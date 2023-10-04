У Кривому Розі чули вибухи (оновлено)
Зранку 4 жовтня у Кривому Розі на Дніпропетровщині прогриміли вибухи.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, передає Цензор.НЕТ.
"Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо і не викладаємо в інтернет. Будьте обережні, ще швидкісні ракети у нашому напрямку", - зазначив він.
Більше інформації щодо ситуації у місті наразі не відомо.
"По вибуху. Без конкретики, але все нормально. Вибух не в місті і не в районі", - згодом зазначив Вілкул.
Топ коментарі
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AbOriginal_UA
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Anders Hepburn dbd9b21e
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