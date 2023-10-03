Україна вже має план дій у разі тривалих відключень електроенергії, - Клименко
Спираючись на досвід минулого року, українські відомства розробили план дій у разі тривалих відключень електроенергії.
Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова МВС Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.
"Провели сьогодні перше засідання Координаційного штабу з оперативного реагування та забезпечення нормальних умов життєдіяльності населення під час можливих відключень електроенергії", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що головною метою є своєчасне реагування на всі надзвичайні ситуації, що відбуватимуться в країні. У Ситуаційному центрі МВС працюють аналітики, які прораховують можливі загрози та сценарії реагування.
"Ми заходимо у складний осінньо-зимовий період, до якого маємо бути готові на всіх напрямках. Спираючись на минулорічний досвід, ми вже підготували план дій у разі довготривалих відключень електроенергії", - додав Клименко.
Також він пояснив, що мова йде про посилення патрулювання груп поліції, забезпечення генераторами медичних закладів та об’єктів критичної інфраструктури, функціонування "пунктів незламності" і це далеко не вичерпний перелік заходів.
Будь ласка, зачекайте...
Відосіки?
Джерело:
Ось і весь "план". Не просто так же під час війни вони замовляють автозаки.
"До 15 грудня 2023 року влада хоче закупити 50 спеціальних автомобілів на базі вантажно-пасажирських фургонів на очікувану суму 136,34 млн грн. Себто, затарюються автозаками."
Замовник - Національна поліція.
Готуються...
Як вже забрали ці ЗЄльоні популізм і безалаберність! 👿
Но ******* точно будут, я даже знаю по кому...
В прошлом году с началом блекаутов генераторы (которые сейчас можно купить примерно за 10к грн), продавали за 30к грн.
Знаем мы ваши планы.
Клич працює!
Треба, під патронатом та за ініціативи обох зе створити:
- патрульні групи незламності;
- генератори незламності;
- критичну інфраструктуру незламності
пункти з цією тупою назвою вже є.
хіба що "брехню незламності" та "корупцію незламності" більш яскраво окреслити
При виникненні значних проблем люди спитають; "Хто винен?".....
А прийдя домой, стараться увеличить население страны.
Со свечечкой в баночке з-под шпрот..."
😕
з майбутньою "нєзламною ЗЄльолкою" 🌲 всіх! 😕
.
Секретний план! У разі тривалих відключень електроенергії сидітимемо у темряві!
Тільки - тс-с-с-с!
============
Какое отношение главный мусор имеет к электричеству? Ты мусоров не можешь обучить вести себя адекватно на улице и на блокпостах. Казнят гражданских на улице и терроризируют всех на блокпостах. Максимум что ты можешь решить по отключениям, так это обеспечить фонариками мусоров и дополнительно повербанками. Как ******* эти зеленые дегенераты.
В конкурсе участвуют: Буданов, Малюк, Клименко. И заметьте - никого из ВСУ нет, бо немаеэ часу на херню всякую.
МВС буде забезпечувати медичні заклади генераторами?
А то говорять та щось там вони роблять в нас 70% ,а той можли більше енергетика ще з радянського союзу.
Влада може ви же перестаньте знущатися з народу й почнете щось робити ,а вам ***** що війна ,що не війна ????!!!!