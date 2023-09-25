FPV-дрон від "Диких шершнів", придбаний на кошти спільноти Цензор.НЕТ, знищує бліндаж окупантів на Бердянському напрямку. ВIДЕО
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Воїни FPV-підрозділу "Булава" та аеророзвідки 3 батальйону окремої Президентської бригади ім. Б.Хмельницького прицільно знищують бліндаж окупантів на Бердянському напрямку.
Цей дрон профінансувала спільнота Цензор.НЕТ.
Готуємо для захисників нову партію дронів. Долучайтеся до нашого збору на "Дикі Шершні":
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цензорята руку доклали…))
Кацап без голови !
Яка чудова іграшка
Ги-ги-ги-ги....