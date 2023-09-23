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Миколаївська область (1846) обстріл (21421)

Ворог бив із артилерії по акваторії Очаківської громади

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

очаків

Ворог продовжує завдавати ударів по території Миколаївської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора, 22 вересня, о 16:02 ворог завдавав артилерійського обстрілу по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

У м. Миколаїв, Баштанському, Первомайському та Вознесенському районах день та ніч минули відносно спокійно.

Також читайте: Рашисти обстріляли Очаківську та Куцурубську громади на Миколаївщині

Автор: Ірина Дашківська
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Знов уху варять?
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23.09.2023 09:53 Відповісти
 
 