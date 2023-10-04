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Велика Британія (5334) зброя (7278) допомога (7871)

Міноборони Великої Британії: Виснаження запасів не повинне заважати допомозі ЗСУ

джеймс,гіппі

Виснаження запасів союзників не повинно заважати допомозі Україні, адже Путін не зупиниться й не відмовиться від своїх планів.

Про це заступник міністра оборони Великої Британії Джеймс Гіппі заявив під час виступу на Варшавському безпековому форумі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на CNN.

Він зазначив, що модель "точно в термін безперечно не працює, коли вам необхідно бути готовими до завтрашнього бою", а допомога Україні має тривати.

"Ми не можемо зупинитися тільки тому, що наші запаси здаються виснаженими. Ми повинні підтримувати Україну у боротьбі сьогодні ввечері, завтра, післязавтра та післязавтра", - сказав Гіппі.

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Він зазначив, що якщо союзники зупиняться, це не означає, що диктатор Володимир Путін автоматично припинить війну.

"Продовжувати віддавати день у день і відновлювати наші власні запаси", - підсумував міністр.

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Так а що віддавати, пане Гіппі, якщо усі запаси озброєння у Великій Британії скінчилися?
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04.10.2023 09:05 Відповісти
Сьогодні Захід це не Захід 20 ст., "паперовий тигр" - 3/4 його ВВП фінансовий секттор та послуги. Реальний сектор всього Заходу включно з "Австраліями" сьогодні лише на пару відсотків, поки що більше за промисловість одного Китаю.
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04.10.2023 09:18 Відповісти
 
 