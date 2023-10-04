Україна може сама вирішувати, як застосовувати поставлену Заходом зброю, - Блінкен

Влада України та ЗСУ має право самостійно вирішувати, де і в яких обставинах застосовувати озброєння, передане союзниками.

Про це державний секретар США Ентоні Блінкен заявив під час виступу в аналітичному центрі Baker Institute, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Важливо зазначити, що рішення про те, як застосовувати західну військову техніку і де застосовувати, - ці рішення приймати виключно українцям. Вони повинні вирішувати, як найкраще захищати свою країну, як найкраще повернути землі. Ми залишаємо це виключно на їхню думку. Тут наш вплив на ситуацію може бути лише консультаційним", - зазначив Блінкен.

Читайте: Від самих конгресменів залежить, чи пожертвують США допомогою Україні заради уникнення шатдауну, - Блінкен

За його словами, США не збираються "заохочувати" завдання ударів Збройних сил України по території Росії і не підтримують подібні атаки.

Однак, за його словами, остаточне рішення щодо здійснення цих атак у будь-якому випадку залишається за Україною, військове керівництво якої має вирішувати, наскільки необхідні ці удари.

Також читайте: У Великої Британії закінчилася зброя, яку вона могла б передати Україні, - ЗМІ