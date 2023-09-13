Вірменія повністю ратифікує Римський статут. Таке рішення не має стосунку до відносин країни з РФ, а є питанням національної безпеки.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо, про це повідомив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

"Уряд направив Римський статут до Національних зборів, і, згідно з моєю позицією та позицією нашої фракції, він буде повністю ратифікований. Це не має стосунку до вірменсько-російських відносин, це стосується питань безпеки Вірменії", - сказав прем'єр.

Зазначається, що у 2022 році уряд вже звертався до Конституційного суду з приводу ратифікації. Пізніше Римський статут Міжнародного кримінального суду надійшов на ратифікацію до Національних зборів.

Видання повідомляє, що уряд країни знову повернувся до питання визнання Римського статуту, оскільки, згідно з обґрунтуванням цього проєкту, вони бачать можливість притягнути Азербайджан до відповідальності.

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