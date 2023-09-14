УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10730 відвідувачів онлайн
Новини
672 5

Кулеба узгодив із бразильським колегою Вієйрою позиції перед сесією Генасамблеї ООН

генасамблея

Міністри закордонних справ України та Бразилії Дмитро Кулеба та Мауро Вієйра скоординували позиції перед майбутнім тижнем високого рівня Генеральної Асамблеї ООН.

Про це Кулеба написав у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ

"Під час розмови ми з міністром закордонних справ Бразилії Мауро Вієйрою обговорили розвиток українсько-бразильських двосторонніх відносин. Ми також скоординували наші позиції перед майбутнім тижнем високого рівня Генеральної Асамблеї ООН", – зазначив Кулеба.

19 - 25 вересня у Нью-Йорку відбудеться тиждень високого рівня Генасамблеї ООН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рішення про арешт Путіна, якщо він приїде до Бразилії, буде ухвалювати судова влада, а не уряд, - президент країни Лула да Сілва

Бразилія (278) Кулеба Дмитро (3604) Міжнародний суд ООН (166)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
З бразильськими друзями куйла можна скоординувати лише шкоду для України і її народу .Плять ,координатори -зрадники
показати весь коментар
14.09.2023 20:40 Відповісти
а лула-де-Іzаура,у курсі??,,),
показати весь коментар
14.09.2023 20:41 Відповісти
А накуя нужен тот оон с его высоким уровнем, нах...
показати весь коментар
14.09.2023 20:41 Відповісти
Теж вірно,),
показати весь коментар
14.09.2023 20:42 Відповісти
Якщо зважати на останні "досягнення" дєрьмака (може хтось ще вірить у незалежність Кулєби?) у зовнішніх відносинах (Ізраїль, Китай, Індія і т.д.), то такі заяви нашого МЗС викликають далеко не позитивні емоції!
показати весь коментар
14.09.2023 20:57 Відповісти
 
 