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Дрони від читачів Цензор.НЕТ (103) Дикі шершні (118)

FPV-дрон від "Диких шершнів", придбаний на кошти спільноти Цензор.НЕТ, знищує бліндаж окупантів на Бердянському напрямку. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Воїни FPV-підрозділу "Булава" та аеророзвідки 3 батальйону окремої Президентської бригади ім. Б.Хмельницького прицільно знищують бліндаж окупантів на Бердянському напрямку.

 Цей дрон профінансувала спільнота Цензор.НЕТ.

Готуємо для захисників нову партію дронів. Долучайтеся до нашого збору на "Дикі Шершні":

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Автор: Роман Свиридович
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Подовбали хробаки закляті всю нашу землю! Смерть окупантам!
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24.09.2023 20:31 Відповісти
Чудове відчуття коли і твої ( п'ять копійок) допомагають нищити моск@лів .
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24.09.2023 20:35 Відповісти
Той випадок коли форум бомбить вату…..у прямому сенсі….

цензорята руку доклали…))
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24.09.2023 20:44 Відповісти
Не добрий вечір, орки
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24.09.2023 20:49 Відповісти
Купила мама дрон -
Кацап без голови !
Яка чудова іграшка
Ги-ги-ги-ги....
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24.09.2023 20:55 Відповісти
+ в банку
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24.09.2023 21:28 Відповісти
люблю спостерігати за роботою профі. Респект оператору. Молодчинка, так тримати.
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25.09.2023 00:49 Відповісти
Дрон завітав до пещерних кацапів ))
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25.09.2023 17:45 Відповісти
 
 