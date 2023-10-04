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Конгрес США (1202) Маккарті (13)

Спікера Палати представників Конгресу США Маккарті відправили у відставку

маккарті

Члени Палати представників США проголосували за усунення Кевіна Маккарті з посади спікера нижньої палати Конгресу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN.

Так, за його відставку проголосувало  216 членів Палати представників, проти — 210. При чому вісім республіканців проголосували за усунення Маккарті з поста спікера -  Енді Біггс, Кен Бак, Тім Берчетт, Елі Крейн, Метт Гетц, Боб Гуд, Ненсі Мейс і Метт Розендейл, а процедуру усунення Маккарті запустив його однопартієць, республіканець Мет Гетц.

Він звинувачував спікера в нібито укладанні таємної угоди з Байденом щодо підтримки України, яка має бути ухвалена після голосування за проміжний бюджет на 45 днів.

Це перша відставка спікера Палати представників за 130 років. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський не виступатиме перед об’єднаним Конгресом США: спікер Маккарті відхилив запит через зайнятість конгресменів

Автор: 
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Топ коментарі
+49
А чого ми очікували? Що противники Байдена не скористаються тим фактом, що українська офісно-президентська влада краде у власного народу, у власної армії під час війни, мільярдами? Хто нам винен, що президент та його офіс напоказ толерує корупцію і при цьому ще й нахабно звинувачує захід в недостатній підтримці України? Перший серйозний дзвіночок був з публічним бикуванням зе-лідора щодо Бена Воллеса. Доречі, зверніть увагу, кудись раптом з того часу поділась публічна підтримка Британії??? Нещодавно чергове бикування зе-лідора з трибуни ООН щодо нашого чергового стратегічного партнера - Польщі. Результат - різке охолодження стосунків з Польщею саме тоді, коли нам потрібна підтримка. Всі ці жахливі провали в зовнішній політиці, яких в такій кількості ще не було в України за всі роки Незалежності, не можуть бути співпадіннями. Це спланована робота на дискредитацію України на зовнішньополітичному рівні. Завдання - скорочення допомоги Україні, щоб знайти привід для перемовин з москалотой і все це подати українському народу, як необхідність, бо, тіпа "нєхароший Запад нас бросіл"...
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04.10.2023 00:31
+27
Але ви і далі слухайте лайно-послів, що з підтримкою України в США все норм.
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04.10.2023 00:06
+22
А вообще, "карма бедоносца" нашего в действии... То Нью-Йорк затопило после его визита, то хаос в политический хаос начался в Конгрессе. Пусть в РФ съездит, может там что то случится.
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04.10.2023 00:17
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Але ви і далі слухайте лайно-послів, що з підтримкою України в США все норм.
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04.10.2023 00:06 Відповісти
Ще республіканці Сенату обіцяли просто заветувати в майбутньому бюджетні закони без допомоги Україні - чи й вони надурять ...
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04.10.2023 00:37 Відповісти
Взагалі-то не зовсім "обдурили". У статті написано, що за відставку спікера голосували лише 8 республіканців - тобто всі інші, хто голосував за відставку - це демократи.
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04.10.2023 00:39 Відповісти
так , я вже виправила свій напис , так що тоді? Була обіцянка окремо голосувати по Україні - й оті самі домовленості між демократами та НЕтрампістами ... Зрадили демократи? я не розумію..
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04.10.2023 00:48 Відповісти
хоч одна твереза людина на форумі!
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04.10.2023 07:38 Відповісти
ніби -то була домовленість між республіканцями, окрім трампістів, та демократами голосувати у палаті разом - от вже не розумію 8 голосів дали республіканці, значить демократи не втримали слово ?
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04.10.2023 00:46 Відповісти
Мабуть ще треба чекати розгляду питання по Україні ...Тоді все проясниться
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04.10.2023 00:50 Відповісти
А ви думали чому Байден провів конференцію, бо знав,що не усе добре. Дивно,що сама Україна не робить ні кроку для зберігання авторитету на міжнародному рівні. Так і не має звільнених з оп, усе тихо, тиною заросло. А про свою оборонну промисловість, то зовсім пшик. Щато з усіма в скаргах
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04.10.2023 09:14 Відповісти
Все для підтримки України йде по гіршому сценарію, а ніж всі очікують.
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04.10.2023 00:08 Відповісти
не дав нашому бубочці перед конгресом повиступати - от і поплатився
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04.10.2023 00:10 Відповісти
Якби дав, республіканці Бубочку б прямо у залі зжерли б.
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04.10.2023 00:11 Відповісти
Так. Моноконцерти пісюаніста закінчено...
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04.10.2023 00:36 Відповісти
не впевнений, він буде стендапити до кінця.
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04.10.2023 00:55 Відповісти
От тільки це нікому поза Україною вже не цікаво.

Хибащо ЗЄ почне знов у лазнях приватні виступи давати.
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04.10.2023 01:14 Відповісти
його вечірні відеостендапи і так нікому поза Україною не були цікаві, бо за своїм наповненням вони нічим не відрізняються від його виступів у лазнях.
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04.10.2023 01:29 Відповісти
Я про стендапи у парламентах та міжнародних організаціях.

На Заході вже всі все про ЗЄрмаків зрозуміли.
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04.10.2023 01:38 Відповісти
аа, ну так. Штати відкрили сезон цього парламентського остракізма. Це вже початок періоду "кульгавого індика".
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04.10.2023 01:45 Відповісти
А ще це явне тестування вашого народу на якийсь нехороший план від оп. Мені племінник наказав не читати з укрсмі нічого. А він ходить на наради, як директор закладу
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04.10.2023 09:16 Відповісти
Нічого не зрозуміло. Якщо була якась домовленість то чому за відставку голосували всі демократи?
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04.10.2023 00:13 Відповісти
бо демократи в опозиції, мають голосувати
у них мабуть не можна, як у нас, просто не голосувати
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04.10.2023 00:22 Відповісти
Саме так. Його турнули тому, що він не дав виступити нашому ПреЗЕденту перед Конгресом.
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04.10.2023 00:22 Відповісти
Брехню видають за логіку 😠
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04.10.2023 00:24 Відповісти
Для понимания. В предыдущий раз голосование за отставку спикера прошло в 1910 году. И оно было провалено.

Ни один спикер Палаты представителей еще никогда не был отстранен от должности посредством принятия резолюции об его отстранении. Ещё и своими же коллегами по партии. (c)
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04.10.2023 00:15 Відповісти
А вообще, "карма бедоносца" нашего в действии... То Нью-Йорк затопило после его визита, то хаос в политический хаос начался в Конгрессе. Пусть в РФ съездит, может там что то случится.
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04.10.2023 00:17 Відповісти
Там ще з Нотр Даму почалось, йому то пофік а от кара за брак розуму, вибір того хто насміхався з майданівців, поливав лайном, страшна нажаль...
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04.10.2023 00:22 Відповісти
Нехай їде,-та не повертається
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04.10.2023 01:02 Відповісти
Його треба до мацквабаду відправити..мож згорить до бєніної мами..або й ровсім кацапстан розвалиться
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04.10.2023 01:37 Відповісти
Союзник Трампа Метт Гетц з Флориди роками переслідував Макарті і подав клопотання про звільнення.

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04.10.2023 00:19 Відповісти
Метт Гетц підтримав другого в Республіканської партії в Палаті представників, Стіва Скаліса, на посаду спікера.

Скаліз, однак, нещодавно оголосив, що проходить лікування від рідкісного раку крові і публічно підтримав Маккарті.
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04.10.2023 00:37 Відповісти
біднятко, він так мріяв про цю посаду і на тобі, трампісти не дали попрацювать!
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04.10.2023 00:20 Відповісти
давно пора цього дебіла безпонтового відправити нахер.
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04.10.2023 00:20 Відповісти
Ти хотів написати безтолкового, а не безпонтового (як написав)?
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04.10.2023 00:24 Відповісти
Я так понял это один из упоровшихся трампистов, ну и скатертью дорога
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04.10.2023 00:26 Відповісти
Ні - він не з них.
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04.10.2023 01:09 Відповісти
А чого ми очікували? Що противники Байдена не скористаються тим фактом, що українська офісно-президентська влада краде у власного народу, у власної армії під час війни, мільярдами? Хто нам винен, що президент та його офіс напоказ толерує корупцію і при цьому ще й нахабно звинувачує захід в недостатній підтримці України? Перший серйозний дзвіночок був з публічним бикуванням зе-лідора щодо Бена Воллеса. Доречі, зверніть увагу, кудись раптом з того часу поділась публічна підтримка Британії??? Нещодавно чергове бикування зе-лідора з трибуни ООН щодо нашого чергового стратегічного партнера - Польщі. Результат - різке охолодження стосунків з Польщею саме тоді, коли нам потрібна підтримка. Всі ці жахливі провали в зовнішній політиці, яких в такій кількості ще не було в України за всі роки Незалежності, не можуть бути співпадіннями. Це спланована робота на дискредитацію України на зовнішньополітичному рівні. Завдання - скорочення допомоги Україні, щоб знайти привід для перемовин з москалотой і все це подати українському народу, як необхідність, бо, тіпа "нєхароший Запад нас бросіл"...
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04.10.2023 00:31 Відповісти
Ніякі кацапські тролі не справитись би краще з псуванням іміджу України, забрали хліб у них зелені
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04.10.2023 00:36 Відповісти
аналітика на рівні Чаплиги
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04.10.2023 00:37 Відповісти
Коротче єрмачня своє робе
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04.10.2023 00:53 Відповісти
Ну , якщо їм дозволяють КУПЛЕНІ за 30 срібрянників журнашлюхи «лідери общественного мнения « , згодні з БАНДОЮ ПЕРЕВЕРТНІВ з їхнім « НЕНАЧАСІ» ( МАРОДЕРИТИ , торгувати з РАШИСТАМИ НАЧАСІ
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04.10.2023 06:30 Відповісти
примитивно мыслите. Хотя вам уже об этом сказали
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04.10.2023 02:57 Відповісти
Британці сказали доволі зрозуміло - зброя, яку вони могли надати Україні - закінчилася! Усе - занавіс!
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04.10.2023 08:31 Відповісти
кант все написав моїми думками МОЛОДЕЦЬ.
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04.10.2023 09:24 Відповісти
Ініціатором відставки Маккарті став представник ультраправого крила його партії Метт Гейц, який висловив обурення ухваленням резолюції про тимчасове федеральне фінансування для уникнення шатдауну за рахунок голосів демократів.

Хоча у цій резолюції не були передбачені кошти для фінансування допомоги Україні, Гейц стверджував, нібито Маккарті уклав "таємну угоду" з президентом США Джо Байденом про схвалення підтримки Києву в його боротьбі проти повномасштабної російської агресії.

Відомо, що сам Маккарті не виступає принципово проти надання Україні військової та іншої допомоги - на відміну від ультраправих "колег", але публічно вимагав від адміністрації Байдена гарантувати підзвітність щодо витрачених коштів, а https://www.eurointegration.com.ua/news/2023/09/19/7169757/ від української сторони - "план перемоги" у війні .

Після відставки Маккарті його посаду тимчасово обійме республіканець Патрік Макгенрі, голова комітету Палати представників із фінансових послуг, який голосував проти усунення спікера.

Тепер у палаті починається процес обрання нового постійного голови. Скільки він буде тривати, спрогнозувати неможливо, позаяк республіканці мають незначну більшість - 221 проти 212 в демократів, і голосів лише п'яти з них достатньо, аби заблокувати будь-яке призначення.

Зазначимо, що в Білому домі перед голосуванням висловили впевненість, що попри ситуацію зі зняттям Маккарті з посади https://www.eurointegration.com.ua/news/2023/10/3/7170696/ Конгрес зможе підтримати додаткове фінансування для оборонних потреб України .

https://www.pravda.com.ua/news/2023/10/4/7422535/
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04.10.2023 00:49 Відповісти
Неясно, чи матиме тимчасовий спікер усі повноваження офісу, чи просто адміністративні повноваження та можливість спостерігати за новими виборами.

Правила не визначають, як довго особа може обіймати посаду тимчасового спікера або коли відбудуться нові вибори.

Палата представників, швидше за все, буде вкинута в хаос, поки не буде обраний інший спікер. Враховуючи ворожі розбіжності всередині республіканського кокусу, цей процес може виявитися таким же безладним, як і власна битва Маккарті.
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04.10.2023 00:51 Відповісти
"Він звинувачував спікера в нібито укладанні таємної угоди з Байденом щодо підтримки України...", - Метт Гетц один з головних трампонегідників.
Все, що потрібно знати про цього мерзенного трампіста:

https://www.newsweek.com/matt-gaetz-would-rather-have-russia-ukraine-nato-1812588 Matt Gaetz Would Rather Have Russia Than Ukraine in ...

"Метт Гетц волів би, щоб Росія була в НАТО, а не Україна"

https://www.youtube.com/watch?v=dtk7Tb57f-g Matt Gaetz CHEERS For Putin Over U.S.

"Метт Гетц вітає Путіна, а не США"

Негідник завжди голосував проти України і навіть голосував проти розслідування воєнних злочинів, скоєних кацапською ордою.

Таке ставлення з боку Гетца пов'язано з тим, що він вперто дотримується всіх поглядів Трампа.

https://www.rollingstone.com/politics/politics-news/donald-trump-sean-hannity-refuses-condemn-putin-1319948/ Trump Refuses to Condemn Putin Despite Sean Hannity ...

"Трамп відмовляється засуджувати Путіна..."

https://www.politico.com/news/2022/02/23/trump-putin-ukraine-invasion-00010923 Trump calls Putin 'genius' and 'savvy' for Ukraine invasion

"Трамп назвав Путіна «генієм» і «кмітливим» для вторгнення в Україну" (sic!)
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04.10.2023 01:03 Відповісти
В англійській мові, і особливо в контексті того, що сказав про путіна Трамп щодо вторгнення того в Україну, слово "геній" перекладається як "ідіот".
Гетц же - звичайний провокатор (як і ви, доречи) і до Трампа має, приблизно такий самий стосунок як і морська свинка до моря.
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04.10.2023 09:09 Відповісти
в надії сжерти демів, респи створили трампізм. а тепер трампізм жере респів зсередини. і був би собі ще один цікавий дослід с зоології, якби це так критично не зачіпало нас.
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04.10.2023 01:03 Відповісти
Вже давно нема той республіканской партіі Рейгана це почалося ще з1994 руку.
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04.10.2023 01:15 Відповісти
Республіканці закінчились зі смертю Джона Маккейна!
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04.10.2023 01:24 Відповісти
какой-то вселенский позор
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04.10.2023 02:59 Відповісти
Ну а чому усі вирішили, що насолоджуватись правлінням Зеленського повинні тільки в Україні? Ні. Української політики йому мало. Він вже перейшов на американську.
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04.10.2023 05:28 Відповісти
Значить вирішено ,щоби Україна бул а не в змозі протистояти агресії рашистів та згодилася на перемовини.
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04.10.2023 07:05 Відповісти
ось читаю коменти, та офігіваю. мене ще тут каzапом називають, та зе!білом.
тобто тут ніхто не знає, що демократи це лєвацькі соплєжуї, а республіканці, це яструби війни?
що республіканці, це американські бариги, для яких бог, це долар?
допомога україні, це оборонні закази. це робочі місця, це державні замовлення, це надприбутки! допомога україні, це здихатися від зайвої купи доларової маси, яка душить сша.
допомога україні, це форпост сша, потужний форпост в європі.
ви цього не знаєте?
единий момент, що з'явився трамп. такий собі, як наш зе!майжебонапарт.
але і це накористь, так як, треба розворушити американське сите болото.
біда україни не в європейцях, і не в сша, а в нас самих.
тридцять років у сраку. на залишку з'являється портнов. це показник всього нашого гімна, в яке ми завели самі себе.
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04.10.2023 07:16 Відповісти
на мордорі відкорковують шампанське....
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04.10.2023 07:52 Відповісти
Ось це і є перший але дуже галасливий дзвіночок нашим ЗЕбандитам і мародерам що вони "допригалісь"!
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04.10.2023 08:13 Відповісти
Це вже не дзвіночок. Це - подзвін.
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04.10.2023 08:46 Відповісти
Перший? Дзвінучок давно лунають з усього світу. Подивіться на зал засідань генасамблеї під час виступу зеленського
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04.10.2023 08:42 Відповісти
Все буде добре - Трампа посадять, республіканську партію заборонять.
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04.10.2023 08:53 Відповісти
Лютый треш, что сняли спикера, значит за закон о помощи Украине просто могут не проголосовать, без помощи США будет очень тяжело, либо Европа должна будет раскошелиться, либо будут давить на переговоры. Нужна мобилизация ресурсов внутри страны, если не начать нормальную, а не опереточную, борьбу с коррупцией - Украине не выжить в таких условиях.
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04.10.2023 08:55 Відповісти
Два дні тому.

"Пріоритетом для спікера Палати представників США Кевіна Маккарті є Америка та криза на її кордоні, а вже потім допомога Україні.

Про це американський політик заявив в https://www.youtube.com/watch?v=iAxAbRbkoFY ефірі Face the Nation "

Джерело:

*
Чи така вже велика трагедія для України його відставка?
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04.10.2023 10:22 Відповісти
Трагедия будет то, что прежде чем какую-то допомогу Украине пробовать голосовать, нужен новый спикер. Которого при хрупком равновесии двух партий и их борьбе могут избирать очень долго(см. как избирался сам Маккарти). Может и дольше тех 45 дней.

При том, что у Маккарти с Байденом был договор получить 30 млрд. для закрытия границ и 20 млрд. для Украины ранее чем пройдут эти 45 дней. Но его сняли и всё пошло прахом.
Судите сами, на сколько это великая трагедия для Украины.
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04.10.2023 12:59 Відповісти
Не думаю, що довго не буде обраний новий спікер. Без нього ж не можливо приймати і інші рішення?
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04.10.2023 13:03 Відповісти
Его голос многое решает в раскладе когда ни одна партия не имеет решающего большинства. Это как минимум. Насколько я понимаю, без него и ставить на голосование что-либо процедура не позволяет.
Этого выбирали с 15-ой попытки. Некоторые говорят, что накануне голосование бюджетного года со снятием спикера такое впервые в истории.

Конечно, есть самый положительный вариант если нового изберут без скрипа, и он же самый маловероятный.
Средний что будут избирать так же, как предыдущего, что вероятнее всего, и решение с помощью просто затянется.
И самый худший, если последователи Трампа упрутся и ни при каких обстоятельствах не будут согласовывать бюджет с помощью для Украины. Я бы его на второе место по вероятности поставил, учитывая что трамписты получали то, на чём больше всего упирали по этому договору Маккарти с Байденом - финансирование на закрытие границ(и финансирование Украины заодно) экстренным пакетом - но всё равно отказались, мотивируя это договором с Байденом, с которым они не согласны. Между прочим, демократы проголосовали в унисон с Трампистами в данном случае.

Так что всё сложно и непредсказуемо. Но может 5,2 млрд. хватит чтобы как-то протянуть до положительного исхода(если он будет).
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04.10.2023 13:33 Відповісти
Юрій Швець про цю ситуацію.

https://www.youtube.com/watch?v=ERK7oQ1klIc
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04.10.2023 20:59 Відповісти
Это уже не актуально после снятия Маккарти. Более того, он там говорит, что договор с Белым домом скорее всего будет выполнен и финансы для Украины никуда не денутся, что показывает уровень этого ололитега.
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04.10.2023 22:41 Відповісти
Чому ж неактуально? Він розказав про причини усунення Маккарті і роль демократів в цьому.
Що буде з грошима для України, побачимо.
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04.10.2023 23:19 Відповісти
 
 