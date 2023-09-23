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Австралія (260) ООН (2769)

Австралія підтримує обмеження права вето Росії у Радбезі ООН

Новини Цензор.НЕТ Політика України

оон,радбез

Австралія підтримала вимогу президента України Володимира Зеленського позбавити Росію права вето в Раді безпеки ООН. Також країна закликала до подальших реформ органу.

Про це заявила глава МЗС Австралії Пенні Вонг у своїй промові на Генеральній асамблеї ООН, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

"Ми повинні вимагати більшого від постійних членів, включаючи обмеження на використання права вето. Росія щодня насміхається над ООН, продовжуючи своє незаконне та аморальне вторгнення в Україну", - заявила вона.

Вонг запропонувала забезпечити більше постійних і непостійних представництв для Африки, Латинської Америки та Азії, включаючи постійні місця для Індії та Японії. За її словами, Австралія претендує на місце в Раді безпеки на 2029-2030 роки.

Вонг наголосила, що напруженість у Південно-Китайському морі і подальша розробка Північною Кореєю ядерної зброї ядерної зброї КНДР є серед проблем, які викликають "найбільш конфронтаційні обставини за десятиліття" і вимагають більшої відданості запобіганню конфліктам.

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"Коротко кажучи, військова міць розширюється, але заходи щодо стримування військового конфлікту - ні, і існує небагато конкретних механізмів для його запобігання", - сказала вона.

Автор: Ірина Дашківська
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Очень карашо.
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23.09.2023 11:18 Відповісти
Мне всегда нравилась Австралия. И Канада.
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23.09.2023 11:19 Відповісти
По великому рахунку яке може бути право у агресора -- окрім права на *********
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23.09.2023 11:20 Відповісти
Так а що заважає ООН впровадити просту процедуру подолання вето, як у парламентах різних країн? От у нас в Раді 2/3 голосів - і вето президента долається. У Конгресі США - так само (тільки там треба 2/3 голосів у обох палатах).
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23.09.2023 11:24 Відповісти
Московія протИзаконно перебуває у складі РадБезу ООН, на місці СРСРу, після його ЗНИКНЕННЯ!!
Жодного законодавчого ДОКУМЕНТУ не існує!! Самозванці, як і бульбофюлєр!! Гнати їх з відти, мокрими ганчірками!
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23.09.2023 12:44 Відповісти
Китай, в принципі, також незаконно, до початку 70-х у Радбезі був Тайвань, адже саме туди втікла законна влада Китаю після комуняцького заколоту...
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23.09.2023 14:08 Відповісти
 
 