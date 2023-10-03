ЄС готується розпочати переговори про вступ України до грудня, - Politico
ЄС готується розпочати переговори про вступ України до грудня, і "політичний поштовх" буде занадто сильним, щоб окремі держави-члени могли цьому завадити.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.
Видання наводить слова неназваного дипломата, який повідомив, що Єврокомісія після оцінки прогресу України зробить заяву, "після якої державам-членам ЄС буде дуже важко відмовити у початку переговорів щодо членства".
"Політичний поштовх буде надто великим, щоб окремі країни-члени могли встояти. Робоче припущення полягає в тому, що до грудня Європейська рада ухвалить рішення про відкриття переговорів", - додав дипломат.
Інше джерело видання розповіло, що зараз мета полягає в тому, щоб у грудні погодити початок переговорів на політичному рівні, додавши, що фактично переговори можуть розпочатися до початку 2024 року.
Третій дипломат заявив журналістам, що у грудні лідери "направлять позитивний сигнал" про майбутнє членство України. Він також уточнив, що прогрес в реформах обнадіює, і проблематичним у короткостроковій перспективі може бути лише питання нацменшин.
Раніше повідомлялося, що ЄС та Україна у грудні проведуть засідання Ради асоціації.
Будь ласка, зачекайте...
А ЗЕрмаки тут же, як у Жванєцкого:
"Запустим дурочку - они нам про колеса, а мы им про насосы!"