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Знищено 14 із 15 ворожих "Шахедів", - Повітряні сили
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Уночі 23 вересня 2023 року російські окупанти атакували Україну 15-ма ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" із південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ. - РФ).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил.
Як зазначається, напрямок удару - Запоріжжя, Дніпропетровщина.
"Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 14 "Шахедів", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що над Дніпропетровщиною збито 12 "Шахедів", уламками пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури у Дніпрі.
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Будь ласка, зачекайте...
поки не покинуть нашу територію 😠
А ви кажете шахеди, ракети, війна...
Бог у поміч, рідненькі