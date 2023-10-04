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Новини Війна
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армія рф (16180) ISW (653)

Росіяни вербують іноземців для служби у ПДВ, - ISW

рф,армія,росія,росіяни

Для військової служби в армію Російської Федерації продовжують вербувати іноземних громадян, зокрема із Куби та Непалу. Така тенденція відбувається через деградацію російських військ.

Так вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією аналітиків, представники окупантів продовжують вербувати іноземців для служби у відносно елітних, але, ймовірно, деградованих у боях в Україні російських повітряно-десантних підрозділах. Зокрема у такі бригади потрапляють вихідці з Непалу.

Раніше ISW повідомляв, що близько 140 громадян Куби завербували до 106-ї дивізії російських повітрянодесантних військ, штаб якої дислокується у місті Тула. Таке поповнення дивізія отримала через виснаження у бойових діях проти України.

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Топ коментарі
+5
Їх там розбереш, всі на одно хлєбало…
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04.10.2023 08:04
+4
Всю эту импортную пи*аросню в плен не брать!!!!!!!!
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04.10.2023 07:52
+4
Яка тільки погань лізе в Україну...
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04.10.2023 08:25
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Людей з цих країн,варто називати не іноземцями,а аборигенами,наприклад))або "наслєдієм старих рєжимав"))
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04.10.2023 07:22 Відповісти
Вважати їх найманцями і терористами,при взятті в полон ніякого обміну,суд і 25 років як мінімум!
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04.10.2023 07:32 Відповісти
Всю эту импортную пи*аросню в плен не брать!!!!!!!!
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04.10.2023 07:52 Відповісти
Їх там розбереш, всі на одно хлєбало…
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04.10.2023 08:04 Відповісти
Яка тільки погань лізе в Україну...
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04.10.2023 08:25 Відповісти
Ну - непальці ж служили особистою охороною Гіммлера (до падіння бомби на їх розташування) у кінці війни Ввважалися "арійцями" (виражені монголоїди) Може тепер будуть охоронять "нового Гітлера"?
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04.10.2023 08:32 Відповісти
Непальці й Британії вже друге століття служать. Зараз в складі армії Його Величності два полка гурхів. Заслужено вважаються елітою, їх мастер-сержанти готують наших солдат у UK.
Хоча, навряд чи ветерани цих полків забажають прислужувати рашці, у них гарна пенсія, та й полковий галстук багато важить.
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04.10.2023 08:43 Відповісти
Я знаю! Вони і в Індії служать І в Брунеї Цінуються як непогані бійці Однак з їх рядів ніхто служить кацапам не побіжить - не ті люди
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04.10.2023 09:23 Відповісти
Ці підрозділи- уZкій противіс Міжнародному Легіону ЗСУ.
Таким чином вони демонструють світову підтримку своїх дій. Багато не завербують, бо це не чмоні, їх на бабло не кинеш. По всьому ж світу голосити почнуть.
"Потешное войско" для тіктока, головні конкуренти какдирківців дон-мама-дона
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04.10.2023 08:32 Відповісти
пам'ятаю, у лютому, березні 2022, несподівано морози вдарили. під києвом по ночах було -10.
так оті каzапи, котрі начебто ще північніше ніж ми, на ранок не просипалися. солярки не вистачало, всю ніч, гріти свої сталеві гроби.
уявляю непальця чи кубинця, при -10, в земляній норі десь під донецьком.
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04.10.2023 08:37 Відповісти
Правильно кстати делают, что наемников нанимают. Ф-16 в нашем небе могли бы летать с 22 г, и лётчики и ремслужба наемники. Бабло правда большое тут надо. Но отдача тоже ведь сразу. Проблема конечно в аэродромах. Так, как вариант, похоже наши стратеги и не рассматривали такого. Легко догадаться сколько спас жизней Французский Легион за последние 150 лет.
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04.10.2023 08:42 Відповісти
 
 