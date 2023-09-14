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Новини Україна-НАТО
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Науседа сподівається, що у 2024 році НАТО дасть Україні "зелене світло"

науседа

Президент Литви Гітанас Науседа сподівається, що на самі НАТО у 2024 Литві та Польщі вдасться добитися "великого кроку вперед" щодо членства України в Альянсі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

"Тепер нам належить докласти максимум зусиль, і я дуже сподіваюся на співпрацю Республіки Польщі з тим, щоб на Вашингтонському саміті ми змогли допомогти зробити ще один крок уперед і, можливо, дати "зелене світло" членству України в НАТО", – зазначив Науседа.

Він додав, що ухвалений у Вільнюсі текст – це максимум того, чого його учасники змогли досягти. Він також висловив переконання, що політичні зобов'язання Європейського Союзу і НАТО щодо підтримки України достатні.

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Нагадаємо, за результатами липневого саміту НАТО у Вільнюсі Україна має стати членом НАТО після завершення війни та коли "усі умови будуть виконані", хоча про які конкретно умови йдеться не сказано. 

Україна (5862) членство в НАТО (1715) Науседа Гітанас (333)


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Топ коментарі
+2
а можно без зеленого? надоел этот зеленый.
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14.09.2023 15:28
+1
Так. Якщо виберуть їншого президента літом 2024 р.
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14.09.2023 15:27
+1
тобто Науседа вважає що в 2024 закінчиться корупція ?
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14.09.2023 15:34
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Так. Якщо виберуть їншого президента літом 2024 р.
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14.09.2023 15:27 Відповісти
який в тебе був логін до останньої деактивації?
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14.09.2023 15:48 Відповісти
а можно без зеленого? надоел этот зеленый.
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14.09.2023 15:28 Відповісти
олег попов. Помню, помню, тоже из цирка (как и президент). давно правда, но еще помню. Смешной был, безобидный, наверняка не воровал(тут уже не как президент). Правда кроме красного носа и клетчатой кепки и воровать-то было нечего, но это уже совсем другая история.
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14.09.2023 15:47 Відповісти
тобто Науседа вважає що в 2024 закінчиться корупція ?
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14.09.2023 15:34 Відповісти
Змінится президент !
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14.09.2023 15:35 Відповісти
здається мені що зеленого нам вже занадто....
якийсь другий колір придумайте
і цього хочуть аж 78%
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14.09.2023 15:42 Відповісти
Будем надеяться что "зелене світло" дадут всетаки при этом Президенте. Новому время на раскачку нужно и команду подобрать. А это время, которого у нас не так уж и много. Да и доверие партнеров завоевать, это тоже время.
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14.09.2023 15:45 Відповісти
Литва і Польща "рішалово" в НАТО???- світові кури сміються
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14.09.2023 16:36 Відповісти
 
 