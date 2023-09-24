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Минулої доби окупанти завдали ударів по 4 районах Харківської області

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харківщина

Протягом минулої доби ворог з реактивної та ствольної артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілював населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Куп’янського районів.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

У с. Котівка Чугуївського району зазнала поранення та була госпіталізована в стані середньої тяжкості жінка 67 років. У с. Юрченкове Чугуївського району внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ пошкоджено близько 10 приватних житлових будинків, зруйновано господарчі споруди, сталися пожежі.

У м. Вовчанськ Чугуївського району обстрілом пошкоджено 2 приватні житлові будинки, сталася пожежа.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти обстріляли 3 райони Харківщини, зруйновано будинки, пошкоджено об’єкт інфраструктури. ФОТОрепортаж

Автор: Марина Макєєва
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