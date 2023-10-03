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Латвія (1291) смерть (6708) Естонія (1546) добровольці (877)

На Донбасі загинув доброволець з Латвії

свічка

В Україні під містом Лиман Донецької області внаслідок атаки російського дрона загинув доброволець із Латвії.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, це підтвердили латвійському TV кілька соратників загиблого латвійця.

Його ім'я та позивний поки що не розкриваються, офіційного підтвердження ні від української, ні від латвійської влади поки що немає.

Проте відомості про загибель латвійського добровольця підтвердив колишній командир Національних збройних сил Латвії Юріс Далбіньш. У програмі Латвійського TV він сказав, що отримав цю інформацію кілька годин тому.

"Його соратники подбають про те, щоб його тіло було доставлено до Латвії, і його було поховано згідно з військовим регламентом", - сказав Далбіньш.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В боях за Україну загинув естонський доброволець Танель Криггуль

Висловлюється припущення, що латвієць міг загинути від того самого дрону, який у суботу забрав життя естонського добровольця Танеля Кріггуля з позивним "Стінгер", який воював в Україні у складі інтернаціонального легіону.

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03.10.2023 23:54 Відповісти
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04.10.2023 00:00 Відповісти
Світла Памʼять Герою України 😪😪😪
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04.10.2023 00:30 Відповісти
Оккупанты Украины должны захлебнуться собственной, а не чужой кровью!
Ответить возмездием за нашего земляка можно не только https://www.ziedot.lv/en/drones-for-ukraine-4573 ЗДЕСЬ !
Присоединяемся к армии дронов ВОЗМЕЗДИЯ!
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04.10.2023 00:43 Відповісти
Країни Балтії нас розуміють, як ніхто.
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04.10.2023 07:07 Відповісти
Прийми, Господи, сівтлі душі полеглих Воїнів до Царства Небесного, бо нема більшої любові на світі, як віддати життя за ближнього свого!
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04.10.2023 07:34 Відповісти
Cieņa vecākiem pret viņu dēlu. Debesu valstība, zeme ir uz leju. Mūžīga varoņa piemiņa!
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04.10.2023 08:14 Відповісти
RIP... 😢
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04.10.2023 11:02 Відповісти
 
 