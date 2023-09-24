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Новини За кордоном
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Білорусь (5972) Держприкордонслужба (4365) ПВК "Вагнер" (1477) Демченко Андрій (191)

У Білорусі залишилося близько тисячі бойовиків ПВК "Вагнер", - Держприкордонслужба

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

вагнер,білорусь,пвк,вагнерівці

За даними українських прикордонників, на території Білорусі станом на 24 вересня перебуває менше тисячі "вагнерівців".

Про це  в ефірі телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Як пам'ятаємо, їхня кількість коливалася в районі 6000, коли вони почали активно прибувати на територію Білорусі. За всім, що відбувається по той бік кордону і на території Білорусі, і на території Росії, пильно стежать підрозділи розвідки", - наголосив Демченко.

Він додав, що найманці не затрималися на території Білорусі. Це вигідна для України ситуація.

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Автор: Марина Макєєва
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Вагнер тает, Вагнер тает - на глазах...
Улетают в Сомали и просто - нах...
Белорусски заскучают, ведь их только замечали-
С музікантами в околичных кустах...
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24.09.2023 12:11 Відповісти
Жора- соло!
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24.09.2023 12:37 Відповісти
 
 