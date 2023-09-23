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Ворог бив із артилерії по акваторії Очаківської громади
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Ворог продовжує завдавати ударів по території Миколаївської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
"Вчора, 22 вересня, о 16:02 ворог завдавав артилерійського обстрілу по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.
У м. Миколаїв, Баштанському, Первомайському та Вознесенському районах день та ніч минули відносно спокійно.
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XrinVam nazystrich
показати весь коментар23.09.2023 09:53 Відповісти Мені подобається 0
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