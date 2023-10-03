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електроенергія (6014) Клименко (283) відключення світла (1021)

Україна вже має план дій у разі тривалих відключень електроенергії, - Клименко

клименко,ігор

Спираючись на досвід минулого року, українські відомства розробили план дій у разі тривалих відключень електроенергії.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова МВС Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

"Провели сьогодні перше засідання Координаційного штабу з оперативного реагування та забезпечення нормальних умов життєдіяльності населення під час можливих відключень електроенергії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що головною метою є своєчасне реагування на всі надзвичайні ситуації, що відбуватимуться в країні. У Ситуаційному центрі МВС працюють аналітики, які прораховують можливі загрози та сценарії реагування.

"Ми заходимо у складний осінньо-зимовий період, до якого маємо бути готові на всіх напрямках. Спираючись на минулорічний досвід, ми вже підготували план дій у разі довготривалих відключень електроенергії", - додав Клименко.

Також він пояснив, що мова йде про посилення патрулювання груп поліції, забезпечення генераторами медичних закладів та об’єктів критичної інфраструктури, функціонування "пунктів незламності" і це далеко не вичерпний перелік заходів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через бойові дії без світла залишається 398 населених пунктів, - "Укренерго"
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Топ коментарі
+19
Графіки відключень вже розробили. Також, громадянам слід пам'ятати, що об'єкти критичної інфраструктури підключено на одних лініях з будинками керівників та елітними районами і тому вимкнути їх фізично неможливо. Спальні райони з "панельками", "хрущами" та села знаходяться на окремих лініях, відтак їх мешканців прохання не скаржитися на тривалі відключення та потерпіти, аже в країні війна. - "Укренерго".
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03.10.2023 21:10
+16
Клименко став міністром енергетики, а поліцейські полізуть на стовпи провода крутити? 👿

Як вже забрали ці ЗЄльоні популізм і безалаберність! 👿
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03.10.2023 21:32
+13
Який план?
Відосіки?
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03.10.2023 21:00
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Який план?
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03.10.2023 21:00 Відповісти
просто пiднiмуть цiну !!!
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03.10.2023 21:02 Відповісти
/мова йде про посилення патрулювання груп поліції/
Джерело:
Ось і весь "план". Не просто так же під час війни вони замовляють автозаки.
"До 15 грудня 2023 року влада хоче закупити 50 спеціальних автомобілів на базі вантажно-пасажирських фургонів на очікувану суму 136,34 млн грн. Себто, затарюються автозаками."
Замовник - Національна поліція.
Готуються...
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03.10.2023 21:08 Відповісти
Не, анаглитлитики уже заранее ропилили то, чиво исчо смокчут перед сийопом накуй...
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03.10.2023 21:17 Відповісти
*суржик*)))
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03.10.2023 21:19 Відповісти
це схоже на якийсь "*******"
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03.10.2023 21:38 Відповісти
чіткий план - сьогодні в броварському районі з 5 ранку вирубили електрику... без попередження. і це їх план
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03.10.2023 21:23 Відповісти
Клименко став міністром енергетики, а поліцейські полізуть на стовпи провода крутити? 👿

Як вже забрали ці ЗЄльоні популізм і безалаберність! 👿
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03.10.2023 21:32 Відповісти
Не, попросить больше денег у Запада,деньги спи@дить,а каждому по свечке выдать.
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03.10.2023 21:34 Відповісти
Ще того року затарилися павербанками, генераторами та «екофлоу», а бубочка ремонт в літаку зробив.
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03.10.2023 21:01 Відповісти
Який? Знову толкати електрику за кордон й всю країну занурити у темряву?
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03.10.2023 21:06 Відповісти
яким чином МСВ до відключень? політичні манси зеплнсені. немає проблем у мусорів для міністра?
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03.10.2023 21:24 Відповісти
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03.10.2023 21:06 Відповісти
І цей теж буде провода крутити ... ? 😕
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03.10.2023 21:33 Відповісти
Будемо сподіватися, може вб'є на стовбі цього нікчемного куколда.
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03.10.2023 23:10 Відповісти
особливо коли в тебе приготування їжі та опалення залежить від електрики, тільки й думаєш про те, що "Це найкращий час, щоб кохатися і насолоджуватися життям", кончена мразота!!!
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03.10.2023 21:42 Відповісти
Просто треба їбошити із усіх наявних калібрів по мааацькві, щоб вони, ******, з метро не вилазили, щоб черга в ЦУМ за свічками була більша,ніж до мавзолею у часи застою, не можемо по мааацькві, то хоча б пустити на люфт усі підстанції воронєжа та навколо нього, хоча б в радіусі кілометрів зо 300 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪🇷🇺⚰️➕🕯️💩💩💩🐐🐐🐐🐷🐷🐷
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03.10.2023 21:07 Відповісти
Знатные мечты, жаль полностью оторваны от реальности.
Но ******* точно будут, я даже знаю по кому...
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03.10.2023 21:15 Відповісти
Графіки відключень вже розробили. Також, громадянам слід пам'ятати, що об'єкти критичної інфраструктури підключено на одних лініях з будинками керівників та елітними районами і тому вимкнути їх фізично неможливо. Спальні райони з "панельками", "хрущами" та села знаходяться на окремих лініях, відтак їх мешканців прохання не скаржитися на тривалі відключення та потерпіти, аже в країні війна. - "Укренерго".
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03.10.2023 21:10 Відповісти
Браво.
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03.10.2023 21:24 Відповісти
Если кто ещё не затарился павербанками/генераторами - ещё есть время пока они недорогие
В прошлом году с началом блекаутов генераторы (которые сейчас можно купить примерно за 10к грн), продавали за 30к грн.
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03.10.2023 21:10 Відповісти
Там Клячко уже снова заявил, что отопительный сезон под угрозой. Готовился изо всех сил. И это - столица, что говорить о регионах где неподалёку бои.
Знаем мы ваши планы.
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03.10.2023 21:14 Відповісти
Проблеми в Києві із невиплатою ЗЄлєю компенсацій за електрику, тобто фінансові, а не технічні

Клич працює!
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03.10.2023 21:35 Відповісти
"він пояснив, що мова йде про посилення патрулювання груп поліції, забезпечення генераторами медичних закладів та об'єктів критичної інфраструктури, функціонування "пунктів незламності"
Треба, під патронатом та за ініціативи обох зе створити:
- патрульні групи незламності;
- генератори незламності;
- критичну інфраструктуру незламності
пункти з цією тупою назвою вже є.
хіба що "брехню незламності" та "корупцію незламності" більш яскраво окреслити
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03.10.2023 21:15 Відповісти
із ЗЄльоной тупістю можна дещо зламати... об тупу "незламність"

При виникненні значних проблем люди спитають; "Хто винен?".....
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03.10.2023 21:38 Відповісти
міністр МВС про енергетику ,як незашкварно .. рюкзак порівняти з генератором як щось із пальцем ..корупція в Україні не знає меж ..скоро путлєра будуть просити щоб положив ракету в мерію ,а вони на реконструкцію будівлі возмуть в ЕС та США 1 мільярд ..і всі все знають і все бачуть що в тилах робиться ..хто недовольний - на фронт
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03.10.2023 21:19 Відповісти
Все на природу на шашлык!
А прийдя домой, стараться увеличить население страны.
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03.10.2023 21:20 Відповісти
"Весело, весело встретим Новый год

Со свечечкой в баночке з-под шпрот..."
😕

з майбутньою "нєзламною ЗЄльолкою" 🌲 всіх! 😕

.
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03.10.2023 21:44 Відповісти
(озирнувшись навколо, пошепки):
Секретний план! У разі тривалих відключень електроенергії сидітимемо у темряві!
Тільки - тс-с-с-с!
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03.10.2023 21:29 Відповісти
У Украины уже есть план действий в случае длительных отключений электроэнергии, - Клименко Источник:
============
Какое отношение главный мусор имеет к электричеству? Ты мусоров не можешь обучить вести себя адекватно на улице и на блокпостах. Казнят гражданских на улице и терроризируют всех на блокпостах. Максимум что ты можешь решить по отключениям, так это обеспечить фонариками мусоров и дополнительно повербанками. Как ******* эти зеленые дегенераты.
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03.10.2023 21:30 Відповісти
Длительное отсутствие электроэнергии это высокая вероятность различных чрезвычайных ситуаций, а следовательно работа для ДСНС, а они входят в состав МВС. Так что все логично. И так называемые "пункты незламности", тоже это министерство курирует, вместе с местными властями.
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03.10.2023 21:46 Відповісти
Де в мому селі пункт незламності? І менти, яких і дньом с огнем не знайдеш
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03.10.2023 22:05 Відповісти
прочитай что мусор написал сначала и что ты написал. Три пункта незламности на всю страну это просто писец сколко много. Вся страна будет бегать в Киев и обласные центры и розетками пользоваться. Тебя в полиции ждут на службу.
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03.10.2023 22:16 Відповісти
Я то внимательно прочитал в отличии от тебя. Он как раз и рассказывает что разрабатываются планы для реагирования на ЧС. Не стоит искать "зраду", там где ее нет.
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03.10.2023 22:21 Відповісти
Зрады нет, есть новое выступление на конкурсе двойников Люси Арестович. Этому директору мусоров нужно казнью человека в Днепре заниматься и причинами разоружения бесполезных мусоров на блок-посту в Харькове, а не электричеством. Когда надо, мусоров днем с огнем не найдешь. И с электричеством тоже.
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04.10.2023 08:46 Відповісти
Раздадут всем эбонитовые палочки или динамо для лисапедов.
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03.10.2023 21:36 Відповісти
Менти займуться енергозабезпеченням )))))то свічки будуть на вагу золота
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03.10.2023 21:38 Відповісти
Знову цей клименко. І про бійців азову, і про енергетику. Де воно ще здасть інфу
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03.10.2023 21:53 Відповісти
Шапіто...
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03.10.2023 23:10 Відповісти
Конкурс двойников Люси Арестович.
В конкурсе участвуют: Буданов, Малюк, Клименко. И заметьте - никого из ВСУ нет, бо немаеэ часу на херню всякую.
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04.10.2023 08:48 Відповісти
"Також він пояснив, що мова йде про посилення патрулювання груп поліції, забезпечення генераторами медичних закладів та об'єктів критичної інфраструктури"...

МВС буде забезпечувати медичні заклади генераторами?
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04.10.2023 02:57 Відповісти
У супермаркетах виставляли переноски і трійники під час відключень. Теж як пункт незламності. Так після кожного відключення на кожній розетці стоїть по два студенти з підключеним смартфоном і лайки в інстаграмах весь день строчать
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04.10.2023 06:36 Відповісти
Слугу народа смотрят? 95й квартал?
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04.10.2023 08:49 Відповісти
А яким боком МВС має відношення до відключень світла, для чого тоді Мін. енергетики
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04.10.2023 08:09 Відповісти
Невже не зрозуміло ? Коли величезний яблуко переробний завод, який споживає мегавати е/е працює в режимі 24/7, навколишні села по 18-20 год без електрики, терпець може у когось увірватися. От до таких випадків мвс і розробляє план дій по розгону незгодних та незламних.
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04.10.2023 08:28 Відповісти
За тридцять років наші народні депутати ( дармоїди ) стільки вкрали грошей що можуть вернути всі ті кошти на енергетику та закупити ******* станції та обладнання.
А то говорять та щось там вони роблять в нас 70% ,а той можли більше енергетика ще з радянського союзу.
Влада може ви же перестаньте знущатися з народу й почнете щось робити ,а вам ***** що війна ,що не війна ????!!!!
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05.10.2023 13:28 Відповісти
 
 