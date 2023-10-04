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Погода не заважатиме наступу Сил оборони ще 6-8 тижнів, - Кірбі

контрнаступ

Ще упродовж близько 6 - 8 тижнів погодні умови не заважатимуть контрнаступу Сил оборони України.

Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами американського чиновника, погода не заважатиме наступу військових ЗСУ ще протягом 6 - 8 тижнів.

Далі, як зазначає представник Білого дому, погодні умови будуть гіршими, що вплине на ведення бойових дій, і може ускладнити їх.

Кірбі додав, що за ці приблизно 6-8 тижнів "хорошої бойової погоди" Штати хочуть мати впевненість, що Сили оборони України зможуть досягти успіху.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блінкен про контрнаступ: "Відбувається важко, але українці вже досягли реальних успіхів"

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Ну для цього треба як мінімум ''поля'' розмінувати. А у нас не так багато техніки для цього. А розміновувати полоненими кацапами -різні гамнесті сморід здіймуть!
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04.10.2023 09:19 Відповісти
Техніка прийде, на деяких ділянках фронту це уже позаду. Усе більшає голубих озерець на карті. Але ситуація важка
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04.10.2023 09:25 Відповісти
В этом году явно не будет осенней проблемы. Так что списать патовую ситуацию на погоду не выйдет.
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04.10.2023 09:27 Відповісти
 
 