Байден вказав Зеленському на необхідність незалежної боротьби з корупцією в Україні

Президент США Джо Байден під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським наголосив на необхідності незалежної боротьби з корупцією та важливості сильних, політично незалежних антикорупційних інституцій.

Про це йдеться у пресрелізі, опублікованому Білим домом за результатами зустрічі двох лідерів, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент Зеленський поділився планами щодо боротьби з корупцією в Україні. Президент Байден наголосив на важливості сильних, політично незалежних антикорупційних інституцій, зокрема Національного антикорупційного бюро України, Спеціальної антикорупційної прокуратури та Вищого антикорупційного суду", - сказано у документі.

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