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Байден (2338) Зеленський (17537) корупція (4055)

Байден вказав Зеленському на необхідність незалежної боротьби з корупцією в Україні

Новини Цензор.НЕТ Політика України

байден,зеленський

Президент США Джо Байден під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським наголосив на необхідності незалежної боротьби з корупцією та важливості сильних, політично незалежних антикорупційних інституцій.

Про це йдеться у пресрелізі, опублікованому Білим домом за результатами зустрічі двох лідерів, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент Зеленський поділився планами щодо боротьби з корупцією в Україні. Президент Байден наголосив на важливості сильних, політично незалежних антикорупційних інституцій, зокрема Національного антикорупційного бюро України, Спеціальної антикорупційної прокуратури та Вищого антикорупційного суду", - сказано у документі. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українці продемонстрували величезну хоробрість, вони надихають світ, - Байден

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+45
Йому скільки не вказуй (навіть відкрито) - все одно не зрозуміє.
А звільнити дєрмаків, татарових і т.д. не може, бо купа компромату на нього, а тікати у ростов вже не варіант
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23.09.2023 11:38
+36
У Зеленского глисты завелись?
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23.09.2023 11:40
+36
ЗСУ прорвали оборону росіян у Вербовому - Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Тарнавський
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23.09.2023 11:41
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казати Байден про корупцію то казав, але, Зеля все одно що радіо слухав!!!!
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23.09.2023 12:40 Відповісти
Може запросити американців. Хай шукають наших крадіїв.
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23.09.2023 12:40 Відповісти
Это уже не первый такой «месседж» Байдена, который никак не может докатится до ушей президента. Первый такой был при Порошке, когда Байден выступая в Верховной Раде вывалил американскую оценку коррупции в Украине, назвав нашу страну одной из самых коррумпированных в мире. Порошок утерся - как калиброванный еврей , и продолжал воровать. Зеленский «обещал» положить конец этому «безобразию» - его конец до сих пор в руках Ленки и он никак не может его освободить, чтобы «положить» его на коррупцию. Свое бездействие - а это выгодно исключительно президенту и ОП - эти попугаи замазывают ******** об «отсутствии коррупции в Украине», вешая эту лапшу на уши Западу, когда вся власть пронизана и сидит на игле этого безобразия. Эти ****** не верят, что Запад может обрезать помощь и послать нахрен Украину с ее коррупцией и войной. Дождутся, патриоты
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23.09.2023 12:43 Відповісти
Текст хороший, правильный. Только не уверен, что конец Зеленского в руках у Ленки. Обрезание или брит-милу никто не отменял.
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23.09.2023 14:03 Відповісти
Можна про цю подію якось детальніше?
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24.09.2023 21:02 Відповісти
І президент, і всі члени політичної партії яка прийшла до влади майже зовсім по закону не відповідають за результати своєї діяльності. Мало того, вже існуючі закони послаблюють чи відміняють щоб уникнути покарання за протизаконне збагачення.
В неті пишуть, що ЗЕ вже має $596 мільйонів, і можна здогадатися що, якщо минулий міністр оборони Резніков зараз на яхті, то кожна персона, під брендом зеленої політичної сили, займає посаду, максимально краде, і певний не малий відсоток віддає своєму політичному куратору "наверх", і, звичайно на вершині цієї структури (мафії) для пограбунку України стоїть ЗЕ! - в інше щось не віриться....
Ніколи не буде "зараз це неначасі", "от закінчиться війна, тоді будемо займатися внутрішніми проблемами".
І ще питання: треба щоб розсекретили Оманські домовленості ЗЕ з агентами ФСБ, бо ця структура спеціалізується на витончених пограбунках, наприклад: розкрадати допомогу заходу з країни жертви агресії.
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23.09.2023 12:50 Відповісти
Што?
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23.09.2023 13:02 Відповісти
"Президент Зеленський поділився планами щодо боротьби з корупцією в Україні. "
.... що може запропонувати злодій про свою затримку ?
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23.09.2023 13:03 Відповісти
"Мы говорим Боневтик
подразумеваем Беня
Мы говорим Беня
подразумеваем Боневтик.
На тему Владимира Маяковского.
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24.09.2023 13:05 Відповісти
Шо так и сказал:"Пиз@ёныш,будешь дальше только воровать,потыкаю тебя мордой в гафно"?
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23.09.2023 13:08 Відповісти
Это как об стенку горохом.
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23.09.2023 13:20 Відповісти
А як саме виконуються "плани президента Зеленського по боротьбі з корупцією" можна впевнитися на прикладі міністра Рєзнікова та його шобли.
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23.09.2023 13:28 Відповісти
Міністр Резніков після відставки СІВ ...... не в буцегарню ,
а на ЯХТУ зі своєю коханкою І помахав нам ручкою 😠
А згодом поіде послом до Великобританіі🙁
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24.09.2023 08:45 Відповісти
пентагон бідена недорахувався ШЕСТИ МІЛЬЯРДІВ ДОЛАРІВ військової допомоги Україні, але корупція все ще в Україні!

не переплутайте.

казнокради в Україні само собою є, але навряд чи вони вкрали ШІСТЬ МІЛЬЯРДІВ ДОЛАРІВ за останні півтори роки....
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23.09.2023 13:49 Відповісти
Они этого не видят в Украине. Там как слепые котята валят за левых дерьмократов. И то что пациент белого дома Бидон и есть №1 корупционер мои дорогие украинцы и слышать не хотят.
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23.09.2023 14:23 Відповісти
два дебіла оце сила, в спам тварини.
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24.09.2023 07:49 Відповісти
а ну скажи, ты жид?)
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24.09.2023 19:55 Відповісти
Вони ( зелені) вкрали більше 😠
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24.09.2023 08:46 Відповісти
То що сказати хотів, недолуге?
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23.09.2023 14:54 Відповісти
A що незрозумілого. Tи мізки хоч іноді вмикай. Hедолугa....
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23.09.2023 17:42 Відповісти
Уже весь мир говорит Зеленскому, чтобы тот в условиях войны перестал так много и цинично воровать. А Вова в ответ делает тупое и непонимающее лицо.
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23.09.2023 13:52 Відповісти
І що?
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23.09.2023 14:52 Відповісти
"For the big guy"…
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23.09.2023 15:31 Відповісти
ЗЕбобіка ткнули носом у сциклиння.... до царювався уйо@@к..
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23.09.2023 14:01 Відповісти
Байден вказав бджолі на необхідність боротьби з медом...
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23.09.2023 14:02 Відповісти
На бджолу він не схожий, швидше на вініпуха обжору.
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23.09.2023 21:32 Відповісти
А Васька слушеєт, да єст...
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23.09.2023 15:36 Відповісти
"Татаров, потрапивши на шпальти Reuters у статті про себе під заголовком "Помічників Зеленського звинувачують в очолювання корупції", намагається збити інформаційну хвилю, перемкнувши увагу на звинувачення військових у здачі Півдня.

Хлопчики!

Ви хочете допитати про те, як здали Південь, ЗАЛУЖНОГО?!! Серйозно?!!

А погано вам не стане?!"

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23.09.2023 15:45 Відповісти
Залужному давно говорять, щоб дав копняка під зад всій цій шоблі Бєні Бородатого і в першу чергу Боневтіку- не слухає А закінчиться тим, що банда Бєні Бородатого дасть копняка Залужному. Заодно зробить його цапом-відбувайлом за здачу Півдня України. В політиці- як в вестерні про Дикий Захід: виживає той , хто стріляє першим.
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24.09.2023 13:13 Відповісти
а може на сотий раз зрозуміє. Все залежить від освіти
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23.09.2023 16:12 Відповісти
Зеля у відповідь поділився своїми планами, як перебудувати США, НАТО та ООН.
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23.09.2023 16:40 Відповісти

ничего не поможет. только внешнее управление...
или приглашать варягов на работу вместо наших скотов. пример мадьяры и британская таможенная служба, которую они пригласили в конце 90х
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23.09.2023 16:42 Відповісти
Чому, пуля в голову гарно лікує від рашизму і пофігізму на вищих щаблях влади.
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23.09.2023 22:36 Відповісти
Волшебный пендель для осла!
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23.09.2023 20:38 Відповісти
Якщо коротко: не буде виборів і боротьби з корумпованим оточенням - не буде наступальних озброєнь!
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23.09.2023 21:15 Відповісти
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23.09.2023 22:34 Відповісти
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23.09.2023 22:37 Відповісти
Уверен не одному мне интересен вопрос шо и Америка и Европа не видят шо этот ЗЕ играет роль патриота Украины.
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24.09.2023 10:11 Відповісти
Твоя впевненість загальмована, на Зе клоуна у Заходу вже давно є досє на прокремлівську тему.
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24.09.2023 13:30 Відповісти
Зовнішнє управління антикуропційними службами ONLY. Іншого нема. Або в цьому багні довічно.
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24.09.2023 00:07 Відповісти
Зеленский сам вор.

И во главе ОП поставил вора Ермака
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24.09.2023 05:08 Відповісти
Брат Єрмака займається пошуком кадрів для ОП , а там і капусту
стрежуть 😠
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24.09.2023 09:02 Відповісти
Бідончик часом не хоче поговорити про свого вилупка Хантера і компанію Бурісма?
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24.09.2023 08:54 Відповісти
Это другое!💯
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24.09.2023 12:30 Відповісти
зелений шут явно загримить в Гаагу
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24.09.2023 12:28 Відповісти
Это вряд ли, Зеля молчать не будет и чистой душой всех отдаст, поэтому скорее всего будет передозировка.
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24.09.2023 12:31 Відповісти
Так шут нічого сказати н4 зможе. Він тупий до непристойсті
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24.09.2023 21:36 Відповісти
С-амое эффективное и результативное начало борьбы с коррупцией - роспуск парламента и письменное заявление Зеленского о снятии с себя полномочий президента.
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24.09.2023 15:57 Відповісти
А далі шо???
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24.09.2023 16:23 Відповісти
Воно прийшло, щоб країну оркам здати, а не з корупцією боротись!
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24.09.2023 20:37 Відповісти
Цікаво як назвати упороте узькоязичноє насєлєніє яке не може викинути язик ворога навіть під час війни??
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24.09.2023 23:33 Відповісти
Я їх мразями вважаю
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25.09.2023 03:32 Відповісти
Хоча в мене є Алінка яку я люблю
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25.09.2023 03:34 Відповісти
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