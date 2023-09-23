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Байден вказав Зеленському на необхідність незалежної боротьби з корупцією в Україні
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент США Джо Байден під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським наголосив на необхідності незалежної боротьби з корупцією та важливості сильних, політично незалежних антикорупційних інституцій.
Про це йдеться у пресрелізі, опублікованому Білим домом за результатами зустрічі двох лідерів, інформує Цензор.НЕТ.
"Президент Зеленський поділився планами щодо боротьби з корупцією в Україні. Президент Байден наголосив на важливості сильних, політично незалежних антикорупційних інституцій, зокрема Національного антикорупційного бюро України, Спеціальної антикорупційної прокуратури та Вищого антикорупційного суду", - сказано у документі.
Топ коментарі
+45 Mykola Trofimenko 644016fc
показати весь коментар23.09.2023 11:38
+36 alex petrivskiy
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+36 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар23.09.2023 11:41
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Будь ласка, зачекайте...
В неті пишуть, що ЗЕ вже має $596 мільйонів, і можна здогадатися що, якщо минулий міністр оборони Резніков зараз на яхті, то кожна персона, під брендом зеленої політичної сили, займає посаду, максимально краде, і певний не малий відсоток віддає своєму політичному куратору "наверх", і, звичайно на вершині цієї структури (мафії) для пограбунку України стоїть ЗЕ! - в інше щось не віриться....
Ніколи не буде "зараз це неначасі", "от закінчиться війна, тоді будемо займатися внутрішніми проблемами".
І ще питання: треба щоб розсекретили Оманські домовленості ЗЕ з агентами ФСБ, бо ця структура спеціалізується на витончених пограбунках, наприклад: розкрадати допомогу заходу з країни жертви агресії.
.... що може запропонувати злодій про свою затримку ?
подразумеваем Беня
Мы говорим Беня
подразумеваем Боневтик.
На тему Владимира Маяковского.
а на ЯХТУ зі своєю коханкою І помахав нам ручкою 😠
А згодом поіде послом до Великобританіі🙁
не переплутайте.
казнокради в Україні само собою є, але навряд чи вони вкрали ШІСТЬ МІЛЬЯРДІВ ДОЛАРІВ за останні півтори роки....
Хлопчики!
Ви хочете допитати про те, як здали Південь, ЗАЛУЖНОГО?!! Серйозно?!!
А погано вам не стане?!"
ничего не поможет. только внешнее управление...
или приглашать варягов на работу вместо наших скотов. пример мадьяры и британская таможенная служба, которую они пригласили в конце 90х
И во главе ОП поставил вора Ермака
стрежуть 😠