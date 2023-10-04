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Вілкул Олександр (327) Кривий Ріг (1254)

У Кривому Розі чули вибухи (оновлено)

ракета,ракети,іскандер

Зранку 4 жовтня у Кривому Розі на Дніпропетровщині прогриміли вибухи.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, передає Цензор.НЕТ.

"Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо і не викладаємо в інтернет. Будьте обережні, ще швидкісні ракети у нашому напрямку", - зазначив він. 

Більше інформації щодо ситуації у місті наразі не відомо.

Також читайте: У Кривому Розі прогримів вибух

"По вибуху. Без конкретики, але все нормально. Вибух не в місті і не в районі", - згодом зазначив Вілкул.

Автор: 
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Топ коментарі
+1
..И в Москве.
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04.10.2023 09:25
+1
А можна не через пару, а хоча б до ночі часу на підготування, щоб ефективніше?
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04.10.2023 09:53
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Через пару часов взрывы должны прогреметь в Курске, Брянске или Белгороде!
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04.10.2023 09:13 Відповісти
..И в Москве.
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04.10.2023 09:25 Відповісти
А можна не через пару, а хоча б до ночі часу на підготування, щоб ефективніше?
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04.10.2023 09:53 Відповісти
16 комментов из них 13 в спаме - вот это батл был словесный, ну вы даёте
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04.10.2023 11:38 Відповісти
 
 