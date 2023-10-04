Росіяни вербують іноземців для служби у ПДВ, - ISW
Для військової служби в армію Російської Федерації продовжують вербувати іноземних громадян, зокрема із Куби та Непалу. Така тенденція відбувається через деградацію російських військ.
Так вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.
За інформацією аналітиків, представники окупантів продовжують вербувати іноземців для служби у відносно елітних, але, ймовірно, деградованих у боях в Україні російських повітряно-десантних підрозділах. Зокрема у такі бригади потрапляють вихідці з Непалу.
Раніше ISW повідомляв, що близько 140 громадян Куби завербували до 106-ї дивізії російських повітрянодесантних військ, штаб якої дислокується у місті Тула. Таке поповнення дивізія отримала через виснаження у бойових діях проти України.
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Хоча, навряд чи ветерани цих полків забажають прислужувати рашці, у них гарна пенсія, та й полковий галстук багато важить.
Таким чином вони демонструють світову підтримку своїх дій. Багато не завербують, бо це не чмоні, їх на бабло не кинеш. По всьому ж світу голосити почнуть.
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так оті каzапи, котрі начебто ще північніше ніж ми, на ранок не просипалися. солярки не вистачало, всю ніч, гріти свої сталеві гроби.
уявляю непальця чи кубинця, при -10, в земляній норі десь під донецьком.