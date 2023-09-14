У Дніпрі пролунали вибухи під час повітряної тривоги
У Дніпрі пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги сьогодні вночі, 14 вересня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Суспільне".
У Повітряних силах України раніше попередили про загрозу атаки ударних безпілотників у Дніпропетровській області.
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Garry Dron #551574
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