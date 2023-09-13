Режим Лукашенка співучасник воєнних злочинів РФ в Україні, - Європарламент

Європейський парламент ухвалив резолюцію "Про відносини з Білоруссю", в якій визнав режим Лукашенка співучасником російських злочинів в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Європарламент... рішуче засуджує залучення режиму Лукашенка в російську невиправдану, злочинну та неспровоковану агресивну війну проти України… Вважає, що режим Лукашенка став співучасником у злочинах, скоєних Росією, що тягне за собою відповідальність за руйнування та втрати, завдані Україні; вважає, таким чином, що спеціальний міжнародний трибунал по злочину агресії, скоєної Росією проти України, має отримати також юрисдикцію на розслідування не лише стосовно Путіна та російського політичного та військового керівництва, але також стосовно білоруського керівництва", - йдеться у документі.

Резолюція пригадує повний перелік злочинів білоруського режиму, починаючи від розпалювання ненависті та участі в російській антиукраїнській пропаганді, до прямої підтримки російської армії, включаючи наданий дозвіл напасти на Україну з території Білорусі та пряме постачання боєприпасів та військового спорядження. Режим Лукашенка має понести відповідальність за співучасть у злочині агресії, у воєнних злочинах, у злочинах проти людства та за злочин геноциду, що були скоєні проти України.

Відповідно, країнам-членам ЄС пропонується шукати правові шляхи для вилучення фінансових активів білоруського керівництва та відповідних підприємств, щоб спрямувати їх, за можливістю, на відбудову України. Депутати Європарламенту закликали застосувати проти Білорусі "дзеркальних" санкцій, подібні до тих, що ЄС застосовує проти Росії у зв’язку із її агресією проти України.

При цьому депутати наголосили, що переважна більшість білорусів не підтримують багатовимірне залучення Білорусі до російської агресії проти України. Частина білоруських громадян чинять активний спротив таким діям режиму Лукашенка, який зраджує власну країну та віддає її на поталу російському диктатору. Білоруські добровольці воюють проти російського агресора у складі Збройних Сил України, зокрема, у складі полку імені Кастуся Калиновського.

Окремим розділ резолюції присвячений злочинному вивезенню з України в Білорусь понад 2150 дітей, включаючи сиріт, які були силою доставлені туди з територій, тимчасово окупованих російськими військами. Європарламент підтримав розслідування Генеральної прокуратури України тієї ролі, яку Білорусь відіграє у насильницькій депортації українських дітей, та притягнення білоруського диктатора до відповідальності за ці злочини в юрисдикції Міжнародного кримінального суду, як це було зроблено стосовно російського керівництва.

"Європарламент… вважає Лукашенка відповідальним за ці воєнні злочини, як і Володимира Путіна та Марію Львову-Белову, та закликає МКС видати подібний міжнародний ордер на арешт Лукашенка; закликає раду ЄС поширити перелік осіб, на яких поширюються санкції ЄС, шляхом включення туди тих, хто був залучений до насильницької депортації українських дітей в Білорусь", - йдеться у документі.

Депутати закликали Раду ЄС та високого представника ЄС зважити на додаткові заходи проти режиму Лукашенка, на додаток до вже застосованих санкцій, та розробити широкий та довгостроковий підхід до відносин з Білоруссю, у тісній взаємодії з міжнародними партнерами ЄС.