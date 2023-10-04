Міноборони РФ заявило про збиття нібито 31 українського безпілотника
Вночі над Бєлгородською, Брянською та Курською областями працювало російське ППО
Про це заявило міноборони РФ, інформує Цензор.НЕТ.
"Вночі 4 жовтня черговими засобами ППО над територією Бєлгородської, Брянської та Курської областей було перехоплено та знищено 31 український БПЛА літакового типу", - йдеться в повідомленні.
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ЗСУ запустило 10 безпілотників, збили 31, скільки попало по Брянську і Бєлгороду?
Пора привести новости к порядку! Все, что происходит на территории рф является внутренним делом рф. Украина к этому не имеет никакого отношения. Никаких Украинских БПЛА на территории рф никогда не было, нет и не будет. Все БПЛА на территории рф - это российские БПЛА. И все. Точка. Кто их запускает - это пусть они сами и разбираются. Кто там кого взрывает - это их внутренние дела, нас это не касается и мы к этому не причастны. Вообще и совсем. Поэтому упоминание об якобы "украинских" бпла - это прямая клевета.
На территории Украину совершена агрессия рф и она ведет войну против Украины.
Поэтому на территории Украины могут быть российские БПЛА, как фргамент боевых действий.
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...Цікаво, чим цього разу збивали цей рій дронів? Аеродромом, підстанцією чи... мухобойкою?