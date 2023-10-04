Росіяни вербують іноземців для служби у ПДВ, - ISW

Для військової служби в армію Російської Федерації продовжують вербувати іноземних громадян, зокрема із Куби та Непалу. Така тенденція відбувається через деградацію російських військ.

Так вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією аналітиків, представники окупантів продовжують вербувати іноземців для служби у відносно елітних, але, ймовірно, деградованих у боях в Україні російських повітряно-десантних підрозділах. Зокрема у такі бригади потрапляють вихідці з Непалу.

Раніше ISW повідомляв, що близько 140 громадян Куби завербували до 106-ї дивізії російських повітрянодесантних військ, штаб якої дислокується у місті Тула. Таке поповнення дивізія отримала через виснаження у бойових діях проти України.

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