Спікера Палати представників Конгресу США Маккарті відправили у відставку
Члени Палати представників США проголосували за усунення Кевіна Маккарті з посади спікера нижньої палати Конгресу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN.
Так, за його відставку проголосувало 216 членів Палати представників, проти — 210. При чому вісім республіканців проголосували за усунення Маккарті з поста спікера - Енді Біггс, Кен Бак, Тім Берчетт, Елі Крейн, Метт Гетц, Боб Гуд, Ненсі Мейс і Метт Розендейл, а процедуру усунення Маккарті запустив його однопартієць, республіканець Мет Гетц.
Він звинувачував спікера в нібито укладанні таємної угоди з Байденом щодо підтримки України, яка має бути ухвалена після голосування за проміжний бюджет на 45 днів.
Це перша відставка спікера Палати представників за 130 років.
Будь ласка, зачекайте...
Хибащо ЗЄ почне знов у лазнях приватні виступи давати.
На Заході вже всі все про ЗЄрмаків зрозуміли.
у них мабуть не можна, як у нас, просто не голосувати
Ни один спикер Палаты представителей еще никогда не был отстранен от должности посредством принятия резолюции об его отстранении. Ещё и своими же коллегами по партии. (c)
Скаліз, однак, нещодавно оголосив, що проходить лікування від рідкісного раку крові і публічно підтримав Маккарті.
Хоча у цій резолюції не були передбачені кошти для фінансування допомоги Україні, Гейц стверджував, нібито Маккарті уклав "таємну угоду" з президентом США Джо Байденом про схвалення підтримки Києву в його боротьбі проти повномасштабної російської агресії.
Відомо, що сам Маккарті не виступає принципово проти надання Україні військової та іншої допомоги - на відміну від ультраправих "колег", але публічно вимагав від адміністрації Байдена гарантувати підзвітність щодо витрачених коштів, а https://www.eurointegration.com.ua/news/2023/09/19/7169757/ від української сторони - "план перемоги" у війні .
Після відставки Маккарті його посаду тимчасово обійме республіканець Патрік Макгенрі, голова комітету Палати представників із фінансових послуг, який голосував проти усунення спікера.
Тепер у палаті починається процес обрання нового постійного голови. Скільки він буде тривати, спрогнозувати неможливо, позаяк республіканці мають незначну більшість - 221 проти 212 в демократів, і голосів лише п'яти з них достатньо, аби заблокувати будь-яке призначення.
Зазначимо, що в Білому домі перед голосуванням висловили впевненість, що попри ситуацію зі зняттям Маккарті з посади https://www.eurointegration.com.ua/news/2023/10/3/7170696/ Конгрес зможе підтримати додаткове фінансування для оборонних потреб України .
https://www.pravda.com.ua/news/2023/10/4/7422535/
Правила не визначають, як довго особа може обіймати посаду тимчасового спікера або коли відбудуться нові вибори.
Палата представників, швидше за все, буде вкинута в хаос, поки не буде обраний інший спікер. Враховуючи ворожі розбіжності всередині республіканського кокусу, цей процес може виявитися таким же безладним, як і власна битва Маккарті.
Все, що потрібно знати про цього мерзенного трампіста:
https://www.newsweek.com/matt-gaetz-would-rather-have-russia-ukraine-nato-1812588 Matt Gaetz Would Rather Have Russia Than Ukraine in ...
"Метт Гетц волів би, щоб Росія була в НАТО, а не Україна"
https://www.youtube.com/watch?v=dtk7Tb57f-g Matt Gaetz CHEERS For Putin Over U.S.
"Метт Гетц вітає Путіна, а не США"
Негідник завжди голосував проти України і навіть голосував проти розслідування воєнних злочинів, скоєних кацапською ордою.
Таке ставлення з боку Гетца пов'язано з тим, що він вперто дотримується всіх поглядів Трампа.
https://www.rollingstone.com/politics/politics-news/donald-trump-sean-hannity-refuses-condemn-putin-1319948/ Trump Refuses to Condemn Putin Despite Sean Hannity ...
"Трамп відмовляється засуджувати Путіна..."
https://www.politico.com/news/2022/02/23/trump-putin-ukraine-invasion-00010923 Trump calls Putin 'genius' and 'savvy' for Ukraine invasion
"Трамп назвав Путіна «генієм» і «кмітливим» для вторгнення в Україну" (sic!)
Гетц же - звичайний провокатор (як і ви, доречи) і до Трампа має, приблизно такий самий стосунок як і морська свинка до моря.
тобто тут ніхто не знає, що демократи це лєвацькі соплєжуї, а республіканці, це яструби війни?
що республіканці, це американські бариги, для яких бог, це долар?
допомога україні, це оборонні закази. це робочі місця, це державні замовлення, це надприбутки! допомога україні, це здихатися від зайвої купи доларової маси, яка душить сша.
допомога україні, це форпост сша, потужний форпост в європі.
ви цього не знаєте?
единий момент, що з'явився трамп. такий собі, як наш зе!майжебонапарт.
але і це накористь, так як, треба розворушити американське сите болото.
біда україни не в європейцях, і не в сша, а в нас самих.
тридцять років у сраку. на залишку з'являється портнов. це показник всього нашого гімна, в яке ми завели самі себе.
"Пріоритетом для спікера Палати представників США Кевіна Маккарті є Америка та криза на її кордоні, а вже потім допомога Україні.
Про це американський політик заявив в https://www.youtube.com/watch?v=iAxAbRbkoFY ефірі Face the Nation "
Джерело:
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Чи така вже велика трагедія для України його відставка?
При том, что у Маккарти с Байденом был договор получить 30 млрд. для закрытия границ и 20 млрд. для Украины ранее чем пройдут эти 45 дней. Но его сняли и всё пошло прахом.
Судите сами, на сколько это великая трагедия для Украины.
Этого выбирали с 15-ой попытки. Некоторые говорят, что накануне голосование бюджетного года со снятием спикера такое впервые в истории.
Конечно, есть самый положительный вариант если нового изберут без скрипа, и он же самый маловероятный.
Средний что будут избирать так же, как предыдущего, что вероятнее всего, и решение с помощью просто затянется.
И самый худший, если последователи Трампа упрутся и ни при каких обстоятельствах не будут согласовывать бюджет с помощью для Украины. Я бы его на второе место по вероятности поставил, учитывая что трамписты получали то, на чём больше всего упирали по этому договору Маккарти с Байденом - финансирование на закрытие границ(и финансирование Украины заодно) экстренным пакетом - но всё равно отказались, мотивируя это договором с Байденом, с которым они не согласны. Между прочим, демократы проголосовали в унисон с Трампистами в данном случае.
Так что всё сложно и непредсказуемо. Но может 5,2 млрд. хватит чтобы как-то протянуть до положительного исхода(если он будет).
https://www.youtube.com/watch?v=ERK7oQ1klIc
Що буде з грошима для України, побачимо.