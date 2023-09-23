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Знищено 14 із 15 ворожих "Шахедів", - Повітряні сили

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

шахед,шахеди

Уночі 23 вересня 2023 року російські окупанти атакували Україну 15-ма ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" із південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ. - РФ).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил.

Як зазначається, напрямок удару - Запоріжжя, Дніпропетровщина.

"Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 14 "Шахедів", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти двічі за день атакували дронами-камікадзе Нікополь

Раніше повідомлялося, що над Дніпропетровщиною збито 12 "Шахедів", уламками пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури у Дніпрі.

Автор: Ірина Дашківська
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Красньчики
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23.09.2023 08:45 Відповісти
🔥🔥🔥палають окупанти на нашій землі і будуть палати ,
поки не покинуть нашу територію 😠
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23.09.2023 08:53 Відповісти
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23.09.2023 09:32 Відповісти
ОПа вважає що українці живуть комфортно .
А ви кажете шахеди, ракети, війна...
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23.09.2023 09:33 Відповісти
зелені ідіоти не перестають дивувати своїм кретинізмом
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23.09.2023 10:43 Відповісти
Героям слава!!!
Бог у поміч, рідненькі
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23.09.2023 10:14 Відповісти
 
 