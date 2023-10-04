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Європа (1567) оборона (4687) США (20990) Павел Петр (135)

Європа має зменшити оборонну залежність від США, - президент Чехії Павел

павел,петр

Європа повинна зменшити свою залежність від США і натомість посилити європейську складову НАТО.

Про це президент Чехії Петр Павел заявив, виступаючи на церемонії відкриття нового навчального року в Коледжі Європи в Брюгге, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Домінуюча роль НАТО як постачальника безпеки не повинна більше означати, що Європа нехтує своїми оборонними зобов'язаннями. Зменшення залежності від США і розвиток європейських стратегічних сил і засобів слід розглядати як наш внесок у трансатлантичне партнерство", - сказав Павел.

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"Дуже ймовірно, що нам доведеться вийти за рамки 2-відсоткових витрат на оборону", - додав він, маючи на увазі цільовий показник оборонних витрат, погоджений країнами НАТО.

У своєму виступі Павел також підтримав розширення ЄС, яке, за його словами, "не слід відкладати до якогось гіпотетичного моменту в майбутньому, коли кандидати будуть ідеально відповідати нам".

Павел є колишнім генералом і високопоставленим посадовцем НАТО, він став президентом Чехії на початку 2023 року.

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Автор: 
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Топ коментарі
+3
Чехословаччина мала дуже добре підготовлену і технічно оснащену армію. Була психологічна готовність захищати державу. Слабким місцем, не готовим до війни, виявився уряд.
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04.10.2023 08:47
+3
Три останні Адміністрації США саме цього й вимагали від ЄС
Але як це реалізувати, коли ядерну зброю та більш-менш боєздатне військо має лише Франція? Інші вже 30 років грають роль допоміжних формувань НАТО. При 30 відомих, де ЄС візьме ведучіх?
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04.10.2023 08:50
+3
а що не так сказав, поважний петр павел?
україна догралася в "братскій народ" та"зазирнути в очі"?
чехія має багатий досвід зради, та підлабузництва перед диктаторами.
в сша вибори в україні паника. а були б свої танки ракети снаряди, то пофіг, що каже трамп або дуда, або щольц.
а не чекати рішення, зазираючи в рота.
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04.10.2023 08:52
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Дивні заяви на фоні того, що Чехія на днях відмовилася від закупівлі шведських Гріпенів і уклала контракт на постачання американських Ф-35
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04.10.2023 08:36 Відповісти
З часом навіть шведи відмовляться від своїх же Гріпенів.
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04.10.2023 08:39 Відповісти
Нічого дивного. Європа бачить, що США не можна довіряти, бо трампісти хочуть зупинити підтримку України.
Це значить, Америка може самоізолюватись від європейських проблем.

Це великий удар по США, туповатих трампістів скоро поставлять на місце такі заяви. Не хочете допомагати Україні, тоді ми не будем купувати вашу зброю.

Контракт на Ф-35 розроблявся давно.
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04.10.2023 08:59 Відповісти
павел прекрасно розуміє, що кількамільйонній чехії від виробництва озброєнь в європі перепадуть значні асигнування в економіку, з огляду на можливості чеського машинобудування і зброярки...
а от словакам не щастить...нафтогазовий комплекс без русских вуглеводнів випадає з економіки країни....тому такий вибір зробили словаки
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04.10.2023 09:44 Відповісти
Это самолеты очень разных возможностей.
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04.10.2023 11:03 Відповісти
чехи навіть в 2 світову здались без бою німцям...вояки
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04.10.2023 08:40 Відповісти
Чехословаччина мала дуже добре підготовлену і технічно оснащену армію. Була психологічна готовність захищати державу. Слабким місцем, не готовим до війни, виявився уряд.
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04.10.2023 08:47 Відповісти
А в 1945 та 1968-совєтам.
Мадяри хоч добре крові попсували при спробі їх окупації.
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04.10.2023 08:54 Відповісти
Три останні Адміністрації США саме цього й вимагали від ЄС
Але як це реалізувати, коли ядерну зброю та більш-менш боєздатне військо має лише Франція? Інші вже 30 років грають роль допоміжних формувань НАТО. При 30 відомих, де ЄС візьме ведучіх?
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04.10.2023 08:50 Відповісти
ось про це і говорить петр павел.
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04.10.2023 08:54 Відповісти
та ладно а бриты с трайдентами около 300 боеголовок яо,прием толстых а не тяо если память не изменяет)
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04.10.2023 08:59 Відповісти
Ну, брити ж вийшли зі складу Євросоюзу, так що якщо говорити чисто формально, то ядерна країна там зараз лише одна.
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04.10.2023 09:33 Відповісти
Точно. И самое удивительное что Трамп первый поставил неудобные вопросы Европе
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04.10.2023 09:00 Відповісти
а що не так сказав, поважний петр павел?
україна догралася в "братскій народ" та"зазирнути в очі"?
чехія має багатий досвід зради, та підлабузництва перед диктаторами.
в сша вибори в україні паника. а були б свої танки ракети снаряди, то пофіг, що каже трамп або дуда, або щольц.
а не чекати рішення, зазираючи в рота.
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04.10.2023 08:52 Відповісти
Павел перекатался на мотоцикле без шлема
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04.10.2023 08:58 Відповісти
А ти не предохранявся, от тобі в голову і навіяло
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04.10.2023 09:31 Відповісти
Все правильно говорит президент и надеяться следует в первую очередь на собственные силы, ведь и в США власть может достаться откровенным подонкам, популистам и просто идиотам типа Трампа, Гетца, Грин и т.д., которые вполне способны разрушить единство Западного мира в таких ключевых вопросах, как коллективная оборона.
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04.10.2023 09:02 Відповісти
Пусть персональное спасибо скажут путинской подруге Меркель за разгром 20 бригад бундесвера.Теперь пока поляки не создадут новую армию да и другие страны тоже пойдут по польскому пути зависимость от американского ВПК будет еще долго.
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04.10.2023 09:10 Відповісти
все поступово йде до того, що незабаром гегемона почнуть посилати країни Нато і ес.
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04.10.2023 09:13 Відповісти
так завжди...скільки було зроблено для післявоєнної європи, щоб були і такі успіхи і порядок, а зараз ти отаке пишеш...
скільки було зроблено для економіки китаю, і там така ж віддача...едіпові комплекси воочію і наліцо...
в грузинських казках так пишуть: учень пішов учитись до учителя якогось ремесла і через рік так опанував професію, що заткнув вчителя за пояс і всі того перейшли до учня....така вдячність, пригрів змію...і разом із тим це те що треба знати про грузінів, на якому матеріалі вони виростають
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04.10.2023 09:53 Відповісти
вище - ,,і всі замовлення від того перейшли до учня...,,
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04.10.2023 09:54 Відповісти
від США треба починати зменшувати будь-яку залежність, бо " второє прішєствіє" дональдушки вже неминуче.
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04.10.2023 10:01 Відповісти
Давно пора!
Америка сама всіх не вивезе...
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04.10.2023 10:55 Відповісти
Мені здається чи цей Павел, робить тільки гучні заяви??? Бо після його приходу ні модернізації чеської армії ні підтримки України 🤦🤦🤦
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04.10.2023 12:45 Відповісти
 
 