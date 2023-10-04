У Брянській області БПЛА атакував військову частину, - росЗМІ
Вночі невідомий безпілотник атакував військову частину на території Брянської області РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA.
"Безпілотник атакував військову частину у Карачеві Брянської області. Близько 3 години ночі на територію в/ч 55443 у Карачеві Брянської області впав БПЛА літакового типу та вибухнув", - зазначає джерело.
Попередньо, постраждалих немає.
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