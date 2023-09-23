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Ми зацікавлені у приході канадського бізнесу в Україну, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Економіка

канада

Україна зацікавлена у приході в Україну канадського бізнесу.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми зацікавлені у приході в Україну канадського бізнесу, зацікавлені у відновленні України - це те, чого ми сьогодні потребуємо. Вчора в Торонто з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо провели зустріч із представниками канадського бізнесу. Обговорили перспективи інвестування в Україну та передумови для того, щоб розпочати цей процес іще до завершення війни", - зазначив глава держави. 

Читайте також: Країни, які не засудили війну проти України, втратили $180 млрд інвестицій, - Bloomberg

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+12
Шукає чергових лохів)))
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23.09.2023 10:16
+9
залишилася дрідниця - щоб канадський бізнес захотів познайомитися з нашими чиновниками
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23.09.2023 10:20
+6
Інвестняні вас чекають!!!
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23.09.2023 10:26
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Шукає чергових лохів)))
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23.09.2023 10:16 Відповісти
БІЗНЕС НЯНІ ВСЕ ПОРІШАЮТЬ ...
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23.09.2023 10:53 Відповісти
Ага, Канадійці за 5 хвилин Зє-жабі розкажуть хто лох.
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23.09.2023 11:41 Відповісти
Спостерігатимеш з Лук'янівки.
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23.09.2023 10:19 Відповісти
залишилася дрідниця - щоб канадський бізнес захотів познайомитися з нашими чиновниками
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23.09.2023 10:20 Відповісти
навіть Швець казав шо Байрактар, компанія, захотіла тут завод збудувати, так їм сказали пару років чекати, або ...... мані-мані, вони звернулись до Ердогана і вже не треба мані-мані.
ну, якось так, просто не повірю шоб про ТАКЕ Зеля не знала. Так шо - так, шукає лохів. Шкода шо зі Спартс не зустрівся - був би як мінімум морально опущений, вона то знає про єрмачню все. Навіть у Бутусова з нею інтерв.ю є до речі. Грамотна, освічена, протрампівська, ненавидить расизм і н*грів
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23.09.2023 10:33 Відповісти
Ну да,только она и вы знаете об Ермаке всё)))
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23.09.2023 11:13 Відповісти
а че тут знать надо?
больше чем ужё
извёстно то?
че там за братка Ермаковского, видео было - продавал должность - сидит, не?
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23.09.2023 11:21 Відповісти
Конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц, известная скандалом с обвинениями главы Офиса президента Андрея Ермака в связях с Россией, проголосовала против выделения Украине дополнительных $12,3 млрд от США.
Свое решение конгрессвумен не объяснила.
01 марта 2022 г.

Уж не эта ли Спартс?
Кстати, что-то её не слышно.Может девочке указали на то,что глупая инициатива наказуема?
Тоже самое могу написать по брату Ермака,пропал мальчонка.
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23.09.2023 11:49 Відповісти
считаешь ли ты что Ермак во главе страны = денег нет но вы воюй.ТЕ?
м?
так что именно она не так сказала и\или сделала?
лалала? Подоляк, перелогинТЕсЪ
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23.09.2023 11:53 Відповісти
А что она сделала так, её в оп не захотели принимать,как возможно частное лицо продвигающее свои интересы ,так она поехала в Днепр сплетни собирать.
Итоги её вояжа,В.Спартс не видно и не слышно,Ермак на месте,Корбан хрен зна где, Филатова успокоили.
Если уж в США не видят причин для снятия Ермака,то нам то зачем играть в конспирологию.
Неужели Ермак хуже вечно смеющегося адвоката?
Нас связывает с ОП только сми,а это далеко не идеальный источник информации.
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23.09.2023 12:12 Відповісти
ёе вояж думаю нё прёдполагал шо все настолько (тут слово нё парламёнскоё)
на, думай.тЁ

\\\\\\\\\

И тут надо понимать еще один момент, без которого картинка не сложится. В странах с традиционными демократическими устоями, принято относиться к легитимно избранному президенту любой страны, уже не как к личности, а как к фигуре, которая законным образом представляет свой народ и свою страну. При этом, оставляются за скобками все «подвиги» персонажа, который стал президентом, поскольку через него транслируется отношение к самому народу.

То есть, там исповедуют принцип, что любой человек, под тяжестью ответственности за судьбу своего народа и своей земли, безусловно изменится и уже не будет таким, каким был до того. Другое дело, в какую сторону пойдут эти изменения, но что они будут - известно всем. Еще Черчилль говорил о том, что только глупец никогда не меняет своих взглядов. Правда, в других высказываниях он уточнял, что базовые вещи все равно остаются неизменными, но именно взгляды - меняются.

Так и Запад решил подвести черту под его прошлым и всеми силами стал показывать ему направление, в котором следует меняться для того, чтобы стать одним из тех, кого в мире называют лидерами коллективного Запада. По очереди это делали и даже сейчас продолжают делать Макрон, Шольц, Дуда, Науседа, сам президент Байден, но как видно, процесс идет крайне тяжело даже при том, что все происходит не в спокойной ситуации, а во время жесточайшей войны, когда президент воюющей страны просто обязан засунуть куда подальше свое личное и действовать в интересах собственной страны так, чтобы добиться ее победы.
\\\\\
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23.09.2023 12:35 Відповісти
В загальних рисах, мабуть, вже знайомі, тому і не поспішають
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23.09.2023 11:18 Відповісти
Помощник сивковича уже потирает свои потные ладошки и готов начать обилечивать богатых канадских лохов.
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23.09.2023 10:24 Відповісти
Інвестняні вас чекають!!!
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23.09.2023 10:26 Відповісти
Інвестняні з Борделю-95.
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23.09.2023 10:48 Відповісти
Одного канадського бізнесмена навіть вже роздягли.
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23.09.2023 10:50 Відповісти
Будувати якісь плани на майбутнє,коли ти не знаєш,що буде з тобою сьогодні до вечора-це якесь безглуздя.Деякі "говорячі голови" пророкують цю війну ще на декілька років,з абсолютно туманними перспективами для обох сторін.Хто на Заході,знаходячись в притомному стані,буде сюди інвестувати?"Розпочати процес до завершення війни".Або вже відомий фінал цієї бійні,про що пересічна більшість не знає,або дуже треба "інвестиції".
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23.09.2023 10:28 Відповісти
угу, особливо прикольно коли віруни "пророкують". Як от Соскін - висрав - Вайна на 10 лєт!!!!!1111

правда якщо завтра Пуйло - Всьо, то Єрмак зразу встановить мир.
реально "бісить" оце "вангування" ідіотів.
а інвестувати будуть - чому ні? Втрати бабла мона буде землею взяти.... я прямо Соскіна наслухався - ротшильди, імперіалісти, святі духи і т.д.
хоча, може й так, Зелі взагалі побоку на НЕ ЙОГО країну. він може й завербований......
"може"
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23.09.2023 10:37 Відповісти
Рецепт від Бальцеровича.

It was in Poland, under the determined supervision of Leszek Balcerowicz (first as finance minister, later as head of the country's central bank), that the 'big bang' approach was applied earliest and with the greatest consistency. Obviously, Bal­cerowicz argued, his country-insolvent in all but name-could not recover with­out international aid. But that aid would not be forthcoming unless Poland put in place credible structures of the kind that would reassure Western bankers and lend­ing agencies. It was not the International Monetary Fund that was forcing harsh measures on Poland; rather, by anticipating IMF strictures, Poland would merit and receive the help it needed. And the only way to do this was fast, during the post-Communist honeymoon and before people realized how painful the process would be.
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23.09.2023 10:35 Відповісти
О!!!
Той бінесмен, в якого віджали соняшну електростанцію, якраз з Канади був.
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23.09.2023 10:48 Відповісти
Канадський інвестор згорнув свої інвестиції в Україні


Так закінчилася історія протистояння канадської енергетичної компанії TIU та Нікопольського заводу феросплавів.

Іще недавно тут була сонячна електростанція, що забезпечувала Нікополь - місто на Дніпропетровщині - світлом і теплом. Сьогодні тут - пустка. Канадська компанія TIU, яка 3 роки тому збудувала цей об'єкт «зеленої» енергетики, вирішила демонтувати обладнання і залишити місто.

https://www.radiosvoboda.org/a/kanadskyy-investor-z-hornuv-svoyi-investytsiyi-v-********/31629341.html
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23.09.2023 10:56 Відповісти
А там що, дураки живуть.
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23.09.2023 11:03 Відповісти
Ніт.
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23.09.2023 11:44 Відповісти
Совсем больной.
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23.09.2023 11:07 Відповісти
Канадія не прийде сюди допоки у твоїй ОПі сидітимуть крадуни на кшталт Куртєва.
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23.09.2023 11:19 Відповісти
Ще цих людей ви не розводили,да вован?
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23.09.2023 11:19 Відповісти
А шо,вам мало одного кинутого канадского бизнесмена? Канада уже знает о вашей надёжности,как бизнес- партнеров,да и вообще,как страны....
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23.09.2023 11:27 Відповісти
Ох, Вова... ти навіть не уявляєш собі, хто такі канадійці.) Іх на@бати набагато складніше, ніж ти думаєш. Не зєрмачній шоблі - це точно. Воні може і спокійніші за американців, але, навіть, більш розважливі та скрупульозні. Зливай воду, Вован.
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23.09.2023 11:38 Відповісти
При скаргах іноземних інвесторів Зеля завжди підтримував українських хабарників та олігархів. Навіть в цієї суперечці з поляками, він підтримав українських олігархів.
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23.09.2023 12:57 Відповісти
Шапіто...
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23.09.2023 13:21 Відповісти
"ззедент" і його корумпована шарага в Україні є як опудало,котрого інвестори бояться, як антихрист ладану.Спаси Боже і захисти
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23.09.2023 13:31 Відповісти
что делают москали в канадском НХЛ?
зарабатывают бабки и финансируют войну.
вот вам и весь бизнес
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23.09.2023 13:43 Відповісти
Знову брехня. Ніколи жоден уряд України не був зацікавлений і лише вимагав відкати від великих, прозорих інвесторів. А присутність саме бізнесу і капіталу спонукала б Захід захищати свої інвестиції проти агресорів. З Канади бізнес в основному іде через діаспорське кумівство, вони тут постійно щось труть, а прибутки і тіньове бабло з корупції дуже добре інвестуються в Канаді бо тут « тихо все» і ніхто їх не чіпає.
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23.09.2023 15:49 Відповісти
 
 