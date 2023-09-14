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У Дніпрі пролунали вибухи під час повітряної тривоги

шахед

У Дніпрі пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги сьогодні вночі, 14 вересня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє  "Суспільне".

У Повітряних силах України раніше попередили про загрозу атаки ударних безпілотників у Дніпропетровській області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У низці областей - повітряна тривога через загрозу російських БПЛА, - Поітряні сили

Автор: 

вибух (4439) Дніпро (3253)


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За те у Харкові спокій вже більше місяця, маю надію це не затишшя перед бурею.
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14.09.2023 02:52 Відповісти
Не каркай, чорт підслуховує.
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14.09.2023 05:48 Відповісти
В фігню різні не вірю, а ти каркай чи не каркай, кацапи кацапами і залишаться.
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14.09.2023 11:59 Відповісти
А дарма.
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14.09.2023 12:16 Відповісти
Що там дарма, ЗСУ пристреляла всі бази звідкіля вівся обстріл Харкова.
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14.09.2023 12:26 Відповісти
три вибухи після опівночі
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14.09.2023 04:55 Відповісти
 
 