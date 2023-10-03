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членство в ЄС (1160) Євросоюз (12770)

ЄС готується розпочати переговори про вступ України до грудня, - Politico

єс,євросоюз

ЄС готується розпочати переговори про вступ України до грудня, і "політичний поштовх" буде занадто сильним, щоб окремі держави-члени могли цьому завадити.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

Видання наводить слова неназваного дипломата, який повідомив, що Єврокомісія після оцінки прогресу України зробить заяву, "після якої державам-членам ЄС буде дуже важко відмовити у початку переговорів щодо членства".

"Політичний поштовх буде надто великим, щоб окремі країни-члени могли встояти. Робоче припущення полягає в тому, що до грудня Європейська рада ухвалить рішення про відкриття переговорів", - додав дипломат.

Інше джерело видання розповіло, що зараз мета полягає в тому, щоб у грудні погодити початок переговорів на політичному рівні, додавши, що фактично переговори можуть розпочатися до початку 2024 року.

Третій дипломат заявив журналістам, що у грудні лідери "направлять позитивний сигнал" про майбутнє членство України. Він також уточнив, що прогрес в реформах обнадіює, і проблематичним у короткостроковій перспективі може бути лише питання нацменшин.

Також читайте: Перемовини про вступ України в ЄС можуть розпочатись вже восени, - МЗС Чехії

Раніше повідомлялося, що ЄС та Україна у грудні проведуть засідання Ради асоціації.
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Топ коментарі
+3
лохторат в черговий раз повинен прохавати без проблем.
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03.10.2023 22:29
+2
"направлять позитивний сигнал".
А ЗЕрмаки тут же, як у Жванєцкого:
"Запустим дурочку - они нам про колеса, а мы им про насосы!"
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03.10.2023 22:28
+1
Переговори про вступ України до грудня, це звучить)
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03.10.2023 22:25
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Переговори про вступ України до грудня, це звучить)
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03.10.2023 22:25 Відповісти
лохторат в черговий раз повинен прохавати без проблем.
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03.10.2023 22:29 Відповісти
"розпочати переговори про вступ..." - це трохи інше. Ні?
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03.10.2023 22:29 Відповісти
головне що не до ЄС, а до грудня)
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03.10.2023 23:09 Відповісти
Україна вступала до грудня досить складно...
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03.10.2023 22:38 Відповісти
Спіймав мера Сум на хабарі і ти вже в ЄС.
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03.10.2023 22:42 Відповісти
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04.10.2023 08:43 Відповісти
"направлять позитивний сигнал".
А ЗЕрмаки тут же, як у Жванєцкого:
"Запустим дурочку - они нам про колеса, а мы им про насосы!"
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03.10.2023 22:28 Відповісти
А Украина шо ещё и условия выдвинула,о чём переговоры?
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03.10.2023 22:31 Відповісти
Одночасно з виступом звідти Угорщини?
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03.10.2023 22:39 Відповісти
турки до сьогодні ніяк не можуть вступити в ЄС.Так буде і з Україною.Цей дощ на довго,а може і на завжди.
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03.10.2023 22:49 Відповісти
Як ви вже задовбали зрадо.....би.
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04.10.2023 02:12 Відповісти
зрадо,,,би це ті ,на кого вказує американська юстиція,ті котрі розтягують державні фінанси ,ті хто оббирає армію в часі війни ,здає Україну договорняками з рашистом,розміновує мости,будує дороги для коліс рашистської окупаційної машини .Від обіцянок.дурні багатіють..та ще й обирають тих,котрі потім і роблять далеко це і ще більше
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04.10.2023 09:40 Відповісти
А що там по нацменьшинам, трохи змазали , це кого в нам тут обіжають? Невже вовкіних друганів?
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03.10.2023 22:51 Відповісти
То, схоже, відгонить онучами Орбана.
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03.10.2023 23:03 Відповісти
и обязательным условием будет поднятие тарифов на жкк до европейских, цены подымут, народ опустят, в ес не возьмут
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04.10.2023 06:14 Відповісти
 
 