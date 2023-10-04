ДБР відкрило майже 1,9 тис. проваджень щодо злочинів проти нацбезпеки. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Державне бюро розслідувань порушило майже 1,9 тис. кримінальних проваджень щодо злочинів проти національної безпеки.

Про це повідомили в ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

"Від початку повномасштабного вторгнення, ДБР проводило розслідування 1 тис. 859 кримінальних проваджень щодо злочинів проти безпеки нашої держави", - йдеться в повідомленні.

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Серед них:

1 тис. 436 кримінальних проваджень за фактом державної зради (ст. 111 Кримінального кодексу України),

336 кримінальних проваджень за фактом колабораційної діяльності (ст. 111-1 КК України),

28 кримінальних проваджень щодо пособників державі-агресору (ст. 111-2 КК України) та інші.

892 особам повідомили про підозру. В розшук оголосили 483 осіб, 1 тис. 54 - перевіряють на причетність до державної зради та колабораційної діяльності. До суду за цими статтями направлено 597 обвинувальних актів.

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