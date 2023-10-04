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США (20990) Кірбі (521)

Зниження підтримки України може призвести до розширення конфлікту, - Білий дім

кірбі

У Білому домі вважають, що зниження підтримки України може заохотити російського диктатора Володимира Путіна до розширення конфлікту.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, про це заявив Представник Ради з нацбезпеки Джон Кірбі.

"Така втрата підтримки змусить Путіна повірити, що тепер він може перечекати нас і продовжувати конфлікт, доки ми, наші союзники та партнери, не згорнемо (підтримку)", - сказав він, додавши, що такий розвиток подій принесе Путіну перемогу.

Кірбі повторив заяви президента Байдена, який критикував невелику групу республіканців у Палаті представників, які заблокували фінансування України, зазначивши, що більшість республіканців віддані справі підтримки України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Переважна більшість членів Конгресу підтримує додаткову допомогу Україні", - Кірбі

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Підтримку ЗСУ ні в якому разі не можна зупиняти, а ось Україна могла б уже щось і своє мати. Війна не учора почалася.
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04.10.2023 12:13 Відповісти
А зараз що?
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04.10.2023 12:20 Відповісти
Що в біса коїться в тій Америці, і чому корінь цих подій на Банковій
https://www.youtube.com/watch?v=OOqkakSWaf8
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04.10.2023 12:35 Відповісти
Американцы всегда играют в долгую стратегию -Шаг вперёд и шаг назад ,два шага вперёд и наоборот
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04.10.2023 12:59 Відповісти
 
 