Європа має зменшити оборонну залежність від США, - президент Чехії Павел
Європа повинна зменшити свою залежність від США і натомість посилити європейську складову НАТО.
Про це президент Чехії Петр Павел заявив, виступаючи на церемонії відкриття нового навчального року в Коледжі Європи в Брюгге, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
"Домінуюча роль НАТО як постачальника безпеки не повинна більше означати, що Європа нехтує своїми оборонними зобов'язаннями. Зменшення залежності від США і розвиток європейських стратегічних сил і засобів слід розглядати як наш внесок у трансатлантичне партнерство", - сказав Павел.
"Дуже ймовірно, що нам доведеться вийти за рамки 2-відсоткових витрат на оборону", - додав він, маючи на увазі цільовий показник оборонних витрат, погоджений країнами НАТО.
У своєму виступі Павел також підтримав розширення ЄС, яке, за його словами, "не слід відкладати до якогось гіпотетичного моменту в майбутньому, коли кандидати будуть ідеально відповідати нам".
Павел є колишнім генералом і високопоставленим посадовцем НАТО, він став президентом Чехії на початку 2023 року.
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Це значить, Америка може самоізолюватись від європейських проблем.
Це великий удар по США, туповатих трампістів скоро поставлять на місце такі заяви. Не хочете допомагати Україні, тоді ми не будем купувати вашу зброю.
Контракт на Ф-35 розроблявся давно.
а от словакам не щастить...нафтогазовий комплекс без русских вуглеводнів випадає з економіки країни....тому такий вибір зробили словаки
Мадяри хоч добре крові попсували при спробі їх окупації.
Але як це реалізувати, коли ядерну зброю та більш-менш боєздатне військо має лише Франція? Інші вже 30 років грають роль допоміжних формувань НАТО. При 30 відомих, де ЄС візьме ведучіх?
україна догралася в "братскій народ" та"зазирнути в очі"?
чехія має багатий досвід зради, та підлабузництва перед диктаторами.
в сша вибори в україні паника. а були б свої танки ракети снаряди, то пофіг, що каже трамп або дуда, або щольц.
а не чекати рішення, зазираючи в рота.
скільки було зроблено для економіки китаю, і там така ж віддача...едіпові комплекси воочію і наліцо...
в грузинських казках так пишуть: учень пішов учитись до учителя якогось ремесла і через рік так опанував професію, що заткнув вчителя за пояс і всі того перейшли до учня....така вдячність, пригрів змію...і разом із тим це те що треба знати про грузінів, на якому матеріалі вони виростають
Америка сама всіх не вивезе...