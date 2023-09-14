Велика Британія, Німеччина та Франція продовжать санкції проти Ірану

Представники Великої Британії, Франції та Німеччини в четвер домовились інкорпорувати низку санкцій ООН проти Ірану в національне законодавство, що дозволить зберегти їх після жовтня, коли вони будуть автоматично зняті.

Про це йдеться у спільній заяві МЗС трьох країн, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"У якості прямої відповіді на постійні та масові порушення Іраном з 2019 року його зобов’язань щодо JCPoA уряди Німеччини, Франції та Великої Британії мають намір продовжувати проти Ірану заходи, пов’язані з розповсюдженням ядерної зброї, а також санкції щодо зброї та засобів доставки (ракет) і після "Перехідного дня" 18 жовтня", - йдеться у заяві, автори якої повідомили про це координатора JCPoA.

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Це рішення повністю відповідає Плану дій підкреслюється у заяві.

Підписанти зазначають, що шукали шляхи розв'язати проблему за допомогою механізму вирішення суперечок у рамках JCPoA, який запустили в січні 2020 року. Втім, Тегеран двічі відхиляв можливість повернутися до Плану та продовжував розширювати свою ядерну програму за межі обмежень, передбачених JCPoA без достовірного обґрунтування. Запаси збагаченого урану наразі більш ніж у вісімнадцять разів перевищують кількість, дозволену згідно з JCPoA, зазначається у заяві.

В заяві водночас підкреслюється готовність розв'язати проблему дипломатичними шляхами та скасувати рішення, якщо Іран повністю виконає свої зобов’язання за JCPoA.

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14 липня 2015 року P5+1 (Китай, Франція, Німеччина, Росія, Велика Британія та Сполучені Штати), Європейський Союз (ЄС) та Іран досягли Спільного комплексного плану дій (JCPOA), щоб гарантувати, що ядерна програма Ірану буде виключно мирною. 18 жовтня 2015 року відзначався День прийняття JCPOA, дата, коли JCPOA набув чинності, і учасники почали вживати заходів, необхідних для виконання зобов’язань. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердило, що Іран виконав свої ключові заходи, пов’язані з ядерною сферою, описані в Плані. У результаті перевіреного виконання Іраном своїх ядерних зобов’язань Сполучені Штати та ЄС скасували пов’язані з Іраном ядерні санкції. Рада Безпеки ООН схвалила відповідну резолюцію 20 липня 2015 року. 31 липня Рада ЄС прийняла правові акти, що переводять перше з цих положень у право ЄС. Було вирішено, що через 8 років після Дня імплементації або після звіту МАГАТЕ, що весь ядерний матеріал в Ірані залишається в мирній діяльності, санкції, пов’язані з розповсюдженням зніме ЄС.