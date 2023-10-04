Зеленський анонсував нараду з урядовцями за результатами поїздки на Харківщину

За результатами робочої поїздки на Харківщину президент України Володимир Зеленський сьогодні проведу окрему нараду з урядовцями щодо стану виконання доручень, які давалися.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Харківщина. Цілий день роботи в регіоні. Наші воїни. Купʼянський, Лиманський напрямки. Пишаюся кожним захисником, кожною захисницею! Важливі наради. Військові, обласна СБУ, обласна поліція. Доповідь генерала Сирського. Нарада з усіма в області, хто відповідає за захист та підготовку до зими. Ключові питання - енергетика та відбудова", - зазначив Зеленський.

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