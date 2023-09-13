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Вірменія повністю ратифікує Римський статут

армения

Вірменія повністю ратифікує Римський статут. Таке рішення не має стосунку до відносин країни з РФ, а є питанням національної безпеки.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо, про це повідомив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

"Уряд направив Римський статут до Національних зборів, і, згідно з моєю позицією та позицією нашої фракції, він буде повністю ратифікований. Це не має стосунку до вірменсько-російських відносин, це стосується питань безпеки Вірменії", - сказав прем'єр.

Зазначається, що у 2022 році уряд вже звертався до Конституційного суду з приводу ратифікації. Пізніше Римський статут Міжнародного кримінального суду надійшов на ратифікацію до Національних зборів.

Видання повідомляє, що уряд країни знову повернувся до питання визнання Римського статуту, оскільки, згідно з обґрунтуванням цього проєкту, вони бачать можливість притягнути Азербайджан до відповідальності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна ратифікує Римський статут, - генпрокурор Костін

Автор: 

Вірменія (738) Римський статут (42) Пашинян Нікол (134)


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Топ коментарі
+21
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13.09.2023 20:48
+17
Ще й куйла арештують??
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13.09.2023 20:48
+8
Арменія ратифікує, а Україна?
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13.09.2023 21:23
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Ще й куйла арештують??
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13.09.2023 20:48 Відповісти
Треба лише запросити.
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13.09.2023 21:24 Відповісти
Як тільки зʼявиться ху@ ло , так і арештують все вірно !!
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14.09.2023 00:40 Відповісти
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13.09.2023 20:48 Відповісти
Мамена кунем !!! Невже ??? Шото не віриться...
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13.09.2023 20:49 Відповісти
Палаш в спині козляндії застяг і вже прокручують.
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13.09.2023 20:51 Відповісти
"...ето удар в спину"-чекаємо вереск на болотах
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13.09.2023 20:56 Відповісти
Ну зато до Кім Чен Іна можна буде їздити,там римського статуту немає
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13.09.2023 21:02 Відповісти
Ага. Там если что то не понравится, без всяких церемоний ***** из танка расстреляют без суда и промедления. Не зря охрана Ына все стулья проверяла и протирала на наличие ядов и взрывчатки. Вот так диктаторы доверяют друг другу
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13.09.2023 21:18 Відповісти
Коли ратифікує тоді і кажіть, а то все бла бла бла
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13.09.2023 21:07 Відповісти
А наша ВР про це й згадувати лякається.
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13.09.2023 21:31 Відповісти
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13.09.2023 21:15 Відповісти
Так это касается привлечь к ответственности Азербайджан. А у нас Т. Черновол и И. Геращенко были против ратификации римского. Ссылаясь на то, что М. Саакашвили им рассказал о последствиях и что этим пуйла и рашку не привлечь, а нашим воинами только создадут большие проблемы. Так, что мы получается стормозили благодаря попередникам.
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13.09.2023 21:22 Відповісти
Та да.
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13.09.2023 21:33 Відповісти
Снимите уже номер, набутылочники
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13.09.2023 21:56 Відповісти
Ви теж з номером. Бачу Вас так - Макс Полиграф 3b5a8b43
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14.09.2023 09:33 Відповісти
Арменія ратифікує, а Україна?
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13.09.2023 21:23 Відповісти
Ну ви не перегинайте! Скоро! Ось ось
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13.09.2023 21:52 Відповісти
ратифікація цього статуту не дозволяє Україні притягнути росію до відповідальності. Бо росія його не ратифікує в принципі. Проте, дозволить росії та її агентам "кошмарити" українських воїнів на предмет того, що вони "негуманно вбивали росіян на війні".
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13.09.2023 22:19 Відповісти
Росія , США , Украіна і ще є краіни , які не ратифікували Римський статут,
але нехай приіжджає до нас ху @ло , ми його зустрінемо як положено !!
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14.09.2023 00:44 Відповісти
Вальдемар - щиро просимо в Єреван! Цигель!
На мою думку - Вірменія після цього отримала б незвичайні преференції від цивілізованого світу.
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13.09.2023 22:07 Відповісти
 
 