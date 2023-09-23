Ми зацікавлені у приході канадського бізнесу в Україну, - Зеленський

Україна зацікавлена у приході в Україну канадського бізнесу.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми зацікавлені у приході в Україну канадського бізнесу, зацікавлені у відновленні України - це те, чого ми сьогодні потребуємо. Вчора в Торонто з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо провели зустріч із представниками канадського бізнесу. Обговорили перспективи інвестування в Україну та передумови для того, щоб розпочати цей процес іще до завершення війни", - зазначив глава держави.

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