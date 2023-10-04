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Україна може сама вирішувати, як застосовувати поставлену Заходом зброю, - Блінкен

блінкен

Влада України та ЗСУ має право самостійно вирішувати, де і в яких обставинах застосовувати озброєння, передане союзниками.

Про це державний секретар США Ентоні Блінкен заявив під час виступу в аналітичному центрі Baker Institute, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Важливо зазначити, що рішення про те, як застосовувати західну військову техніку і де застосовувати, - ці рішення приймати виключно українцям. Вони повинні вирішувати, як найкраще захищати свою країну, як найкраще повернути землі. Ми залишаємо це виключно на їхню думку. Тут наш вплив на ситуацію може бути лише консультаційним", - зазначив Блінкен.

Читайте: Від самих конгресменів залежить, чи пожертвують США допомогою Україні заради уникнення шатдауну, - Блінкен

За його словами, США не збираються "заохочувати" завдання ударів Збройних сил України по території Росії і не підтримують подібні атаки.

Однак, за його словами, остаточне рішення щодо здійснення цих атак у будь-якому випадку залишається за Україною, військове керівництво якої має вирішувати, наскільки необхідні ці удари.

Також читайте: У Великої Британії закінчилася зброя, яку вона могла б передати Україні, - ЗМІ

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Топ коментарі
+9
Блінкен, йди вже в президенти! Молодий, адекватний, рокер, та ще й за нас!))
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04.10.2023 08:50
+5
Та ладно... І з ATACAMS (яких ви так і не надали) теж так можемо? Ні, правда? Оце круто... Нарешті сказали, що зброю можна використовувати за призначенням. Півтора роки знадобилося...
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04.10.2023 08:57
+4
Знову з пустого в порожнє. Була б зброя. Дід Джо про ATACMS вже забув?
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04.10.2023 09:01
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Блінкен, йди вже в президенти! Молодий, адекватний, рокер, та ще й за нас!))
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04.10.2023 08:50 Відповісти
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04.10.2023 08:57 Відповісти
Та ладно... І з ATACAMS (яких ви так і не надали) теж так можемо? Ні, правда? Оце круто... Нарешті сказали, що зброю можна використовувати за призначенням. Півтора роки знадобилося...
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04.10.2023 08:57 Відповісти
Знову з пустого в порожнє. Була б зброя. Дід Джо про ATACMS вже забув?
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04.10.2023 09:01 Відповісти
Судя по тому что происходит в США, помощи от США больше не будет, максимум до конца года, так что совет очень дельный и товарищ блинкен об этом знает как никто.
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04.10.2023 09:02 Відповісти
Помощи не будет финансовой. Оружие как шло, так и продолжает.
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04.10.2023 09:04 Відповісти
Как только закончится финансовый год и если не проголосуют за бюджет с включенными туда расходами для Украины, то не будет никакой помощи, а шансы за такой исход повышаются с каждым днём, особенно, когда нет спикера, его и так с 15го раза назначили и тут сняли, кто теперь будет и какая будет его позиция вообще не понятно.
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04.10.2023 09:07 Відповісти
а нахрена зброя без фінансової допомоги?
Безкоштовно воюватимемо?
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04.10.2023 09:08 Відповісти
Дивно. У всі часи, якщо нації загрожував геноцид, то на війну піднімалися всі мужики і воювали без грошей. Невже українці стануть первим виключенням з цього правила?
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04.10.2023 09:27 Відповісти
На дворі 21 століття якщо забули.
Це у рашке мужики піднімалися і воювали безкоштовно. З них приклад хочете брати?
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04.10.2023 09:31 Відповісти
Не перебільшуйте значення 21-го століття. Хто б міг подумати, що європейська нація вибере тупого клоуна на пост Головнокомандувача.
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04.10.2023 09:35 Відповісти
особисто я теж голосував за Зеленського. Але не міг уявити, що він виявиться таким покидьком.
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04.10.2023 09:41 Відповісти
Ну и еще один важный момент, судя по событиям - в США, наверное, за последние лет 150 самый большой политический и назревающий экономический кризис, там скоро точно будет не до Украины, к сожалению.
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04.10.2023 09:10 Відповісти
Про "назревающій єкономическій крізіс" це ти кацапських байок переслухався. А "самий бальшой палітіческій крізіс" у них був в 2016-2020 внаслідок президентства Трампа
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04.10.2023 09:23 Відповісти
Звичайно так має бути-бо у цьому є здоровий глузд...
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04.10.2023 09:07 Відповісти
Почав за здравіє, закінчив за упокой.
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04.10.2023 21:58 Відповісти
 
 