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Зеленський (22416) Харківщина (6053)

Зеленський анонсував нараду з урядовцями за результатами поїздки на Харківщину

зеленський

За результатами робочої поїздки на Харківщину президент України Володимир Зеленський сьогодні проведу окрему нараду з урядовцями щодо стану виконання доручень, які давалися.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Харківщина. Цілий день роботи в регіоні. Наші воїни. Купʼянський, Лиманський напрямки. Пишаюся кожним захисником, кожною захисницею! Важливі наради. Військові, обласна СБУ, обласна поліція. Доповідь генерала Сирського. Нарада з усіма в області, хто відповідає за захист та підготовку до зими. Ключові питання - енергетика та відбудова", - зазначив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський відвідав бригади, які виконують бойові завдання на Куп’янсько-Лиманському напрямку: "Ви - міць!" ВIДЕО

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а шо там не так, Вова? будем разминировать? челноки на Белгород?
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04.10.2023 11:53 Відповісти
70% обітатєлжй рашки за війну, але більшість за переговори...

так що не шуткуйте з тими чатлами, ЗЄбидлота дурна, може щось утнути😕
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04.10.2023 11:59 Відповісти
когось буде знято із посади і.... на дипломатичну роботу!
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04.10.2023 11:57 Відповісти
МО парализовано а он в турне ездит!
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04.10.2023 12:00 Відповісти
Верещучка з Шмигалем, уже підготували нові ШАТЛИ на московію до мішєбратіяв та АтінРот …
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04.10.2023 12:02 Відповісти
А де результати "наради з урядовцями" після "поїздки до США"? Що там з вказівками щодо виконання вимог Білого дому стосовно фінансової допомоги Україні?
Чи то як з рекомендаціями з ЄС: виконані на 90%, але з 7 пунктів більш-менш виконано тільки 2. І це за 4 роки царювання боневтіка!

Ой, там же немає місця дефирамбам та аплодісментам, а без цого найвеличнішому не цікаво...
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04.10.2023 12:10 Відповісти
Напольйон
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04.10.2023 12:18 Відповісти
Скромніше треба бути !
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04.10.2023 12:34 Відповісти
 
 