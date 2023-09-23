Ми зацікавлені у приході канадського бізнесу в Україну, - Зеленський
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Україна зацікавлена у приході в Україну канадського бізнесу.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми зацікавлені у приході в Україну канадського бізнесу, зацікавлені у відновленні України - це те, чого ми сьогодні потребуємо. Вчора в Торонто з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо провели зустріч із представниками канадського бізнесу. Обговорили перспективи інвестування в Україну та передумови для того, щоб розпочати цей процес іще до завершення війни", - зазначив глава держави.
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+12 Nihilist Toxicus
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Будь ласка, зачекайте...
ну, якось так, просто не повірю шоб про ТАКЕ Зеля не знала. Так шо - так, шукає лохів. Шкода шо зі Спартс не зустрівся - був би як мінімум морально опущений, вона то знає про єрмачню все. Навіть у Бутусова з нею інтерв.ю є до речі. Грамотна, освічена, протрампівська, ненавидить расизм і н*грів
больше чем ужё
извёстно то?
че там за братка Ермаковского, видео было - продавал должность - сидит, не?
Свое решение конгрессвумен не объяснила.
01 марта 2022 г.
Уж не эта ли Спартс?
Кстати, что-то её не слышно.Может девочке указали на то,что глупая инициатива наказуема?
Тоже самое могу написать по брату Ермака,пропал мальчонка.
м?
так что именно она не так сказала и\или сделала?
лалала? Подоляк, перелогинТЕсЪ
Итоги её вояжа,В.Спартс не видно и не слышно,Ермак на месте,Корбан хрен зна где, Филатова успокоили.
Если уж в США не видят причин для снятия Ермака,то нам то зачем играть в конспирологию.
Неужели Ермак хуже вечно смеющегося адвоката?
Нас связывает с ОП только сми,а это далеко не идеальный источник информации.
на, думай.тЁ
\\\\\\\\\
И тут надо понимать еще один момент, без которого картинка не сложится. В странах с традиционными демократическими устоями, принято относиться к легитимно избранному президенту любой страны, уже не как к личности, а как к фигуре, которая законным образом представляет свой народ и свою страну. При этом, оставляются за скобками все «подвиги» персонажа, который стал президентом, поскольку через него транслируется отношение к самому народу.
То есть, там исповедуют принцип, что любой человек, под тяжестью ответственности за судьбу своего народа и своей земли, безусловно изменится и уже не будет таким, каким был до того. Другое дело, в какую сторону пойдут эти изменения, но что они будут - известно всем. Еще Черчилль говорил о том, что только глупец никогда не меняет своих взглядов. Правда, в других высказываниях он уточнял, что базовые вещи все равно остаются неизменными, но именно взгляды - меняются.
Так и Запад решил подвести черту под его прошлым и всеми силами стал показывать ему направление, в котором следует меняться для того, чтобы стать одним из тех, кого в мире называют лидерами коллективного Запада. По очереди это делали и даже сейчас продолжают делать Макрон, Шольц, Дуда, Науседа, сам президент Байден, но как видно, процесс идет крайне тяжело даже при том, что все происходит не в спокойной ситуации, а во время жесточайшей войны, когда президент воюющей страны просто обязан засунуть куда подальше свое личное и действовать в интересах собственной страны так, чтобы добиться ее победы.
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правда якщо завтра Пуйло - Всьо, то Єрмак зразу встановить мир.
реально "бісить" оце "вангування" ідіотів.
а інвестувати будуть - чому ні? Втрати бабла мона буде землею взяти.... я прямо Соскіна наслухався - ротшильди, імперіалісти, святі духи і т.д.
хоча, може й так, Зелі взагалі побоку на НЕ ЙОГО країну. він може й завербований......
"може"
It was in Poland, under the determined supervision of Leszek Balcerowicz (first as finance minister, later as head of the country's central bank), that the 'big bang' approach was applied earliest and with the greatest consistency. Obviously, Balcerowicz argued, his country-insolvent in all but name-could not recover without international aid. But that aid would not be forthcoming unless Poland put in place credible structures of the kind that would reassure Western bankers and lending agencies. It was not the International Monetary Fund that was forcing harsh measures on Poland; rather, by anticipating IMF strictures, Poland would merit and receive the help it needed. And the only way to do this was fast, during the post-Communist honeymoon and before people realized how painful the process would be.
Той бінесмен, в якого віджали соняшну електростанцію, якраз з Канади був.
Так закінчилася історія протистояння канадської енергетичної компанії TIU та Нікопольського заводу феросплавів.
Іще недавно тут була сонячна електростанція, що забезпечувала Нікополь - місто на Дніпропетровщині - світлом і теплом. Сьогодні тут - пустка. Канадська компанія TIU, яка 3 роки тому збудувала цей об'єкт «зеленої» енергетики, вирішила демонтувати обладнання і залишити місто.
https://www.radiosvoboda.org/a/kanadskyy-investor-z-hornuv-svoyi-investytsiyi-v-********/31629341.html
зарабатывают бабки и финансируют войну.
вот вам и весь бизнес