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безпілотник (3666) Міноборони рф (673) дрони (4299)

Міноборони РФ заявило про збиття нібито 31 українського безпілотника

безпілотник,українській

Вночі над Бєлгородською, Брянською та Курською областями працювало російське ППО

Про це заявило міноборони РФ, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі 4 жовтня черговими засобами ППО над територією Бєлгородської, Брянської та Курської областей було перехоплено та знищено 31 український БПЛА літакового типу", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міноборони РФ заявило про знищення 11 безпілотників

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Топ коментарі
+13
Задачка для російських школярів:

ЗСУ запустило 10 безпілотників, збили 31, скільки попало по Брянську і Бєлгороду?
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04.10.2023 07:40
+9
Ну это мин. нападения рф ещё забыло указать, что сбило над брянской областью два Abrams и 4 боевых катера ВМС Украины.
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04.10.2023 07:45
+7
Десь гарно прилетіло раз таку кучу "збили"...
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04.10.2023 07:57
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Задачка для російських школярів:

ЗСУ запустило 10 безпілотників, збили 31, скільки попало по Брянську і Бєлгороду?
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04.10.2023 07:40 Відповісти
Цензор!
Пора привести новости к порядку! Все, что происходит на территории рф является внутренним делом рф. Украина к этому не имеет никакого отношения. Никаких Украинских БПЛА на территории рф никогда не было, нет и не будет. Все БПЛА на территории рф - это российские БПЛА. И все. Точка. Кто их запускает - это пусть они сами и разбираются. Кто там кого взрывает - это их внутренние дела, нас это не касается и мы к этому не причастны. Вообще и совсем. Поэтому упоминание об якобы "украинских" бпла - это прямая клевета.
На территории Украину совершена агрессия рф и она ведет войну против Украины.
Поэтому на территории Украины могут быть российские БПЛА, как фргамент боевых действий.
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04.10.2023 07:44 Відповісти
Это все воронежские сепаратисты мстят за обстрел своего города во время пригожинского бунта.
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04.10.2023 07:48 Відповісти
Заспокойтеся. Хтось з офіційних осіб хоч раз сказав, що Україна атакує безпілотниками територію рф ? Так само на Цензорі не було жодної новини, що українські безпілотники щось атакували в мордорі, а тільки передрук заяв та новин з-за поребрику .
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04.10.2023 08:16 Відповісти
Ну это мин. нападения рф ещё забыло указать, что сбило над брянской областью два Abrams и 4 боевых катера ВМС Украины.
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04.10.2023 07:45 Відповісти
Ждем когда заявят о сбитие двух тяжелых десантных звездолетов из Созвездия Правого Сектора..
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04.10.2023 07:47 Відповісти
Десь гарно прилетіло раз таку кучу "збили"...
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04.10.2023 07:57 Відповісти
100500 виглядає достовірніше.
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04.10.2023 08:03 Відповісти
У красноярську карма відпрацювала по алюмінієвому заводу. То дрібниця, але ж оку приємно. (c)

https://t.me/operativnoZSU/117434
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04.10.2023 08:03 Відповісти
Я колись був поряд. Там такий завод, шо щоби його цілком спалити і тисячі тих дронів не вистачить.
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04.10.2023 09:41 Відповісти
О! Відразу видно - Конашенков підключився! Скоро до сотні за добу дійдуть!
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04.10.2023 08:09 Відповісти
Точно...Потерь нет!!!
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04.10.2023 08:47 Відповісти
Также в ведомстве утверждают, что в северо-западной части акватории Черного моря пресечена попытка проникновения на территорию Крыма десантной группы, следовавшей в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах.

https://t.me/Novoeizdanie/63826
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04.10.2023 08:15 Відповісти
Я не пойму,нашо тут писати,про заяви МО кацапа?Якби шо палало,розбомбили шось....друга справа,а так?!Шо попало,МО кацапстану сообщило.....плювати нам на них ....
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04.10.2023 08:36 Відповісти
Апять дамбілі
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04.10.2023 09:05 Відповісти
Ага! Он воно як!
...Цікаво, чим цього разу збивали цей рій дронів? Аеродромом, підстанцією чи... мухобойкою?
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04.10.2023 13:00 Відповісти
В нас стільки ніколи не було безпілотників і не могло бути, Рєзніков всі гроші на яйця спустив. Будуть так шмаляти, не одна гуска на південь зимувати не долетить.
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04.10.2023 22:11 Відповісти
 
 