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Болгарія купить у США 183 бронемашини Stryker

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

stryker

Уряд Болгарії ухвалив рішення закупити 183 американські бойові машини Stryker для модернізації сухопутних військ країни та приведення їх у відповідність до стандартів НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Associated Press.

В уряді Болгарії пояснили, що мета проєкту полягає в тому, щоб країна досягла оперативної сумісності з союзниками по НАТО, а також набула можливостей і підтримки для захисту країни самостйно, в рамках спільних операцій і в системі колективної оборони, а також для участі в операціях союзників за межами території країни.

Рішення про придбання бронемашин Stryker було ухвалено після схвалення Державним департаментом США продажу Болгарії 183 автомобілів та відповідного обладнання на суму 1,5 мільярда доларів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Болгарії збудують нову базу НАТО

Автор: Ірина Дашківська
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В городе Гуково Ростовской области вернувшийся с войны «вагнеровец» напился со своим другом, а затем изнасиловал его.

Русские герои возвращаются домой. 💪
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23.09.2023 08:46 Відповісти
Другу понравилось?
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23.09.2023 08:54 Відповісти
В Севастополі знову приліт
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23.09.2023 08:49 Відповісти
Чом би й ні?
Впаривши ЗСУ більше сотні "***********" БТР60. Тим більше заплатить за цю техніку США.
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23.09.2023 09:15 Відповісти
в"зезедента" на час війни було набагато більше асвальтоукладчиків,як наданих Болгарією БТР60
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23.09.2023 09:37 Відповісти
8 миллионов долларов за штуку не дорого? В интернете БТР-80 94-го года стоит 40 тысяч долларов.
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23.09.2023 09:45 Відповісти
 
 