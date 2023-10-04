Міноборони РФ заявило про збиття нібито 31 українського безпілотника

Вночі над Бєлгородською, Брянською та Курською областями працювало російське ППО

Про це заявило міноборони РФ, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі 4 жовтня черговими засобами ППО над територією Бєлгородської, Брянської та Курської областей було перехоплено та знищено 31 український БПЛА літакового типу", - йдеться в повідомленні.

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