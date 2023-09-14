Кулеба узгодив із бразильським колегою Вієйрою позиції перед сесією Генасамблеї ООН
Міністри закордонних справ України та Бразилії Дмитро Кулеба та Мауро Вієйра скоординували позиції перед майбутнім тижнем високого рівня Генеральної Асамблеї ООН.
Про це Кулеба написав у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Під час розмови ми з міністром закордонних справ Бразилії Мауро Вієйрою обговорили розвиток українсько-бразильських двосторонніх відносин. Ми також скоординували наші позиції перед майбутнім тижнем високого рівня Генеральної Асамблеї ООН", – зазначив Кулеба.
19 - 25 вересня у Нью-Йорку відбудеться тиждень високого рівня Генасамблеї ООН.
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МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
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Frenk Rex
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