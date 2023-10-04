Для захисту портової інфраструктури треба посилювати Повітряні сили винищувачами, - ВМС

Покрити всю територію України системами ППО складно. Авіація могла б ефективно захищати портову інфраструктуру.

Про це на брифінгу сказав речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Єдиним радикальним рішенням стане посилення Повітряних сил України з допомогою тих самих винищувачів типу F-16 або систем протиповітряної оборони. Вже неодноразово казали, що покрити всю територію (системами ППО. - Ред.) складно, тому що Україна має велику територію. І що стосується Півдня, тут ми покладаємо всі надії саме на наших колег з Повітряних сил", - сказав Плетенчук.

Також речник Військово-морських сил ЗСУ прокоментував постійні бомбардування Росією острова Зміїний: "Можемо зазначити, що це більше схоже на такі акти безсилля".

Зокрема, він нагадав, що Україна звільнила акваторію Чорного моря від ворожого корабельного угруповання від українського узбережжя на сто морських миль. Але є проблема з російською авіацією.

Також читайте: З липня Росія завдала 118 ударів по українських портах, - Кубраков

"Ми тримаємо під вогневим контролем цю акваторію, не даючи можливості туди заходити, а вони намагаються контролювати повітряний простір, періодично там проводять розвідку і завдають вогневі ураження. Враховуючи, що там бомбардувати більше нема чого в принципі, от вони бомбардують острів Зміїний. Сказати, що в цьому є якийсь військовий сенс, військова доцільність, я наразі не можу", - зазначив Плетенчук.