В Італії автобус упав з шляхопроводу, серед загиблих 5 українців

3 жовтня близько 20:00 у Венеції автобус з’їхав зі шляхопроводу, пробив огорожу й упав поблизу залізничної станції із висоти 10 м та спалахнув. Серед щонайменше 21 загиблого – п’ятеро українців.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Repubblica.

Офіційні особи повідомили, що автомобіль впав з висоти 30 метрів на лінії електропередач і загорівся. Керівник місцевих пожежників заявив, що наразі встановлені жертви – українські туристи.

Згодом повідомили, що кількість загиблих становить 21 людину, з них двоє дітей, ще 12 поранених і кілька зниклих безвісти. Рятувальники продовжують пошуки пасажирів, тому кількість жертв може зростати.

За попередніми даними, в автобусі перебувала група українців, а також громадяни Німеччини, Франції та Хорватії. Серед уже ідентифікованих жертв відомо про 5 громадян України. Подробиці поки не розголошуються.

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На місці трагедії працюють пожежники та щонайменше 50 машин швидкої допомоги, які повідомляють про велику кількість загиблих, також район патрулює поліція