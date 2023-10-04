Окупанти посилили охорону Кримського мосту, - речник ВМС Плетенчук

Наразі окупанти нову посилили охорону Керченського мосту, незаконно зведену споруду охороняють п’ять ворожих катерів і чотири кораблі.

Про це повідомив на брифінгу речник Військово-Морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Посилено знову охорону так званого Кримського мосту. Там наразі чотири кораблі, п'ять катерів, повернулися вони в такий посилений режим несення служби. Майже тиждень у них була така перерва. І наразі вони знову до десяти одиниць там тримають", - сказав спікер.

На початку вересня Плетенчук повідомляв про велику кількість прикордонників навколо так званого Керченського мосту в Керченській протоці: шість катерів і п'ять кораблів ФСБ РФ.

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"Здебільшого вони перебувають південніше від мосту, якась частина - на півночі мосту", - сказав він.