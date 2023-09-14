Науседа сподівається, що у 2024 році НАТО дасть Україні "зелене світло"

Президент Литви Гітанас Науседа сподівається, що на самі НАТО у 2024 Литві та Польщі вдасться добитися "великого кроку вперед" щодо членства України в Альянсі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

"Тепер нам належить докласти максимум зусиль, і я дуже сподіваюся на співпрацю Республіки Польщі з тим, щоб на Вашингтонському саміті ми змогли допомогти зробити ще один крок уперед і, можливо, дати "зелене світло" членству України в НАТО", – зазначив Науседа.

Він додав, що ухвалений у Вільнюсі текст – це максимум того, чого його учасники змогли досягти. Він також висловив переконання, що політичні зобов'язання Європейського Союзу і НАТО щодо підтримки України достатні.

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Нагадаємо, за результатами липневого саміту НАТО у Вільнюсі Україна має стати членом НАТО після завершення війни та коли "усі умови будуть виконані", хоча про які конкретно умови йдеться не сказано.