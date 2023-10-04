В Італії автобус упав з шляхопроводу, серед загиблих 5 українців
3 жовтня близько 20:00 у Венеції автобус з’їхав зі шляхопроводу, пробив огорожу й упав поблизу залізничної станції із висоти 10 м та спалахнув. Серед щонайменше 21 загиблого – п’ятеро українців.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Repubblica.
Офіційні особи повідомили, що автомобіль впав з висоти 30 метрів на лінії електропередач і загорівся. Керівник місцевих пожежників заявив, що наразі встановлені жертви – українські туристи.
Згодом повідомили, що кількість загиблих становить 21 людину, з них двоє дітей, ще 12 поранених і кілька зниклих безвісти. Рятувальники продовжують пошуки пасажирів, тому кількість жертв може зростати.
За попередніми даними, в автобусі перебувала група українців, а також громадяни Німеччини, Франції та Хорватії. Серед уже ідентифікованих жертв відомо про 5 громадян України. Подробиці поки не розголошуються.
На місці трагедії працюють пожежники та щонайменше 50 машин швидкої допомоги, які повідомляють про велику кількість загиблих, також район патрулює поліція
Будь ласка, зачекайте...
Особливо, тим, хто сидить у високих ватиканських кріслах.
То, може, такого буде менше.