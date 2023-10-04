Перші БПЛА від Cosmolot Airlines вже ефективно працюють на фронті

Перші 15 з 50 БЛЛА Punisher від української компанії COSMOLOT вже показали результати на передовій. Дрони створені за інноваційною технологією, стійкі до РЕБ та вже доводять свою ефективність на полі бою. Бійці ЗСУ показали реальне бойове завдання, виконане за допомогою Punisher.

Cosmolot Airlines, - це перший бойовий авіафлот України, що профінансований приватною компанією та складається із 50 ударних БПЛА Punisher. Перші 15 дронів вже на фронті та допомагають військовим нищити ворожі позиції. Впродовж жовтня компанія планує передати фронту наступну партію дронів.

Командир 28 окремої механізованої роти Мадяр поширив відео роботи новітнього дрона Punisher. Точність та ефективність літака та професійна робота військових допомагає успішно виконати бойове завдання та завдати удару по позиціям російських солдатів. Головною перевагою інноваційного дрону Punisher- стійкість до будь-якого РЕБ. А враховуючи, що дрон тихий і непомітний, це допомагає нищити ворога глибоко в тилу.

На створення повітряного флоту Cosmolot виділив 100 млн грн з власного прибутку. Загальна сума допомоги від компанії Cosmolot з початку повномасштабного вторгення вже склала понад 130 млн грн. Cosmolot - провідна технологічна гемблінг компанія - вагомий платник податків. Находження до держбюджету від компанії за перше півріччя 2023 року сягнули 1 млрд грн.

Приклад компанії Cosmolot демонструє, що кожен відповідальний бізнес має звернути увагу на сучасні українські військові розробки та акумулювати ресурси бізнесу для підтримки фронту. Гартуймо Перемогу спільними зусиллями!