2023 10:15 Відповісти
Якщо ти українець,то досить трястись. Если ты русишшвайн,то нас не запугать, устали уже бояться.
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14.09.2023 15:55 Відповісти
Тобто те що Китай наш ворог і допомагає РФ це тебе не хвилює так?
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14.09.2023 18:03 Відповісти
а чого подоляк просто обзиває дві нації, а не обговорює важливу тему ? Його Це не хвилює?
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14.09.2023 20:48 Відповісти
А що китайці вибачились за те що іх співачка співала в Маріуполі на кістках українців Що за меншевартість кітайці і почали війну разом з путлером Тому китайцям і всім хто за китайцій по курсу російського коробля
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14.09.2023 09:53 Відповісти
Первый раз соглашусь с Подолякой. Он все верно сказаль!!!
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14.09.2023 10:17 Відповісти
Ну и мудак. НЕ всё нужно произносить вслух.
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14.09.2023 10:23 Відповісти
Ну то что Подоляк мудак это факт. Но индусы точно интеллектом не блещут - кидать трупаков в реку это дичь дикая
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14.09.2023 10:28 Відповісти
Ну и?
И пьют, и купаются - только здоровее становятся!
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14.09.2023 11:58 Відповісти
Закапывать трупы в землю,и пить потом воду с под земли,такая же дичь
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14.09.2023 12:12 Відповісти
Как-то поглядел по марафону выступление Подоляка. Чувак просто опьянён своей значимостью и играет в мирового геостратега.
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14.09.2023 10:25 Відповісти
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14.09.2023 10:27 Відповісти
Много его слушал в свое время, мужик не глупый, с правильным слогом, но в сухом реалистическом остатке, Подоляк кроме бессконечной многолетней полномаштабной войны в которой могут погибнуть милионы украинцев в сущности ничего не предлагает, причем его не волнует что война будет идти на территории его страны, что в итоге может превратить ее в "выженное поле". "Стенка на стенку" до последней капли крови, война "демоса" и по его мнению все другие страны должны такую риторику полностью поддерживать, говорить что она логична, демократична и сделана для светлого будущего нации и всего мира....П.С. Как по мне, люди голосуя за Владимира Зеленского в 2019 году на многолетнее "Сомали" в центре Европы не подписывались..........
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14.09.2023 10:35 Відповісти
А в чому він не правий тільки війна поки ми не звільнемо всі, окуповані території, якщо є країни які не розуміють що агресія це погано значить такі країни наша вороги
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14.09.2023 18:02 Відповісти
Вси ці негаразди від ненормального статусу ОП.Кого хвилює що думає радник завгоспу?По міжнародних справах -тільки МЗС!
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14.09.2023 10:38 Відповісти
А в чому він неправий? (яким би мудаком він небув)👈
Це наc привчили , що типу: не провокуйте, ато путін нападе, не стріляйте у відповідь по кацапстану, не робить те, се, інше, ато про нас щось подумають...
Ці китайці дають русні військове обладнанння , індуси - купляють у кацапів нафту , газ...
Да вони взагалі - П#ДОРАСИ👈
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14.09.2023 10:38 Відповісти
В цілому - так. Але тонкощі дипломатії, не дають права висловлювати це, як кажуть во всєуслишаньє.
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14.09.2023 10:53 Відповісти
А він не дипломат. Це по перше. По друге, та хитра морда Влащєнка, це часом не той випадок, коли для танго потрібні двоє? Вдвох вони цю комедію розіграли, отже нехай китайці з індусами від неї теж вибачень вимагають. )))
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14.09.2023 19:45 Відповісти
Неважливо те, що він не дипломат. Він особа публічна й має фільтрувати те, що говорить. Але попри все, давайте відокремимо його особу й слова, які він говорив у інтерв"ю.. Те, що в нього суперечлива репутація, ніяк не змінює правди в його словах. Тяжко щось заперечити з того, про шо він говорив.
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14.09.2023 20:08 Відповісти
Незалежно від того, хто й як відноситься до цієї людини, але він сказав так, як воно насправді й є. Єдине чого він не мав би робити, так це озвучувати це весь світ. Отут постає питання, чи він це брякнув просто в зопалі розмови, чи це зроблено навмисно.
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14.09.2023 10:52 Відповісти
«Бовтун хоче змусити себе любити - і викликає ненависть, хоче надати послугу - і стає нав'язливим, хоче викликати здивування - і робиться смішним; він ображає своїх друзів, слугує своїм ворогам.» © Плутарх
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14.09.2023 10:59 Відповісти
Підримую.
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14.09.2023 11:09 Відповісти
Подоляк неточно висловився, це не індійці слабкі інтелектуально, це коментатори на Цензорі [в основному] ідіоти і придурки. )))
А щодо Індії і Китаю чи Туреччини він, вочевидь, мав на увазі те, що ці країни тільки прагнуть стати світовими лідерами, але ще такими не є.
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14.09.2023 11:10 Відповісти
"Ну прі чьом тут зєлєнський?"©
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14.09.2023 12:00 Відповісти
І прічьом тут Влащєнка?
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14.09.2023 19:47 Відповісти
дружок арестовича
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14.09.2023 11:18 Відповісти
Сам Обдристович.
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14.09.2023 11:41 Відповісти
В конце августа слабоумные индийцы первыми посадили луноход на Южном полюсе Луны.
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14.09.2023 11:34 Відповісти
Кстати ранее слабоумные кацапы тоже пытались сесть на Южный полюс.
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14.09.2023 11:44 Відповісти
КОШМАР.... Падоляк, Кулеба, Дерьмак, до этого Мельник и т.д. И вот ЭТО тупое ГАВНО есть "оффициальные лица" Украины ??? ****** .....
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14.09.2023 11:53 Відповісти
Шапітолій буде знищено! Тотально! Ніхто не вбережеться.
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14.09.2023 11:54 Відповісти
"Боже, яке ж воно кончене"©
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14.09.2023 11:58 Відповісти
Тут вже стільки сказано, що лишилось тільки сказати -дурень. Таких слів не говорять в політичному просторі, а тим більше на весь світ...
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14.09.2023 12:03 Відповісти
його крім харьйоших рузьких ніхто не слухає,а зараз послухають з Індії і Китаю,свідомо чи не свідомо це помста,хоч така за G20,а Китаю за політику до України це взагалі комплімент,може менше будуть розмножуватись.
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14.09.2023 13:12 Відповісти
Не моє: від цього мутного бульбожера, який рулив обосрєватєлєм у міші бродського, вже багато років точиться стійкий аромат.
Народився у ЛЬвові у 1972, із 1989-по 2004 жив у Білорусі, де закінчив медицинський.
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14.09.2023 13:14 Відповісти
Може медичний, а не медицинський? Чи ви обидва подоляки?
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14.09.2023 17:07 Відповісти
може, але він так називався в Білорусі.
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14.09.2023 19:34 Відповісти
І, до речі, щось ніхто про братєльніка Подоляка не згадує
Чому це?
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14.09.2023 19:50 Відповісти
Згадують, є таке в коментах
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14.09.2023 20:57 Відповісти
Что что? Мы не должны выступать против избранных, потому что это наши дети? Наши дети в окопах сидят, а не в креслах! Мы в феврале 2022 с автоматами бегали за вражескими танками, несмотря на наш пенсионный возраст и молодых закрывали грудью, потому что бронежилетов не было! И сейчас пашем, чтобы им дрон купить или автомобиль отремонтировать...
...а закончим войну, мы тебя, скота, за всё спросим! И не только тебя!
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14.09.2023 19:24 Відповісти
все це спрямована робота шапіто по знищенні України
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14.09.2023 19:37 Відповісти
а цей баран в курс, що Україна займає аж 81 місце за рейтингом IQ? і нас обійшли навіть Камбоджа з Ефіопією, а Киай та Індія - далеко попереду?
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06.07.2024 19:51 Відповісти
Якщо хейтери Подоляка виступають за справедливість і за перемогу України та демократії, тоді потрібно підтримати Михаїла:

кітай каже "ми за мирне врегулювання, ісуверенітет акраіни визнаємо, але акраіна має припинити спротив" = ґвалтує дівчину терорист, а їй кажуть раслабься

тож ви, хейтери Подоляка, Людини, яка висловила правду, виступаєте проти перемоги України

і індустан і чайнік не просто мовчки спостерігають ґвалтування України - індія та китай, так само як і юса, ґвалтують Україну так само як і фесебешна-мепецешна терористична московія.

а ви, хейтери, погано усвідомлюєте, що в разі втрати хоч 1 кв метра Україною почнеться третя світова, і вже з використанням ядерки, бо як лише ядерка буде стримуючим фактором в світі, де розпочато вялікій пєрадєл

дебіли журналюги пишуть/кажуть пра "мірний план" кітайа/вініґрета, турча етс, а мають казати і писати про "план капітуляції України"

ну нічого, я вас блискавками, градом, ураганами, спекою, астероідами, вулканами та землетрусами з планети знесу. потяфкайтє чючють іщо
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07.07.2024 04:19 Відповісти
якщо б 24.02.2022 ті ж самі юса, індустан, чяйнік, туркечя тощо з оон та з вто вигнали б москалів і разом висунули ультиматум - повний вивід терористів з України в кордонах на 09.11.1989 ("падіння бієрлінскай стіни" = кінець устрою після 2-ї світової), повне припинення терору, з повним відшкодуванням збитків з 2014-го, або тотальна ізоляція, тоді б фесебешноцаркофная мафія одразу б і забралася геть з України.

але всі вони наживаються на наших смертях - на смертях як українців, так і московитів

Михайло сказав правду.
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07.07.2024 04:31 Відповісти
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