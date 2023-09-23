Ворог бив із артилерії по акваторії Очаківської громади

Ворог продовжує завдавати ударів по території Миколаївської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора, 22 вересня, о 16:02 ворог завдавав артилерійського обстрілу по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

У м. Миколаїв, Баштанському, Первомайському та Вознесенському районах день та ніч минули відносно спокійно.

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