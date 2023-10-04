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державна зрада (1638) колабораціонізм (1120) ДБР (3297)

ДБР відкрило майже 1,9 тис. проваджень щодо злочинів проти нацбезпеки. ІНФОГРАФІКА

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Від початку повномасштабного вторгнення РФ Державне бюро розслідувань порушило майже 1,9 тис. кримінальних проваджень щодо злочинів проти національної безпеки.

Про це повідомили в ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

"Від початку повномасштабного вторгнення, ДБР проводило розслідування 1 тис. 859 кримінальних проваджень щодо злочинів проти безпеки нашої держави", - йдеться в повідомленні.

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Серед них:

  • 1 тис. 436 кримінальних проваджень за фактом державної зради (ст. 111 Кримінального кодексу України),
  • 336 кримінальних проваджень за фактом колабораційної діяльності (ст. 111-1 КК України),
  • 28 кримінальних проваджень щодо пособників державі-агресору (ст. 111-2 КК України) та інші.

892 особам повідомили про підозру. В розшук оголосили 483 осіб, 1 тис. 54 - перевіряють на причетність до державної зради та колабораційної діяльності. До суду за цими статтями направлено 597 обвинувальних актів.

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ДБР відкрило майже 1,9 тис. проваджень щодо злочинів проти нацбезпеки 01

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А коли проти зелених політиків та їхніх ''сателітів'' справи відкриють? Адже саме вони в середині країни несуть найбільшу небезпеку для України!
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04.10.2023 09:39 Відповісти
Ніколи. "Своїх не кусвють".
P. S. Хоча при зміні Президента й парламенту може почнуть. 🤞
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04.10.2023 10:07 Відповісти
Як мінімум 3 справи повинні були б бути проти ЗЄ та його офісу:
- провал операції по захопленню вагнерівців;
- провал підготовки до вторгнення;
- розмінування проходів з Криму.

Але ніт...
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04.10.2023 09:44 Відповісти
1,9 тис? Всього-на-всього?
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04.10.2023 09:49 Відповісти
Скільки моазотних зрадників в Україні..... жах.
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04.10.2023 10:06 Відповісти
і на портнова? і на баканова?
а де подівся отой жирнючий обісцяний сивохо.
за нього, на азовців, справу відкрили.
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04.10.2023 10:09 Відповісти
Клістрони сукі, клістрони!
Таких кричущих злочинів проти нацбезпеки які ви чинили під керівництвом Портнова на догоду діючій владі, не робив ще ніхто після Майдану,
Гірше хіба тільки харківські угоди.
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04.10.2023 10:25 Відповісти
Насправді показником має бути не чісленність відкритих спроваджень, а чісленність завершених розслідуваній з реальними посадками. Є тікі данні у ДБР?
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04.10.2023 12:07 Відповісти
 
 