Україна вже має план дій у разі тривалих відключень електроенергії, - Клименко

Спираючись на досвід минулого року, українські відомства розробили план дій у разі тривалих відключень електроенергії.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова МВС Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

"Провели сьогодні перше засідання Координаційного штабу з оперативного реагування та забезпечення нормальних умов життєдіяльності населення під час можливих відключень електроенергії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що головною метою є своєчасне реагування на всі надзвичайні ситуації, що відбуватимуться в країні. У Ситуаційному центрі МВС працюють аналітики, які прораховують можливі загрози та сценарії реагування.

"Ми заходимо у складний осінньо-зимовий період, до якого маємо бути готові на всіх напрямках. Спираючись на минулорічний досвід, ми вже підготували план дій у разі довготривалих відключень електроенергії", - додав Клименко.

Також він пояснив, що мова йде про посилення патрулювання груп поліції, забезпечення генераторами медичних закладів та об’єктів критичної інфраструктури, функціонування "пунктів незламності" і це далеко не вичерпний перелік заходів.

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