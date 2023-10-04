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Новини
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ДТП (4442) Італія (1514)

В Італії автобус упав з шляхопроводу, серед загиблих 5 українців

аварія

3 жовтня близько 20:00 у Венеції автобус з’їхав зі шляхопроводу, пробив огорожу й упав поблизу залізничної станції із висоти 10 м та спалахнув. Серед щонайменше 21 загиблого – п’ятеро українців.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Repubblica.

Офіційні особи повідомили, що автомобіль впав з висоти 30 метрів на лінії електропередач і загорівся. Керівник місцевих пожежників заявив, що наразі встановлені жертви – українські туристи.

Згодом повідомили, що кількість загиблих становить 21 людину, з них двоє дітей, ще 12 поранених і кілька зниклих безвісти. Рятувальники продовжують пошуки пасажирів, тому кількість жертв може зростати.

За попередніми даними, в автобусі перебувала група українців, а також громадяни Німеччини, Франції та Хорватії. Серед уже ідентифікованих жертв відомо про 5 громадян України. Подробиці поки не розголошуються.

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На місці трагедії працюють пожежники та щонайменше 50 машин швидкої допомоги, які повідомляють про велику кількість загиблих, також район патрулює поліція

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Бiда. Як же так...
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04.10.2023 08:07 Відповісти
R.I.P....
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04.10.2023 08:07 Відповісти
Молитись треба щиро.
Особливо, тим, хто сидить у високих ватиканських кріслах.
То, може, такого буде менше.
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04.10.2023 10:07 Відповісти
 
 