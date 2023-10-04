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Новини
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авіація (4043) ВМС (1364) порт (2015)

Для захисту портової інфраструктури треба посилювати Повітряні сили винищувачами, - ВМС

f-16,бельгія

Покрити всю територію України системами ППО складно. Авіація могла б ефективно захищати портову інфраструктуру.

Про це на брифінгу сказав речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Єдиним радикальним рішенням стане посилення Повітряних сил України з допомогою тих самих винищувачів типу F-16 або систем протиповітряної оборони. Вже неодноразово казали, що покрити всю територію (системами ППО. - Ред.) складно, тому що Україна має велику територію. І що стосується Півдня, тут ми покладаємо всі надії саме на наших колег з Повітряних сил", - сказав Плетенчук.

Також речник Військово-морських сил ЗСУ прокоментував постійні бомбардування Росією острова Зміїний: "Можемо зазначити, що це більше схоже на такі акти безсилля".

Зокрема, він нагадав, що Україна звільнила акваторію Чорного моря від ворожого корабельного угруповання від українського узбережжя на сто морських миль. Але є проблема з російською авіацією.

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"Ми тримаємо під вогневим контролем цю акваторію, не даючи можливості туди заходити, а вони намагаються контролювати повітряний простір, періодично там проводять розвідку і завдають вогневі ураження. Враховуючи, що там бомбардувати більше нема чого в принципі, от вони бомбардують острів Зміїний. Сказати, що в цьому є якийсь військовий сенс, військова доцільність, я наразі не можу", - зазначив Плетенчук.

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04.10.2023 14:01 Відповісти
Та ні, просто йому за пости платять, він же речник. Як не говоритиме нічого, то бойових 100000 не дадуть.

Доречі: я ж сподіваюся, що наші вивезли котика з острова Зміїний? Я пам'ятаю, що там був шикарний котисько... не може ж такого бути, щоб його лишили виживати під обісратими мразійськими кабами?
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04.10.2023 14:04 Відповісти
Лежу я на диване и меня мысля посещает. А что если для борьбы с шахедами использовать самолеты на подобии аерокобр времен WW2? Впихнуть туда современный радар, систему свой чужой, чтобы под огонь своей ПВО не попасть и гоняй за шахедами. Поделить небо по зонам ответственности и охоться себе вдали от линии фронта.
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04.10.2023 14:04 Відповісти
Добра для нас новина - Шахедогерані повністю беззахисні від атак винищувачів. Поки що.
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04.10.2023 15:20 Відповісти
Ні , винищувачи то другорядне , ми переможемо фдиним марафоном і зебільними серіальчиками.
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04.10.2023 14:15 Відповісти
Немає і бути не може на 100% непробивного захисту ППО.
Немає і бути не може на 100% неперехоплюваних засобів нападу.
Найкраща оборона від нападу, це удар у відповідь у 10 разів сильніший.
Жодні літаки не захистять повністю портову (і будь-яку іншу) інфраструктуру від нападу агресора, крім абсолютної його впевненості, що отримає адекватний удар у відповідь по власній інфраструктурі.
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04.10.2023 14:17 Відповісти
 
 